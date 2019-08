Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 09:21

Después de haber incorporado a Antoine Griezmann, Frenkie De Jong y Neto, Barcelona anunció ayer a primera hora su cuarto refuerzo de cara a una temporada cuyo principal objetivo es volver a conquista la Champions League que le ha resultado esquiva durante los últimos años. Junior Firpo es el nuevo fichaje del equipo de Ernesto Valverde. El lateral izquierdo nació hace 22 años en República Dominicana. Con seis años, su familia se mudó a España y empezó a jugar al fútbol en Málaga en diferentes clubes locales como Atlético Benamiel o Puerto Malagueño hasta que un ojeador bético descubrió su talento y el club verdiblanco decidió incorporarlo en 2014 para seguir desarrollando su talento.

Barcelona desembolsó 18 millones de euros, más otros 12 millones en variables, para adueñarse de un jugador destinado a ser el sucesor de Jordi Alba en el futuro. Firpo firmará un contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, y tendrá una cláusula de rescisión de 200 millones de euros.

Pero en su llegada al Camp Nou no todo fue calma: se vio obligado a borrar unos agresivos tuits contra Lionel Messi que había escrito en 2012. Borró lo mensajes, pidió perdón y dio su explicación del por qué de esos tuits. "Es algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça y por tanto también era fanático de Messi porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle le decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños", comentó, en declaraciones al diario deportivo catalán Mundo Deportivo. Y añadió: "Son cosas que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional. Pero también digo que si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas".

Firpo hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en República Dominicana que se incorporó a las filas del Barcelona. Firpo dejó una gran impresión en el único duelo que protagonizó frente al Barcelona, en la derrota de su equipo por 4-3 en la última campaña: marcó el primer gol y asistió a Sergio Canales.