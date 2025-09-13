Juventus le ganó 4-3 a Inter en un clásico electrizante y con goles de Marcus y Khéphren Thuram

Por la tercera jornada de la Serie A, Juventus se impuso 4-3 sobre el Inter de Milán en un clásico vibrante y cambiante, que tuvo como protagonistas inesperados a los hermanos Marcus y Khéphren Thuram, autores de dos de los goles del encuentro, cada uno para su equipo. En el palco del Allianz Stadium, el exdefensor francés Lilian Thuram, campeón del mundo en 1998, presenció con emoción y asombro el duelo entre sus hijos. El resultado le permitió a la Juve trepar a lo más alto de la tabla, y empeoró el presente de la Nerazzurri.

El clásico se resolvió en tiempo de descuento gracias a un gol del montenegrino Vasilije Adzic, de apenas 19 años, que selló el triunfo turinés con un potente disparo desde afuera del área a los 91 minutos.

El tanto definitivo llegó tras una remontada agónica que incluyó, minutos antes, el empate parcial de Khéphren Thuram, mediocampista de la Juventus, con un cabezazo tras una pelota parada, a los 83.

Hasta ese momento, el Inter se imponía 3-2 gracias a un gol de cabeza de Marcus Thuram, delantero del conjunto milanés, a los 76. Fue una escena de alto impacto simbólico: primero el tanto del mayor de los hermanos para poner en ventaja a los de Cristian Chivu, muy cuestionado en Italia por el mal arranque de su equipo, y poco después, la réplica de su hermano menor. Lilian Thuram, en la tribuna, aplaudió ambos goles con una sonrisa que ocultaba con esfuerzo la tensión del momento.

El desarrollo del partido fue tan dinámico como el marcador final lo sugiere. Juventus se había puesto en ventaja en su primera aproximación, con un gol de Llyod Kelly a los 14 minutos. La respuesta del Inter no tardó: Hakan Calhanoglu igualó con un remate desde media distancia a los 30, y volvió a marcar en el complemento para adelantar 3-2 al equipo visitante, tras el gol de Kenan Yildiz para el 2-1 parcial.

El empate de Khéphren y el gol agónico de Adzic coronaron una jornada que será recordada como una de las más electrizantes del campeonato. El enfrentamiento entre hermanos ya se había dado en tres ocasiones anteriores, pero esta fue la primera en la que ambos marcaron gol.

Entre los futbolistas argentinos, Lautaro Martínez fue titular y capitán del Inter, aunque tuvo una actuación discreta y no logró influir en el marcador. El ex Racing estuvo activo en el frente de ataque, pero se vio neutralizado por la defensa rival y no pudo conectar con claridad con Marcus Thuram, su compañero de ataque. En Juventus no hubo presencia argentina entre los once iniciales ni en el banco de suplentes.

Con este resultado, Juventus continúa imponiendo su paternidad sobre el Inter, con 72 victorias sobre 17 del equipo de Milán -22 empates—. Los de Turín sumaron su tercera victoria consecutiva y se coloca momentáneamente como segundo, detrás de Napoli. El Inter, en cambio, acumula su segunda derrota seguida y cae al undécimo lugar de la tabla. Su próximo compromiso será el miércoles ante el Ajax, por la Champions League.

El derbi de Italia dejó más que un resultado: ofreció espectáculo, emociones, un duelo fraternal inolvidable y el símbolo perfecto de la continuidad generacional en el fútbol. Los hermanos Thuram cumplieron con creces su papel de herederos de una leyenda.

