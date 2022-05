Jürgen Klopp, sin anteojos y con la audacia de siempre: cómo se ve el plan del DT en Liverpool para ganar casi todo (también, en los penales)

Jürgen Klopp va a cumplir 55 años el próximo 16 de junio. El alemán es un libro abierto del fútbol ofensivo. A diferencia de tantos otros, gana. Gana casi todo lo que juega. Representa la audacia, respaldada en el laboratorio. Desde 2015 se desempeña en Liverpool: es una comunión perfecta. El uno para el otro: pasión desbordante, mística y vueltas olímpicas de todos los colores. Champions League, Mundial de Clubes, Premier League y una próxima final en Europa, suerte de revancha, ante Real Madrid. “Vamos a jugar contra el equipo con más experiencia del mundo. No creo que seamos favoritos, la verdad. Ellos ya ganaron la Liga y tienen esa ventaja”, anuncia, de cara a la finalísima de París.

El gigante rojo suele ser un deleite para los ojos. Tal vez por ello, el hombre que creó una pequeña gran revolución en Borussia Dortmund y que la fama mundial le llegó un poco tarde, guardó los clásicos anteojos para siempre. “Es algo totalmente personal, pero puedo aclararlo una vez. Usé gafas desde que tenía 10 años, es decir, 44 años. En los últimos años, se ha hecho evidente que no pueden corregir completamente mi falta de visión. La solución fue una pequeña operación. No son láseres ni nada. Pero después de la cirugía puedo ver muy bien sin anteojos. Supongo que mi cara sin ellos se ve bastante divertida, pero ya no las necesito. Tal vez los necesite más tarde. Y los volveré a usar si es necesario”, contó, casi un año atrás.

Un clásico festejo de Jurgen Klopp, que vive los partidos a todo o nada

De sonrisa contagiosa, colérico al límite, enamorado del esquema con tres delanteros (Mo Salah, Mané, campeón de Africa y el símbolo que llevó a Senegal al Mundial y Luis Díaz, el crack de los suburbios colombianos), suele basarse en la ciencia para potenciar a sus equipos. Tiempo atrás, incorporó al danés Thomas Gronnemark, que tiene el récord Guinness por el lanzamiento del lateral más largo de una pelota, de 51,33 metros , con el objetivo de desarrollar esa táctica.

Throw-in se llama la empresa que fundó en 2004 y trabaja en Liverpool desde fines de 2018. Hizo mejores a dos fuera de serie, Alexander-Arnold y Robertson, de lo mejor del mercado, con las manos y con los pies. Y un lateral, justamente, el griego Konstantinos Tsimikas, se convirtió en el último héroe de Liverpool: marcó un penal decisivo de la vuelta olímpica de Wembley, tras conquistar la FA Cup.

La Copa de la Liga

Casi tres meses después, el mismo desenlace. Como en aquella emocionante definición de la Copa de la Liga el pasado 27 de febrero, Liverpool volvió a coronarse campeón en los penales ante Chelsea, esta vez en la 150a. edición de la prestigiosa FA Cup. Luego de la igualdad sin goles, en la definición desde los 12 pasos, se impuso por 6-5. Aquella vez, había sido 11-10, en una resolución maratónica. Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, incluyó a Kepa Arrizabalaga, porque es un especialista. El arquero español decidió la serie: elevó su remate a las nubes.

En el arte de los penales rumbo a un título, Liverpool se agiganta frente al arco: se impuso en 19 de 26 definiciones. El recuerdo fresco de Boca surge espontáneo: superó a Racing por 6 a 5 por penales y alcanzó la final de la Copa de la Liga Profesional, cinco meses después del 5-4 sobre Talleres en la definición de la Copa Argentina. El estilo es otro: el conjunto xeneize tuvo una pobre tarea ante el elenco cordobés y cruzó pocas veces el círculo central ante la Academia.

La FA Cup

Los iguala la personalidad en el momento influyente, pero el estilo es otro. Liverpool suele imponerse en la posesión del balón ( 53 por ciento , en este caso) y dispuso de 17 remates, tres de ellos, en los postes. De todos modos, no es magia ni talento de los pateadores ni destreza de los arqueros. Al menos, no es excluyente. Se trata de... ciencia. En las competencias domésticas que suelen estar bajo la sombra de la Premier League, el club de los Beatles pateó 17 tiros y anotó... 16. Falló Mané, tal vez, el mejor de todos.

Edouard Mendy, el arquero de Chelsea, es compañero del fuera de serie en la selección de Senegal. “El penal de Sadio es en un 50% responsabilidad mía. Le dije que el arquero sabía exactamente lo que hacía normalmente, así que le dije: ‘Hacelo al revés’. ¡Cuántas veces en mi vida es mejor callarse!”, se permitió otra sonrisa, el alemán. Tiempo después, contó uno de los secretos: “Lo conseguimos tras un partido increíble. Trabajamos con una empresa de neurociencia, que nos dijo que se podían entrenar mucho los penales. Este trofeo también es para ellos”.

Un lateral (no muy conocido, ni siquiera titular), definió la serie por penales para Liverpool Kirsty Wigglesworth - AP

Se trata de la compañía Neuro-11. Así se define: “Controla tu cerebro cuando más importe. Se trata de un entrenamiento basado en datos neurocientíficos para deportistas de élite”. Klopp suele lanzarse al ataque, pero con precauciones. Y lo define así: “Desarrollaron un método de entrenamiento de fuerza mental altamente innovador y basado en hechos que se pueden integrar perfectamente en nuestro programa de entrenamiento. Ahora podemos entrenar específicamente las habilidades mentales y de precisión de tiro de nuestros jugadores directamente en el campo, de una manera que no era posible hasta ahora. Dado que la fuerza mental juega un papel tan importante al más alto nivel, estamos entusiasmados de trabajar con estos muchachos”, se entusiasma.

La fuerza mental de Boca está comprobada. Resiste durante el partido y ataca en los penales. Aunque todo puede cambiar: el fútbol depende de múltiples situaciones, como el factor humano. Klopp lo sabe, por eso llegó a resignarse en la Premier League que conquistó Manchester City. “Sinceramente, no espero que el City pierda puntos en la última jornada. Es un equipo extraordinario y no recuerdo cuándo fue la última vez que perdieron puntos en dos partidos seguidos. Pero eso no va a menoscabar nuestra preparación de este partido: iremos con todo”, avisó sobre duelo que Liverpool venció por 3-1 al Wolverhampton pero nos les alcanzó para conquistar la Premier.

Siempre con ropa deportiva, casi nunca de traje y corbata, Klopp enseña y aprende. El fútbol es de los valientes: pero si son estudiosos, mucho mejor.