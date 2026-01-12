La AFA negó haberse quedado con fondos de un partido solidario destinados al Hospital Penna de Bahía Blanca

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este lunes haberse quedado con $108.000.000 recaudados durante un partido solidario en marzo de 2025 y que estaban destinados al Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca, una de las tantas instituciones afectadas por el temporal que azotó a la ciudad bonaerense.

En un comunicado, el organismo que conduce Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que el dinero fue transferido “en tiempo y forma”. Asimismo, denunció una “campaña mediática de difamación” y respaldó su posición con una nota oficial emitida por la Dirección del centro de salud bahiense.

En ese documento, el Hospital Penna informó que, como resultado del encuentro benéfico organizado en el marco de la campaña “Juntos por Bahía”, recibió transferencias por distintos montos y en diferentes momentos, intermediadas por la cooperadora de la institución. Según precisa el escrito, el total percibido fue oportunamente informado y comunicado durante la conferencia de prensa realizada en Bahía Blanca.

También aclaró que parte del monto global anunciado tras el evento correspondía a servicios y prestaciones que algunos proveedores no le cobraron a la AFA —como el operativo policial, la logística sanitaria, la plataforma de venta de entradas, el sonido, las pantallas, los grupos electrógenos y la apertura de las instalaciones— y que esos ítems fueron computados como parte del valor total del evento, aunque no implicaron un aporte económico a transferir a la cooperadora del hospital.

“Entendemos que dicha situación está completamente saldada”, señaló la Dirección del Hospital Penna, que además agradeció la contribución recibida y detalló el destino de los fondos, utilizados para obras y equipamiento en áreas como quirófano, refacciones generales, neonatología, oftalmología, guardia, terapia intensiva y esterilización, entre otras. El total informado asciende a $584.228.975,54, con una última partida aún pendiente de afectación administrativa

Por su parte, la AFA remarcó que la iniciativa solidaria se llevó adelante “sin ningún tipo de necesidad” institucional y reafirmó su compromiso con acciones de asistencia, al tiempo que sostuvo que la organización del evento suplió tareas que, según expresó, podrían haber correspondido a organismos públicos y gubernamentales.

La denuncia

La aclaración oficial se conoció luego de que María del Carmen Martí, presidenta de la cooperadora del Hospital Penna, denunciara públicamente que la AFA adeudaba $108.000.000 correspondientes a lo recaudado en el partido solidario disputado en marzo de 2025. El encuentro, realizado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, enfrentó a la Selección argentina mayor con la Sub-20 y fue organizado tras las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca, que dejaron 18 muertos y graves daños en la ciudad.

Según explicó Martí, tras el partido —del que la AFA informó una recaudación cercana a los $700 millones— el hospital recibió un único desembolso por $593.000.000. La cooperadora reclamó precisiones sobre la diferencia restante y aseguró que durante meses intentó obtener una explicación formal por parte de la entidad rectora del fútbol argentino. Alegó que la única respuesta fue: “Nos vamos a ocupar”.

Si bien la mujer reconoció que gracias al desembolso de gran parte de lo recaudado el hospital pudo refaccionarse, conseguir los equipos necesarios y hoy en día trabaja a plena capacidad, también dijo que “el dinero faltante serviría para “mejorar la aparatología para atender a los pacientes”, teniendo en cuenta “los avances tecnológicos que se generan día a día” y siendo el hospital de alta complejidad más austral de la Provincia.