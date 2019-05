Juventus busca DT y Cristiano Ronaldo tiene su candidato: ¿llega Mourinho?

Allegri deja Juventus después de conquistar 11 títulos desde su asunción en 2014 Fuente: AFP

20 de mayo de 2019 • 14:43

Se terminó una temporada agridulce para Juventus . Por un lado, pudo festejar su octavo Scudetto consecutivo y también conquistó la Supercopa de Italia. Pero, por el otro, todavía es reciente la herida de poner superar los cuartos de final de una Champions League que lo tenía como candidato. Así, el técnico Massimiliano Allegri , a pesar de tener contrato hasta 2020, dejó su cargo después de haber ganado cinco Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas desde que asumió en 2014.

La partida de Allegri deja un hueco más que difícil de cubrir y la danza de nombres ya comenzó en la prensa europea: aparecen Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi, Didier Deschamps, Antonio Conte y Maurizio Sarri son algunos de los tantos entrenadores que aparecen en la lista. Pero hoy en Italia se conoció la opinión de Cristiano Ronaldo , la figura máxima del plantel: según La Gazzetta dello Sport, al portugués le gustaría volver a ser dirigido por José Mourinho , quien lo tuvo durante tres temporadas en Real Madrid.

Hay dos entes presionando a Juventus para que el nuevo DT sea Mourinho. Uno es su representante Jorge Mendes y el otro parece ser Cristiano Ronaldo, quien habría avalado el fichaje La Gazzetta dello Sport

"Hay dos entes presionando a Juventus para que el nuevo entrenador sea Mourinho. Uno es, lógicamente, su representante, Jorge Mendes, y el otro parece ser Cristiano Ronaldo. Con sus desavenencias en el Madrid a un lado, Cristiano Ronaldo habría avalado el fichaje de su compatriota", destaca el periódico italiano en su edición de este lunes.

Actualmente el técnico portugués no tiene trabajo, por lo que eso sería un aliciente a la hora de pensarlo como reemplazante de Allegri, quien anunció la semana pasada que no continuará en su cargo y este domingo dirigió su último partido en Turín. ¿Por qué se va? Especialmente por diferencias muy marcadas con el presidente Andrea Agnelli, el vicepresidente Pavel Nedved y el director deportivo Fabio Paratici: el DT pretendía renovar hasta 2022 y había hecho fuertes demandas en materia deportiva, situaciones que lo distanciaban de los dirigentes.

Mourinho dirigió a Ronaldo entre 2010 y 2013 en Real Madrid Fuente: AFP

Ahora, más allá de las distintas versiones, todavía no hay informaciones oficiales sobre un posible reemplazo, pero el nombre de Mourinho ya comienza a rebotar. Luego de abandonar Manchester United en diciembre del año pasado, el técnico que acumula 25 títulos en su espalda tiene pensado volver a trabajar.

"Estaría bien trabajar en un proyecto que realmente me pueda gustar. Tengo muchas cualidades y una de ellas es respetar a los otros clubes. Nunca he especulado sobre ofertas. Cuando dejé el Manchester United en diciembre, inmediatamente tomé la decisión de trabajar del verano. Espero volver a trabajar en julio en un proyecto que realmente me guste", declaró en abril. ¿Será Juventus su nueva casa?