La AFA espera el permiso de la FIFA para que venga Guatemala y gestiona otra “selección nacional” como rival

La AFA confía en que la FIFA autorizará a Guatemala a jugar el martes 31 de marzo en la Bombonera. El amistoso marcará la despedida de la selección argentina del territorio nacional antes de la Copa del Mundo y podría ser también el último partido de Lionel Messi en el país con esa camiseta. En las últimas horas surgieron rumores acerca de la eventual cancelación del encuentro debido a que el equipo centroamericano saldrá a la cancha cuatro días antes en el estadio Luigi Ferraris (Génova, Italia) para medirse con Argelia, y las reglas de la FIFA establecen que una selección no puede jugar en dos continentes distintos en una misma ventana.

“Estamos esperando aún la autorización de FIFA que tendría que estar en breve”, dijo una fuente de la AFA ante la consulta de LA NACION. El permiso especial para Guatemala no estaba incluido en el orden del día de la reunión del Consejo de la FIFA que se realizó este jueves en forma virtual. De todas formas, en el predio de Ezeiza confían en que la selección guatemalteca tendrá luz verde para ser el rival de la Argentina el próximo martes 31. En este sentido, la organización del evento sigue adelante: quedó confirmado que el horario de inicio será a las 20.15.

Lionel Messi ante Carlos Zambraon en el último partido del 10 en la Bombonera: fue ante Perú a fines de 2024 y por las eliminatorias para el Mundial de este año Natacha Pisarenko - AP

En simultáneo, desde la AFA confirmaron que se avanza en la organización de otro partido amistoso para el jueves 27 de marzo. Se trata de la fecha original en la que los campeones del mundo debían jugar la Finalissima en Lusail (Qatar), un partido que quedó cancelado por la guerra en Medio Oriente. “El partido del 27 será contra otra selección nacional”, afirmaron las fuentes de la AFA, sin dar mayores precisiones.

La sede de este partido, que sería el primero de la doble fecha FIFA, a cerrarse el 31 de marzo en la Bombonera con Guatemala -permiso mediante-, tampoco está confirmada. “Se podría jugar en el interior, pero si no se concreta, una posibilidad es que la Bombonera reciba los dos partidos”, confiaron desde la AFA. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes confiables, la provincia de Santa Fe vería con buenos ojos tener a la selección antes de su despedida del país. Es la provincia donde nacieron tanto Lionel Messi como el entrenador, Lionel Scaloni.

El último partido antes de Qatar 2022, también en la Bombonera

Sin embargo, es sabido que tanto futbolistas como cuerpo técnico prefieren quedarse en ese búnker llamado “predio de Ezeiza”, donde tienen todas las comodidades para entrenarse. Habrá que ver, entonces, si la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia consigue un rival para el 27 de marzo. En este sentido, tanto el presidente de la AFA como los principales dirigentes del fútbol sudamericano están en Luque (Paraguay) donde este jueves se sortearán los grupos de los dos principales torneos del continente: las copas Libertadores y Sudamericana.

La convocatoria de Scaloni para el partido con Guatemala

Entre los arqueros sobresale la vuelta de Juan Musso, de muy buen nivel en el Atlético de Madrid, donde tuvo protagonismo especialmente en la Copa del Rey. El ex Racing le ganó la pulseada a Walter Benítez, con poca continuidad en Crystal Palace, y a Facundo Cambeses, arquero de Racing, que había formado parte de la gira por Estados Unidos en octubre de 2025.

En defensa, la ausencia más pesada es la de Lisandro Martínez, que arrastra una molestia en el sóleo derecho y recién podría reaparecer este viernes con Manchester United, en la visita a Bournemouth.

Gabriel Rojas, una de las principales novedades de la lista de Lionel Scaloni

En ese contexto, la inclusión de Valentín Barco parece responder más a una alternativa en la mitad de la cancha -posición que ocupa en Racing de Estrasburgo- que a una necesidad en el lateral, un puesto que aparece cubierto por Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

Entre los volantes vuelven a aparecer Gianluca Prestianni, sostenido por su buen presente en Benfica, y Máximo Perrone, y quien quedó fuera de la lista fue Franco Mastantuono, de flojo nivel en Real Madrid.

Adelante, en tanto, hay una ausencia sensible: Lautaro Martínez, afectado por una distensión en el sóleo izquierdo desde febrero, todavía no volvió a sumar minutos en Inter. En ese escenario, José Manuel López se mantiene y gana terreno como principal candidato a ocupar el rol de tercer nueve en el Mundial.

Franco Mastantuono, ausente en la última convocatoria de Lionel Scaloni para la selección argentina OSCAR DEL POZO - AFP

Quien no logró sostener su lugar es Joaquín Panichelli: tras su estreno ante Angola y los minutos que sumó en Luanda, esta vez quedó fuera de la convocatoria.

Guatemala, que en las eliminatorias de la Concacaf terminó segunda en su grupo, pero quedó eliminada en tercera ronda al finalizar tercera detrás de Panamá y Surinam, ya fue rival de Argentina en el debut de la era Scaloni, con victoria 3 a 0, y en el partido previo a la Copa América 2024, en el que la selección se impuso 4 a 1.

La selección comenzará a entrenarse el próximo lunes en Ezeiza y tendrá su despedida del público. Luego, en junio, habrá una nueva ventana internacional en la que Argentina tenía previstos amistosos ante México y El Salvador, finalmente cancelados, por lo que el partido con Guatemala podría convertirse en el último ensayo antes del Mundial. Sí está claro que el encuentro será su despedida del territorio nacional, como en 2022 fue el partido con Venezuela por las eliminatorias sudamericanas, también en la Bombonera.