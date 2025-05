Kevin Lomónaco: el defensor que salió dos veces del pozo y ahora juega como en “los dibujitos animados”

De repente, las divisiones juveniles de Independiente se poblaron de chicos que juegan con remeras térmicas aunque la temperatura marque más de treinta grados. La moda “oversize” llegó para quedarse en el semillero de los Rojos, y tiene un responsable: Kevin Joel Lomónaco. El defensor central del equipo dirigido por Julio Vaccari es uno de los mejores en su puesto en el torneo Apertura y tuvo una actuación consagratoria en la Bombonera frente a Boca, por los cuartos de final: 94% de acierto en los pases y siete duelos ganados. Datos duros que no alcanzan a dimensionar su influencia en el triunfo de su equipo: jugó un partido imperial.

El documento de “Cumbia” Lomónaco acusa apenas 23 años, cumplidos el 8 de enero pasado. Debe el sobrenombre a los padres de sus compañeros de baby-fútbol. Después de hacer un gol e improvisar un bailecito, lo cargaron durante una semana. Y le quedó. Ya lo había fichado Lanús, luego de mostrar su talento en Villa Unión, Villa Ofelia y Villa Pellerano Sur, todos clubes del sur del conurbano. Aterrizó en el Granate con todo el repertorio de un mediocampista central, incluido el manejo de la pelota y el panorama para tomar la mejor decisión. Pero...

Lomónaco festeja en la Bombonera con su look habitual: remera térmica y camiseta un par de talles más grande

En la Novena, un entrenador lo retrasó en el campo. Sus 183 centímetros, conseguidos a temprana edad, hicieron que Ezequiel Carboni, histórico 5 de Lanús que cerró su carrera en Banfield, lo probara de zaguero. Ya nunca volvió a la sala de máquinas del equipo: el resto de su educación futbolística la hizo como defensor, e incluso jugó algún partido como lateral derecho. Pero la camiseta 5 pasó a ser un recuerdo. Casi como Javier Mascherano en Barcelona, Lomónaco aprendió a conjugar el bagaje que traía como mediocampista con lo que aprendió de sus entrenadores para jugar en la defensa. Y se graduó en ese puesto.

Tanto, que Luis Zubeldía le dio sus primeros cuatro minutos en primera con apenas 18 años. Fue en diciembre de 2020, y durante un encuentro en Mar del Plata contra Aldosivi. El Granate se impondría por 2-1 como visitante. Sin embargo, luego de un primer semestre de 2021 casi sin minutos, Lomónaco debió buscarse la vida fuera de la Fortaleza del Sur. En su currículum ya tenía las experiencias con la selección Sub 15 y Sub 17, junto a Pablo Aimar y Diego Placente como entrenadores. Gracias a ese cartel, apareció Platense y se lo llevó a préstamo por un año, con opción de repesca tras los primeros seis meses. La apuesta en el Calamar dio sus frutos: 11 partidos, un gol y 737 minutos después, Lanús lo reclamó. A comienzos de 2022 regresaba Jorge Almirón al club y lo quería para el primer equipo.

Lomónaco, entonces, hizo las valijas y regresó al club que lo formó. Pero su (re)debut no fue el esperado: vio la roja a los 15 minutos del primer partido, contra Huracán, en el palacio Tomás Adolfo Ducó. Lanús perdió, pero dos meses después el defensor volvería a emigrar. A Red Bull Bragantino, por entonces en el Brasileirao -hoy descendido a la Serie B- le bastó un puñado de partidos más del zaguero con la camiseta de Lanús para invertir cinco millones de dólares por el 75% del pase. Lanús lo vendió y se guardó una cuarta parte de la ficha. Tres años después, esa porción podría hacerlo más millonario.

