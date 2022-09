Julián Álvarez se luce: del mensaje por su primer doblete en el Manchester City al nuevo elogio de Pep Guardiola

Julián Álvarez se dio el primer gran gusto con la camiseta de Manchester City. Este miércoles marcó sus primeros goles en la Premier League, en la goleada 6 a 0 como local en el Etihad Stadium. Fue ante Nottingham Forest, en un juego válido por la quinta fecha. El conjunto dirigido por Josep Guardiola abrió la cuenta con un triplete del noruego Erling Haaland, mientras que João Cancelo anotó el cuarto antes del doblete del delantero argentino, quien además fue titular por primera vez en la liga que muchos consideran la mejor del mundo.

El exRiver compartió su alegría en las declaraciones posteriores al triunfo. “Estoy muy contento en lo personal y por el equipo. Por haber marcado goles y por el triunfo en el Etihad, ante nuestra gente”, destacó. Y agregó: “Siempre trato de ayudar al equipo en lo que sea: en la parte defensiva, para presionar en el juego y en la fase final. Hoy estuve en las tres fases ayudando, intentando dar lo mejor. Lo hicimos de gran forma y me voy contento”.

En relación a su conexión con el noruego Erling Haaland, la Araña elogió: “Me parece un jugador tremendo. No solo por lo que viene haciendo en el último tiempo, no solo acá sino en sus clubes anteriores y en su selección. Es un gran jugador y una gran persona”.

Un mensaje de Julián 👋 pic.twitter.com/Sf8YBlWHgl — Manchester City (@ManCityES) August 31, 2022

Acerca de su ubicación en el campo de juego, Álvarez explicó: “Siempre trato de dar o mejor en la posición que me toque. En el último tiempo había jugado más de 9, pero puedo jugar más retrasado o por las bandas. Así que puedo adaptarme a varias posiciones. Ya sea con Erling o con el compañero que juegue, podemos hacer grandes complementaciones”.

El primer gol de Julián Álvarez en el estadio del City

Por último, se refirió con orgullo y algo de timidez a las constantes palabras elogiosas que Guardiola realiza sobre él. “Me pone contento que un entrenador de la dimensión de Pep, con todo lo que ha logrado y de los mejores del mundo, diga esas cosas sobre mí. Es un orgullo. Pero siempre trabajé de la misma forma y lo seguiré haciendo. Para ayudar, para seguir creciendo y aprendiendo muchas cosas”, dijo.

Hasta ahora, Julián Álvarez había tenido una participación reducida en el City, siempre ingresando desde el banco de suplentes. Pero su muy buena actuación ante el Crystal Palace y la necesidad de Guardiola de rotar algunos nombres le permitió meterse entre los 11 titulares ante el Nottingham Forest.

El mensaje de Guardiola

Luego de su doblete, Pep compartió su felicidad por el debut del cordobés en las redes de la Premier League. “Me pone muy, muy contento. Lo vemos cada día con nuestros ojos. Ser trabajador y un chico amable siempre se termina imponiendo. Puedo decir que no hay ni una persona en el vestuario que no esté feliz por él, sus goles y su esfuerzo”, resumió. Y abundó: “Julián se lo merece todo. La ética del trabajo siempre da sus frutos... Se destaca Erling, pero desde el primer día hemos visto a Julián en el vestuario y entrenando y tenemos una opinión increíble. Es un chico muy especial”.

Pep Guardiola observa el partido: el City volvió a golear Simon Stacpoole/Offside - Offside

Sus elogios no se quedaron ahí. Y entonces recordó un episodio previo al desembarco de Álvarez en el club: “Nuestro cazatalentos en América del Sur, Joan Patsy, me dijo hace un año y medio que era un jugador muy especial. Ha marcado muchos goles en un equipo como River, que tiene una presión increíble por ganar. Fue entrenado por Marcelo Gallardo y ahora lo estamos disfrutando”.

Luego se refirió a la dupla que puede armarse entre el cordobés y el noruego: “Erling es nuestra primera referencia como número 9, pero en los partidos donde los equipos defienden con bloque bajo, tener a los dos allí, ambos con un olfato increíble para marcar goles, es muy importante. Julián vino de Argentina, pero en el primer partido contra el América de México ya vi que este muchacho nos vendría bien. Hemos visto en los entrenamientos lo que hace. En la primera mitad luchó. Su segunda parte fue mejor y se vieron los goles. Él es muy preciso. Tanto él como Erling son delanteros increíbles. Cuando el balón está en el área, son unos rematadores increíbles”.

El segundo gol de Julián Álvarez

El cariño de Guardiola por el exRiver es genuino. Al punto que además de las palabras elogiosas post triunfo, en Twitter se viralizó un video en donde se lo ve sonreír después de uno de los goles del argentino.

El día previo al cruce con Notthingham, Pep había destacado de Julián: “Se involucró en dos goles en el último partido. Siempre cerca de la pelota, tiene ese sentido de estar en posición correcta en el momento correcto. Cuando entra tiene la calidad para jugar. Estamos encantados con él. Sé que la gente está hablando mucho de Erling y nos encanta, pero Julián es un jugador excepcional”, declaró.