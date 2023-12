escuchar

Cuando Karim Benzema se unió este año al club saudita Al Ittihad con un lucrativo contrato, el Balón de Oro parecía tener un cómodo camino hacia la retirada, pero el francés de 36 años está sufriendo ahora la ira de los aficionados por su rendimiento en los últimos partidos.

Los aficionados que lo aclamaban en su llegada en junio, cuando cientos de drones formaron por encima del estadio de 62.000 localidades el rostro de un tigre rugiendo, animal símbolo del equipo, se ríen hoy del “gatito” Benzema.

La goleada sufrida ante Cristiano

Anticipando sin duda la llegada de un nueva oleada de fotos de gatos en las redes sociales, su cuenta de Instagram, seguida por 76 millones de personas, desapareció tras la derrota 5-2 contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, según cita la agencia AFP.

Antes de la 15ª jornada de campeonato y una visita a Hail el sábado, Al Ittihad es sexto de la liga saudita, que cuenta con 18 equipos, pese a contar en sus filas con Benzema, N’Golo Kanté y Fabinho. Marcelo Gallardo, el técnico, también está en el foco de la tormenta.

Los nuevos fichajes “no han permitido obtener los resultados esperados”, admite una fuente cercana al club.

PENAL PARA AL NASSR. 🚨 El árbitro no dudó ni un segundo tras la caída del futbolista dentro del área. #SPLenFOX pic.twitter.com/A7R16DxPUY — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 26, 2023

“Es verdad que esperábamos más de Benzema pero somos conscientes de su valor como jugador de clase mundial”, añade este responsable bajo la protección del anonimato, al no estar autorizado a hablar a la prensa. “No siempre es fácil aterrizar en un nuevo campeonato y brillar de manera inmediata, puede que sea cuestión de tiempo”, dice.

Benzema da la impresión de estar aislado sobre el terreno. Este martes falló tres ocasiones claras de gol y cometió un penal durante la tercera derrota consecutiva del Al Ittihad.

Su penal fallado contra los egipcios del Al Ahly el 15 de diciembre durante el Mundial de Clubes enfadó a sus aficionados, pues los anfitriones de la competición, que habían gastado mucho dinero, fueron eliminados tan sólo tras dos partidos.

Marcelo Gallardo no le encuentra la vuelta a Al Ittihad X @ittihad_en

Benzema atraviesa una “situación muy extraña” que afecta en ocasiones a jugadores de “alto nivel”, valoró el cronista deportivo saudita Abdel Karim Al-Jasser en la cadena pública Al Ekhbariya.

“Puede que esté en desacuerdo con el club pero eso no es excusa porque no hace ningún esfuerzo, falla ocasiones muy fáciles y parece haber perdido las ganas de jugar al fútbol”, añadió.

Benzema anotó nueve goles, dos de ellos de penal, en 15 partidos de campeonato: un rendimiento sólido pero alejado de los 19 goles de Ronaldo, los 16 del serbio Aleksandar Mitrovic y los 14 de Georges-Kevin N’Koudou.

Al Ittihad es el equipo que sufrió más goles en el campeonato y que marca menos entre los cuatro clubes comprados por el rico Fondo de Inversión Pública (FIP).

Gallardo y Benzemá, una sociedad en construcción X @IttiMania

Datos que hunden al club en una crisis que se llevó al entrenador Nuno Espiritu Santo el pasado mes, antes de la llegada del Muñeco. “Benzema estuvo afectado por la situación del Al Ittihad en general”, declaró el comentarista deportivo egipcio Amir Abdel Halim, añadiendo que “la ventaja defensiva del Al Ittihad de la temporada pasada ha desaparecido”.

“La competencia con Abderrazak Hamdallah le pone nervioso y no le motiva”, añadió el comentarista. El atacante marroquí perdió el dorsal número nueve y su posición como lanzador de penales tras la llegada de Benzema.

Fuera de los terrenos, Benzema también atravesó unos meses difíciles: el ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, le acusó de tener vínculos con los Hermanos Musulmanes después del apoyo que el jugador mostró a los habitantes de Gaza bombardeados por Israel. Este caso ocupó las portadas de los diarios en Francia.

Karim Benzema ya no es el dueño de la pelota NurPhoto - NurPhoto

“La directiva (del club) se reunió en aquel momento con él y le pidió calmarse”, indica la fuente cercana al club. Afortunadamente para el exinternacional francés (97 partidos y 37 goles), los aficionados del Al Ittihad se preocupan poco por este tipo de casos y se centran más en lo que pasa en el terreno.

“Benzema dejó caer al equipo en los grandes partidos”, se queja Amir, un aficionado que no dio más detalles que su nombre. “Es el capitán del equipo pero no da la impresión de ser el líder del equipo. Parece no tener inspiración, como si estuviera en otro mundo”, añade el hombre de 35 años. Hoy, a las 12 de la Argentina, el equipo del Muñeco buscará la recuperación frente a Al-Ta’ee, en un encuentro de la liga local.

LA NACION