Coppa Italia | Semifinales Sin Comienzo P Juventus P Milan

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 12:22

Después del regreso de la Bundesliga y la Liga de España, otra de las grandes potencias del fútbol mundial echará la pelota a rodar. Aunque la Serie A volverá a tener actividad con la fecha 27° el próximo lunes 22 de junio, hoy será el turno de la Copa Italia con dos de los grandes de ese país como protagonistas: Juventus y Milan. Juegan desde las 16 con televisación de DirecTV.

El fútbol en Italia está de vuelta 95 días después. El gobierno que encabeza Giuseppe Conte levantó el Decreto Ministerial que impedía la celebración de eventos deportivos hasta el 14 de junio.

Así, el clásico entre estos dos equipos en el Allianz Stadium de Turín definirá al primer finalista de la Copa (en el cruce de ida igualaron 1 a 1 -goles de Ante Rebic y Cristiano Ronaldo-). Mañana, en el otro duelo de semifinales, se medirán Napoli e Inter en el estadio San Paolo (los napolitanos ganaron por 1 a 0 en el primer compromiso).

Estos partidos se disputarán a puertas cerradas y sin público en las tribunas. Cabe recordar que Italia fue uno de los países más castigados por la pandemia de coronavirus con más de 34.000 fallecidos hasta el momento y cerca 236.000 personas infectadas según los datos oficiales. "Es una situación única, no tenemos ninguna certeza, pero estoy feliz con lo que he visto en los entrenamientos", señaló Maurizio Sarri, el DT de Juventus.

La Vecchia Signora, líder de la Serie 'A' del Calcio, tendrá como titular al cordobés Paulo Dybala y al uruguayo Rodrigo Bentancur, junto al portugués Cristiano Ronaldo, la gran figura del equipo, mientras que Gonzalo Higuaín estará entre los suplentes.

El cordobés Dybala fue noticia en las últimas semanas por haber dado positivo de Covid-19 junto con su novia Oriana Sabatini. Además, en el club de Turín también se infectaron los jugadores Daniele Rugani y Blaise Matuidi.

Por el lado rossonero no jugará Zlatan Ibrahimovic, lesionado en la pantorrilla desde el 25 de mayo. El atacante, si todo marcha bien, recién estará de regreso la última semana de junio. Además, es probable que Mateo Musacchio figure en el banco de los suplentes, mientras que Lucas Biglia no continuará en el club, ya que su contrato vencerá el 30 de junio y le adelantaron que no se lo extenderán.

"Estamos igualados. El resultado de la ida es una desventaja, pero tenemos opciones. No estamos al máximo, pero ellos tampoco", remarcó Stefano Pioli, entrenador de Milan.

Juventus es el máximo ganador de la Copa Italia, un trofeo que alzó en 21 oportunidades, mientras que su rival de turno, al igual que Inter y Lazio, se colocan en el segundo lugar con 12 campeonatos.