La agenda de la TV del lunes: los cuartos de final de la Copa Argentina y las eliminatorias de Europa

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Mateo Retegui, el artillero de la selección de Italia - Photo: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Mateo Retegui, el artillero de la selección de Italia - Photo: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpaFabio Ferrari - LaPresse via ZUMA Press

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

  • 15.30 Israel vs. Italia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 15:45 Bielorrusia vs. Escocia. Disney+
  • 15:45 Croacia vs. Montenegro. Disney+
  • 15:45 Gibraltar vs. Islas Feroe. Disney+
  • 15:45 Grecia vs. Dinamarca. Disney+
  • 15:45 Kosovo vs. Suecia. Disney+
  • 15:45 Suiza vs. Eslovenia. Disney+

Amistoso Internacional

  • 14.45 República Checa vs. Arabia Saudita. Disney+

Copa Argentina

  • 21.10 Argentinos Juniors vs. Lanús. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Lanús se enfrenta con Argentinos en busca de las semifinales de la Copa Argentina
Lanús se enfrenta con Argentinos en busca de las semifinales de la Copa ArgentinaFotobaires

Primera Nacional

  • 19 Quilmes vs. Ferro, por la 21ª fecha. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera B Metropolitana

  • 15.30 UAI Urquiza vs. Real Pilar. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 18.35 Brown de Adrogué vs. San Martín de Burzaco. DSports (610 - DTV 1610 HD)
