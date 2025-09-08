La agenda de la TV del lunes: los cuartos de final de la Copa Argentina y las eliminatorias de Europa
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Eliminatorias europeas
- 15.30 Israel vs. Italia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 15:45 Bielorrusia vs. Escocia. Disney+
- 15:45 Croacia vs. Montenegro. Disney+
- 15:45 Gibraltar vs. Islas Feroe. Disney+
- 15:45 Grecia vs. Dinamarca. Disney+
- 15:45 Kosovo vs. Suecia. Disney+
- 15:45 Suiza vs. Eslovenia. Disney+
Amistoso Internacional
- 14.45 República Checa vs. Arabia Saudita. Disney+
Copa Argentina
- 21.10 Argentinos Juniors vs. Lanús. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Primera Nacional
- 19 Quilmes vs. Ferro, por la 21ª fecha. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Primera B Metropolitana
- 15.30 UAI Urquiza vs. Real Pilar. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 18.35 Brown de Adrogué vs. San Martín de Burzaco. DSports (610 - DTV 1610 HD)
