La agenda de la TV del lunes: los octavos de final del US Open y el cierre de la fecha del torneo Clausura

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

17 Gimnasia vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

19.15 Platense vs. Godoy Cruz. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

Primera Nacional

17 Nueva Chicago vs. Gimnasia, de Mendoza. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

19 Defensores de Belgrano vs. Colón. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

21 Ferro vs. Racing, de Córdoba. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

US Open

12 Leandro Riedi vs. Alex de Miñaur, Ekaterina Alexandrova vs. Iga Swiatek y Lorenzo Musetti vs. Jaume Munar, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+

12.30 Felix Auger Aliassime vs. Andrey Rublev y Naomi Osaka vs. Coco Gauff, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+

20 Jannik Sinner vs. Alexander Bublik y Amanda Anisimova vs. Beatriz Haddad Maia, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+

BÁSQUETBOL