Aunque Lomónaco nunca se consolidó en Brasil, fue noticia en 2023 por un escándalo de apuestas deportivas que motivó incluso una investigación judicial. El futbolista argentino admitió su culpa en un acuerdo con la fiscalía y no fue procesado: su club evaluaba rescindirle el contrato. Sí recibió una multa de 25 mil reales y una suspensión que, en un principio, era de 380 días. La FIFA, incluso, confirmó el castigo a comienzos de septiembre de aquel año. ¿Quién iba a contratarlo? ¿Se perdería toda una temporada a los 22 años, con todo lo que eso implica en la formación de un futbolista? La carrera de Lomónaco, entonces, estaba envuelta en signos de pregunta.

Kevin Lomónaco, con la camiseta de Tigre

Entonces, Tigre se convirtió en su nuevo Platense. Otro trampolín. Esta vez, para dejar atrás el tiempo de los tribunales y las declaraciones por Zoom; para concentrarse en el fútbol, ese sueño que Lomónaco tenía desde chiquito, cuando admiraba a Juan Román Riquelme. O cuando soñaba con parecerse a Sergio Ramos, el más elegante en su puesto de defensor central.

El Matador de Victoria fue el despegue definitivo. Jugó apenas seis partidos, pero esos minutos le alcanzaron a Independiente para negociar con Bragantino y traerlo para la segunda parte de la temporada 2024. El resto es historia: hace unos días, los Rojos le mejoraron el contrato y lo ampliaron hasta fines de 2027. Antes habían adquirido el 75% de la ficha que estaba en poder de los brasileños en US$ 3 millones, a pagar en cuotas. Lomónaco se irá de Avellaneda dejando una huella.

“Lo de Kevin es sorprendente día a día”, dijo su entrenador, Julio Vaccari, en la conferencia de prensa post-partido con Boca. Y añadió: “Ya no tengo más palabras para decirle: ‘Che, vienen dos, dale, ¡tirala! Y parece un dibujito animado. Se toma ese segundito y como que todo se detiene a su alrededor. y pasa entre medio de los dos. Los dos futbolistas se chocan. Es algo que trae desde la cuna. Es jerarquía pura. Un alma libre dentro del campo”, lo bautizó el DT.

Claro que al principio el ex entrenador de Vélez y Defensa y Justicia no quería que Lomónaco arriesgara tanto, más allá de que fuera su estilo. “Al principio Vaccari me decía algunas cositas por salir jugando. Después, ya con el correr de los partidos no me decía nada“, recordó el futbolista en una entrevista reciente con ESPN. Y sobre su juego, admitió: ”A veces parece que no me importa nada. Siempre fui así, desde chico. No es que hubo un clic”.

En época de elogios que se multiplican y de un rendimiento consagratorio en la Bombonera, Lomónaco sabe que el cabezazo es su debilidad y, tal vez, el aspecto de su juego que más deba mejorar. Tiene una explicación, que él mismo contó: “De chico siempre fui alto. Venía la pelota y casi no saltaba”. Sobre esto, no bien llegó a Brasil para entrenarse con Bragantino, su nuevo club, el entrenador de aquel momento se le acercó, lo miró, y le preguntó: “¿Y dónde está el 1,90 metros que Google dice que usted mide?“. El buscador, es cierto, le da siete centímetros más.

Lomónaco tiene el cuerpo pluritatuado, pero no sabe cuántos dibujos se hizo. Perdió la memoria. Admite que no sabe cocinar y que su plato favorito son las milanesas con fideos. Sueña con jugar en Europa y llegar a la selección para defender esa camiseta albiceleste que ya se calzó cuando era juvenil. Además de Sergio Ramos en el exterior, cree que el colombiano Johan Romaña (San Lorenzo) y el chileno Paulo Díaz (River) son los mejores en su puesto en el torneo Apertura. Con dientes de marfil, alega que usa ropa “tres talles más grandes” porque ya se acostumbró. Tiempista para salir a cortar, dúctil con la pelota y sin problemas de perfil, Independiente se frota las manos con el rendimiento de su defensor estrella. Piensa en una futura transferencia, claro. Pero, sobre todo, en las alegrías que puede darle Lomónaco a corto plazo. Y sus hinchas se ilusionan con volver a festejar un título. Están a 180 minutos de conseguirlo; están entre los mejores cuatro equipos del torneo Apertura.