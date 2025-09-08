La agenda de la TV del lunes: los cuartos de final de la Copa Argentina y las eliminatorias de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 8 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

15.30 Israel vs. Italia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

15:45 Bielorrusia vs. Escocia. Disney+

15:45 Croacia vs. Montenegro. Disney+

15:45 Gibraltar vs. Islas Feroe. Disney+

15:45 Grecia vs. Dinamarca. Disney+

15:45 Kosovo vs. Suecia. Disney+

15:45 Suiza vs. Eslovenia. Disney+

Amistoso Internacional

14.45 República Checa vs. Arabia Saudita. Disney+

Copa Argentina

21.10 Argentinos Juniors vs. Lanús. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Lanús se enfrenta con Argentinos en busca de las semifinales de la Copa Argentina Fotobaires

Primera Nacional

19 Quilmes vs. Ferro, por la 21ª fecha. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera B Metropolitana