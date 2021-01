Apenas dos goles convirtió el Kun Agüero con Manchester City; es la peor temporada de su carrera y ahora confirmó que se contagió de coronavirus Fuente: AFP

Sergio Kun Agüero se contagió de coronavirus y está aisalado en Manchester, según informó él mismo en su cuenta de Twitter. En la que ya es la peor temporada de su carrera, seguirá sin jugar en Manchester City.

La enfermedad se suma a una serie de inconvenientes físicos que lo tuvieron a maltraer toda la temporada. Todo comenzó el 10 de enero pasado, cuando sorpresivamente no apareció en la lista de jugadores convocados por Pep Guardiola para el match entre el City y Birmingham. El primer rumor fue "otra lesión". Pero más tarde se confirmó que ese no era el motivo, sino que había sido contacto estrecho de una persona con Covid-19 y se lo aisló por precaución. Once días después, se confirma que también está contagiado.

El hecho se suma a una serie de lesiones y la mala suerte que parece perseguir al Kun en un último año plagado de contratiempos. Esta es la peor temporada de su carrera en Europa. Apenas lleva dos goles en 9 partidos. Y ninguno de ellos los pudo jugar completos.

Agüero, de 32 años, podría irse del equipo, ya que en junio se termina su contrato y tiene vía libre para negociar su salida sin costo de Manchester.

Las estadísticas son contundentes. Agüero apenas jugó cinco partidos en la Premier League. Tres como suplente y dos como titular en los que no llegó a completar los 90 minutos. Y no convirtió.

En esta temporada, Sergio Agüero tuvo más actividad como streamer que como futbolista Crédito: Captura de Youtube

Además, completó apenas 16 minutos como suplente en el partido con Arsenal en la Copa de Liga (tampoco anotó). Un poco mejor le fue en la Champions League, donde al menos metió sus dos únicos goles de la temporada (contra Marsella y Porto). Pero en esos tres encuentros, tampoco pudo jugar de principio a fin.

Si se suman todos los minutos en los que estuvo en la cancha (262), no llega a completar el tiempo de juego de lo que significarían tres partidos. Muy pobre.

El Kun Agüero no pudo completar ni un partido en todo lo que va de la temporada con Manchester City Fuente: AP

Desde que llegó a Europa, incluso si se cuenta la primera temporada, la del debut con Atlético de Madrid, en la que tenía apenas 18 años, este es el ejercicio con menos goles en su carrera. Aquella vez, en la 2006/07, había hecho 7 goles.

