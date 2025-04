Julio Lopardo soñó con ser presidente de San Lorenzo y lo logrará cuando menos lo buscó, pero con los hinchas en alerta

En las últimas horas empezaron a moverse las piezas en la comisión directiva de San Lorenzo, con el fin de encontrarle la vuelta al escándalo protagonizado por el presidente Marcelo Moretti y las nulas ganas de Néstor Navarro de cumplir con la obligación de vice y ocupar su lugar en medio de una gran crisis, lo que derivó en su renuncia. También, con el apuro que causaron las aparentes intenciones del gobierno nacional de intervenir al club a través de la IGJ, ante la condición de “inoperativo”. Los directivos debatieron durante varias horas y acordaron el nombre que tomará las riendas del club: Julio Lopardo, actual vocal, ex cabeza de la Secretaría de Fútbol de esta gestión, y con un pasado con experiencia política que lo elevó en la consideración.

Fue uno de los rumores más fuertes durante el lunes, ya que el propio Navarro confía en su figura más que en cualquier otro. No es casualidad que el viernes, cuando el ahora ex vicepresidente retornó de Uruguay y se hizo presente en el entrenamiento del primer equipo, con la intención de transmitir calma en medio del caos y maquillar por unas horas su verdadera intención de irse, aparecieron juntos en la misma foto institucional, en la que también estuvieron Carlos Sánchez (director deportivo), Martín Cigna (secretario general) y el entrenador Miguel Ángel Russo. Todos importantes, un indicio claro. Y si bien faltan procedimientos que, dicen desde la dirigencia, van de la mano con lo que exige el estatuto, Lopardo terminó siendo el elegido.

Marcelo Moretti y Néstor Navarro, la fórmula que el socio votó y 16 meses después están afuera de San Lorenzo.

Se trata de un dirigente histórico, pero Julio César Lopardo tuvo sus inicios como hombre conocido al margen del fútbol: con el micrófono en la mano y una voz encantadora, fue un cantante en la época de los ’80 que utilizaba el pseudónimo de Julio Sandiego y llegó a participar en el prestigioso Festival de Viña del Mar, en Chile. Incluso, también se dedicó al rubro avícola, ya que fue dueño de la empresa Praver. A raíz de eso, se lo conoce como “Pollo”.

Ahora bien, en lo que respecta a San Lorenzo, hay mucho por contar. El comienzo fue a mediados de los ’90, siendo parte muy importante de la presidencia de Fernando Miele, que tuvo su primer gobierno desde 1995 hasta 1998. En ese período, Lopardo fue el vicepresidente, pero también tuvo una injerencia muy grande en el trabajo de divisiones inferiores, que tuvo ciclos muy exitosos de la mano de Roberto Mariani: además de campeonatos ganados, aparecieron jugadores que luego le aportarían mucho al club, como Sebastián Saja, Claudio Morel Rodríguez, Walter Erviti, Raúl Estevez y nada menos que Leandro Romagnoli, entre otros.

La presentación de Lopardo en la lista de Moretti

Se sentía preparado para mantenerse en el oficialismo en los comicios siguientes, pero estando al frente como primer candidato. Sin embargo, Miele no tenía otra intención que seguir al mando del club. Eso llevó a que tuvieran una gran diferencia, pero terminó arreglándose: Lopardo agachó la cabeza y desde 1999 hasta 2001, en el segundo gobierno de aquel presidente, se dedicó a integrar el Consejo de Fútbol, metido exclusivamente en el plantel profesional que, por ejemplo, fue campeón del Torneo Clausura del último año.

Los conflictos económicos que empezaron a ahondar en la gestión de Miele, con deudas a los jugadores, hicieron que “Pollo” estuviera todavía más cerca del equipo, siendo el nexo entre ambas partes. Aunque ya estaría fuera de la institución por la derrota del oficialismo en las elecciones de fines de 2001, muchos de esos jugadores también conquistarían la Copa Mercosur de ese año y la Copa Sudamericana 2002.

Sin embargo, no quiso bajar los brazos y enseguida continuó incursionando en la política del club, con el sueño de ser presidente. En los siguientes comicios (2004) encabezó la lista “De Grandeza Azulgrana”, pero terminó en el último puesto, recibiendo apenas 439 votos de unos 5.000 votantes que eligieron a Rafael Savino. En 2010 intentó su revancha por “Grandeza Azulgrana”, aunque como vicepresidente en la fórmula: con el peso indirecto de un repudiado y hasta expulsado Miele detrás, los socios no aceptaron esa opción y quedó otra vez último en la votación que ganaría Carlos Abdo: recibió 577 votos, entre más de 8.200.

Al ser un vocal, Julio Lopardo no puede ya reemplazar a Moretti por cuestiones del estatuto: se requieren otros procedimientos para que pueda asumir. x.com

De la mano del triunfo de Moretti en diciembre de 2023 y ocupando hoy la tercera vocalía, regresó a la entidad de Boedo. Su estadía tendría un cambio inmediato: Néstor Ortigoza, que comenzó como la cabeza del Departamento de Fútbol, fue corrido de esa función tras la denuncia de violencia de género hecha por su hoy ex pareja y el 11 de agosto del año pasado se formaría la llamada Secretaría de Fútbol Profesional que Julio Lopardo lideraría durante 40 días. Sí, así de caótico está siendo San Lorenzo. ¿Qué pasó? Declaró fuerte contra Claudio Tapia por el lugar que le había otorgado al club en el Comité Ejecutivo de AFA.

“Es una vergüenza lo que han hecho con San Lorenzo. Yo fui representante en AFA, estuve en el Comité Ejecutivo e históricamente siempre a los cinco clubes grandes se les dio el nivel de importancia que tienen. San Lorenzo no puede estar en una vocalía, eso es decirle al club ‘vos no existís’. Es una vergüenza. Porque, más allá de que pueda haber alguna buena relación con algún dirigente, hay que respetar la historia. No significa que teniendo una secretaría o una vicepresidencia vas a salir campeón, pero esto no lo vi en mi vida”, inició su descargo en aquel momento.

Sin embargo, tenía más artillería para tirarle al mandamás de la casa madre del fútbol argentino: “Tapia, me parece, no conoce la historia de San Lorenzo. ¿Cómo vas a tener una vocalía? Si la conoce, entonces está equivocado. Se ve que, como de repente acertó con [Lionel] Scaloni, puede hacer lo que quiere. Hay cinco millones de personas atrás de San Lorenzo. No está Moretti, ni Lopardo, ni nadie”, fulminó. A los pocos días fue desplazado de ese puesto.

El hincha está harto con tantas desprolijidades e incumplimientos, por lo que la directiva ve en Lopardo la experiencia para afrontar la dura actualidad y recomponer la confianza. Captura de pantalla

Claro, en caso de que ocurra lo que los dirigentes planean, Lopardo se toparía con “Chiqui” y habrá que ver si se logra un entendimiento o se inicia un conflicto más grande que San Lorenzo hoy, justamente, no necesita. Ese es el temor de los hinchas: además de seguir llenando las redes sociales con el alarido que lanzó el Nuevo Gasómetro el pasado sábado en la derrota sobre la hora ante Rosario Central (“¡Que se vayan todos!”), no quieren que su figura perjudique el camino futbolístico azulgrana. Muchos se indignaron ante la elección de la directiva.

La comisión directiva intenta rearmarse y lo hace decidida con que Julio Lopardo es el hombre ideal por su experiencia para empezar a salir de un pozo que Marcelo Moretti hizo más profundo aún.