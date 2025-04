Cómo se juegan los octavos de final del Torneo Apertura 2025: fechas y formato

El Torneo Apertura 2025 es el primer certamen de la temporada en el fútbol argentino. La primera ronda ya entró en etapa de definición y la próxima parada son los octavos de final, a los que se clasificarán los ocho primeros de cada uno de los dos grupos. Los detalles de todo el certamen, con tablas de posiciones, llaves, cuadro de desarrollo y estadísticas individuales, están disponibles en canchallena.com.

El formato del torneo indica que se disputan cruces de eliminación directa a partido único de octavos de final en adelante en el estadio del mejor clasificado en la instancia inicial. La final, en tanto, será en una sede neutral: está programada para el 1° de junio, a las 15.30, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. A pesar de jugarse de esta manera, como si fuese una copa, lleva el rótulo de liga y cuenta así en las estadísticas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el Estadio Madre de Ciudades se define la final del Torneo Apertura 2025 el 1° de junio

Para diagramar los cruces de octavos de final, cada líder de la etapa de grupos quedará ubicado en un lado diferente del cuadro, con el objetivo de que solo puedan enfrentarse en una hipotética definición. El orden de los emparejamientos es el siguiente: 1° del A vs. 8° del B, 1° del B vs. 8° del A, 2° del A vs. 7° del B, 2° del B vs. 7° del A, 3° del A vs. 6° del B, 3° del B vs. 6° del A, 4° a vs. 5° del B y 4° del B vs. 5° del A.

El campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2026 como “Argentina 1″.

Los octavos de final arrancan en la semana del 11 de mayo, los cuartos en la del 18 y las semifinales en la del 25. El torneo debe finalizar antes del comienzo del Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio, con la participación de dos equipos argentinos: River y Boca.

River y Boca participarán del Mundial de Clubes con la ilusión de, al menos, avanzar a octavos Marcos Brindicci

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Tablas de posiciones del Torneo Apertura 2025

Estudiantes de La Plata fue el último campeón de un torneo con formato similar al que se está jugando actualmente en la Primera División nacional. Sin embargo, en el palmarés histórico no cuenta como liga, sino como copa, como lo indica su nombre: Copa de la Liga Profesional 2024. Lo consiguió tras derrotar a Vélez por penales en la final tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario en el Único Madre de Ciudades, en un encuentro disputado el 5 de mayo del año pasado.

El Fortín, por su parte, es el ganador más reciente en líneas generales, ya que se quedó con la Liga Profesional 2024 tras 27 fechas en las que cosechó 51 puntos, tres más que Talleres y cinco más que Racing y Huracán. Al Globo, justamente, lo derrotó en la última jornada y le quitó la posibilidad de quedarse con el título.