Entre 1995 y 2012, el colombiano Edwin Congo construyó una carrera como futbolista profesional que tuvo un hecho más que destacado: Real Madrid compró su pase en 1999 por cinco millones de euros, por entonces uno de los mayores de la historia del país. Pero, más allá de la inversión, el delantero de Bogotá nunca tuvo lugar en el equipo merengue y rumbeó hasta su retiro por diferentes clubes del fútbol europeo. Radicado en Madrid, recibido de odontólogo y habitual panelista de programas televisivos de España, hoy su nombre volvió a ser portada: fue detenido en una operación contra el tráfico de cocaína.

Todo comenzó el martes a primera hora de la mañana. Mientras atraviesa la cuarentena por la pandemia del coronavirus en Madrid, Congo decidió salir a correr al despertarse y, cuando regresó a su casa, la Brigada Central de Estupefacientes llegó a su puerta para detenerlo en el marco de una operación antidroga que también tuvo otros nueve detenidos.

Así, fue interrogado en una comisaría y le mostraron fotografías de varias personas a las que conoce, incluso de un compatriota suyo con el que mantiene un negocio de venta de esmeraldas. Luego, el exfutbolista fue liberado y habló por la noche con el programa televisivo El Chiringuito de Jugones, donde suele ser panelista, y negó todo tipo de acusaciones.

" Yo soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación o cualquier cosa que tenga que ver con cocaína. Hay un indicio lógico porque estoy vinculado a una serie de gente que está metida ahí, pero de ahí a que yo haya cambiado mi vida o hecho algo extraordinario", explicó el colombiano.

Tras pasar una hora retenido por la Policía de Madrid, Congo agregó: "Me dijeron que si tenía que ver con el tráfico de cocaína y les dije que en absoluto. Me he dedicado con una de esas personas de las fotos a tener negocios con esmeraldas, porque tiene todos sus títulos y tiene posibilidad de traer esmeraldas y oro desde Colombia hasta aquí. He intentado generar una vida de trabajo por medio de mi amigo, que es el que genera eso, tiene el vínculo, y siempre he intentado pedir que las cosas se hagan por escrito y bien. Pero estoy muy tranquilo porque yo no trafico con cocaína".

Congo se radicó en España tras forjar la mayor parte de su carrera profesional allí. Al llegar a Real Madrid en 1999 desde Once Caldas, fue cedido a Real Valladolid, Vitoria de Guimaraes de Portugal y Toulouse de Francia, hasta volver al Merengue en la temporada 2001/2002, en la que no disputó ni un solo minuto. Así, se marchó Levante, club en el que militó durante cuatro años, y luego tuvo pasos por Sporting de Gijón, Recreativo de Huelva, Olímpic, Benissa y Paiporta. Desde el retiro, trabaja en la TV y ha participado en partidos de Real Madrid de veteranos.

"Soy el mismo de siempre, la misma persona cercana que siempre se acerca a todo el mundo y a lo mejor por eso también tengo que cambiar un poco en ese tipo de situaciones, saber medir con quien estoy, con quien no estoy y hacia donde quiero ir", sentenció el colombiano, que jugó las Copas América de 1999 y 2004 para su selección. "Lo más importante de todo es que estoy en casa y me siento una persona totalmente libre de algún problema. Los agentes tuvieron un trato fenomenal, fueron muy respetuosos y me recomendaron apartarse de personas que no me vienen bien".

Tras ser demorado y puesto en libertad, ahora Congo deberá esperar el llamado del juez que estará al frente de la operación antidroga. Pese a la detención de un total de diez personas que podrían estar relacionadas con el tráfico de cocaína, los medios españoles coinciden en que no han trascendido muchos detalles de una operación que será seguida de cerca.

