La agenda de la TV del jueves: River en Paraguay por la Copa Libertadores y los cuartos de final en Cincinnati

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 14 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Botafogo vs. Liga de Quito. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 21.30 Libertad vs. River. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
- 21.30 Universitario vs. Palmeiras. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz. Los octavos de final, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 21.30 Central Córdoba vs. Lanús. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 16 Jannik Sinner vs. Felix Auger Aliassime, por los cuartos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 21 Taylor Fritz o Terence Atmane vs. Holger Rune, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
GOLF
PGA Tour
- 15 El BMW Championship. La primera vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
