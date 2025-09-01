LA NACION

La agenda de la TV del lunes: los octavos de final del US Open y el cierre de la fecha del torneo Clausura

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

El italiano Jannik Sinner busca el pasaje a los cuartos de final en el cemento de Nueva York (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
El italiano Jannik Sinner busca el pasaje a los cuartos de final en el cemento de Nueva York (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Kirsty Wigglesworth - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Gimnasia vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 19.15 Platense vs. Godoy Cruz. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Platense recibe a Godoy Cruz
Platense recibe a Godoy CruzEDUARDO RAPETTI - AFP

Primera Nacional

  • 17 Nueva Chicago vs. Gimnasia, de Mendoza. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 19 Defensores de Belgrano vs. Colón. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 21 Ferro vs. Racing, de Córdoba. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

US Open

  • 12 Leandro Riedi vs. Alex de Miñaur, Ekaterina Alexandrova vs. Iga Swiatek y Lorenzo Musetti vs. Jaume Munar, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+
  • 12.30 Felix Auger Aliassime vs. Andrey Rublev y Naomi Osaka vs. Coco Gauff, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
  • 20 Jannik Sinner vs. Alexander Bublik y Amanda Anisimova vs. Beatriz Haddad Maia, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
El suizo Leandro Riedi , una sorpresa en el US Open
El suizo Leandro Riedi , una sorpresa en el US OpenSARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 8.45 Estonia vs. Turquía. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 10 Alemania vs. Gran Bretaña. Dsports (610/1610 HD)
  • 12 Portugal vs. Letonia. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 14.30 Finlandia vs. Lituania. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 15.15 Serbia vs. República Checa. Dsports (610/1610 HD)

