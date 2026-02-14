La detención del periodista “Quique” Felman en Miami: los detalles de su arresto, la causa y un hombre señalado
El conductor de TyC Sports fue detenido el pasado 2 de febrero; fue señalado por maniobras sospechosas en un casino de Las Vegas y mañana podría volver al país
El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman fue arrestado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el pasado 2 de febrero, acusado por un presunto “lavado de activos”. En las últimas horas, según pudo saber LA NACION, quedó libre y ya se encuentra volviendo a la Argentina. Sin embargo, el episodio podría evidenciar un fuerte escándalo ligado a jugadores de fútbol y famosos supuestamente contratados para jugar en un casino de Las Vegas.
En un principio, distintas versiones indicaban que el conductor de TyC Sports estaba vinculado a maniobras sospechosas en los que se invitaban a jugadores de fútbol y famosos para “presencias en casinos de Las Vegas” y que se les imponían condiciones, como jugar con otras personas, no usar el dinero propio, no tomar alcohol, entre otros pedidos.
Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al entorno de Felman, el periodista quedó implicado a raíz de que lo contrataron para que él -gracias a sus nexos con el mundo deportivo- convoque a jugadores y exintegrantes del seleccionado argentino para viajar a Las Vegas con todo pago y jugar en un casino. Apuntan, además, a un hombre argentino llamado “Maxi” Palermo, un supuesto promotor de uno de los casinos del estado de Nevada, el Resorts World Las Vegas.
La maniobra que se investiga sería la siguiente: los promotores contrataban a periodistas deportivos, quienes ganarían un “extra” para que recluten a los jugadores, quienes viajaban con todo pago. “Les daban entre US$3000 y $5000 para apostar”, indicó una fuente.
De acuerdo a lo que reconstruyó este diario, el entorno del periodista señala que Palermo quedó envuelto en una “deuda” con el casino, que presuntamente le prestaba dinero para financiar los encuentros, y cuando declaró ante la Justicia estadounidense, lo nombró a Felman y a otros argentinos.
Fue en ese marco que la justicia norteamericana lo inscribió al conductor como Fugitive Warrant-Out of State Extradite, es decir como fugitivo con orden de arresto antes del 2 de febrero, fecha en que lo detuvieron durante su arribo a Miami, ciudad a la que viajó junto a su hija para festejar los 15 años de la menor. Al llegar al aeropuerto, las fuerzas de seguridad lo esperaban y lo detuvieron.
Felman fue trasladado a un centro de detención primario en Miami y estuvo preso 12 días. Tenía previsto viajar a Nevada para una audiencia la semana próxima, pero según supo LA NACION, con su abogado llegaron a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos, a través del pago de un monto de dinero, y el periodista quedó “libre de culpa y cargo”. Así, pudo retornar al país.
