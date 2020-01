Santiago Ramos Mingo, la joya de Boca que emigra a Barcelona

La patria potestad aplicada al fútbol es el derecho que ejercen los padres para llevar a su hijo -menor de edad- de un club a otro. Los ampara el Código Civil en su artículo 264: "Es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos". Los padres resuelven, entonces, qué es mejor para sus hijos, más allá del aporte que el club le dio durante un tiempo determinado. Lo educó, le enseñó, lo formó, invirtió, le dio todas las herramientas para alcanzar la elite, en la teoría. No existe jurisprudencia. Es un mano a mano en el que la Justicia -en la FIFA, en el TAS-, suele darle el derecho a las familias. Indirectamente, benefician a las entidades poderosas contra los clubes de esta parte del mundo.

La polémica es antigua. En los últimos días, hubo dos casos de joyas que reavivaron el debate. Potenciales estrellas del futuro, que dejan el nido vacío, sin siquiera debutar, rumbo a gigantes que van a terminar de pulirlos. Matías Soule pasó de Vélez a Juventus y Tiago Geralnik, que se fue de River a Villarreal. Santiago Ramos Mingo está a punto de abandonar Boca, rumbo a Barcelona, pero es un asunto llamativo: lo hace porque estaba sin contrato...

Zaguero, de 18 años, se iría en condición de libre a la filial del conjunto catalán. "Él no se presentó a entrenar. Eso es parte del problema: alguien no le hizo un contrato. En cuanto esto se produzca, vamos a armar una comisión y vamos a sancionar a los que tuvieron que ver en esto. Porque el chico tenía que tener contrato", contó Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca, en radio La Red, y así señaló a las anteriores autoridades. Sin embargo, más allá de la política, es una situación que sucede desde hace varios años. Por la patria potestad, por un olvido...

"Cuando vas a un potrero, te das cuenta cuál es el jugador distinto. Y este chico era un distinto, no puede quedar libre en seis meses. Obviamente vamos a tener responsables, de adentro y de afuera. Entiendo que debe haber representantes en el medio, nadie habla con el Barça porque sí", agregó Ameal. El joven había sido parte de la pretemporada en julio del año pasado, con Gustavo Alfaro como DT.

Horas antes, en la otra vereda, ocurrió algo parecido. River perdió a una de sus joyas de un semillero que se recuperó en los últimos años, con varios valores que juegan en el equipo que dirige Marcelo Gallardo. Tiago Geralnik, volante creativo de 16 años, no tenía contrato profesional y dejó la institución amparado por la patria potestad. Se irá a Villarreal: allí su familia va a comenzar una nueva vida. El chico, que ya tiene el pasaporte comunitario, llegó al Monumental hace dos años desde la Asociación Deportiva Infantil Unión Rosario, un centro de formación que tiene vínculos con Villarreal.

Es -era, en realidad- un crack de la séptima división millonaria, que ya alternaba con la reserva, dio los primeros pasos en la selección juvenil y Gallardo lo seguía de cerca. A tal punto, que intentó convencer a la familia que diera marcha atrás.

Matías Soule dejó Vélez y ya firmó el contrato con Juventus. Mediocampista ofensivo categoría 2003, nacido en Mar del Plata, escribió en las redes sociales: "Estoy muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con la Juventus. Gracias a este club por confiar y en mis seres queridos, que siempre me apoyaron".

Por su edad, no podrá formar parte del equipo profesional; jugará en el Sub 23 o en la división Primavera, en el que se desempeñan menores de 20. Había recibido amenazas en las redes, según denunció su representante Martín Guastadisegno.

Garré se fue y ya volvió

Benjamín Garré vivió la experiencia de despegar... y ahora, decidió volver, lo que provocó un revuelo: Racing adquirió a un jugador que se había despedido por la patria potestad. Extremo zurdo de 19 años, se formó en Vélez y pasó a Manchester City. La Academia pagará 2.500.000 dólares por el 75% de la transferencia. Garré, nieto de Oscar, se fue a Inglaterra a los 16 años y tuvo un paso por las selecciones argentinas Sub 15 y Sub 17. Sebastián Beccacece lo conoce porque fue sparring de la selección mayor en la gira por Rusia previa al Mundial 2018. En Inglaterra fue dirigido por Pep Guardiola; en el Sub 23 de Manchester City jugó 61 partidos y marcó 14 goles. No llegó a debutar en la primera. La salida de Vélez fue traumática, lógicamente. Lo querían el United y Barcelona, pero al final se lo llevó Manchester City en junio de 2016, por la patria potestad. El conflicto terminó en la FIFA y en el TAS, que falló en favor del futbolista.