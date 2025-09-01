La agenda de la TV del lunes: los octavos de final del US Open y el cierre de la fecha del torneo Clausura
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Gimnasia vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 19.15 Platense vs. Godoy Cruz. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Primera Nacional
- 17 Nueva Chicago vs. Gimnasia, de Mendoza. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 19 Defensores de Belgrano vs. Colón. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 21 Ferro vs. Racing, de Córdoba. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
TENIS
US Open
- 12 Leandro Riedi vs. Alex de Miñaur, Ekaterina Alexandrova vs. Iga Swiatek y Lorenzo Musetti vs. Jaume Munar, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+
- 12.30 Felix Auger Aliassime vs. Andrey Rublev y Naomi Osaka vs. Coco Gauff, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
- 20 Jannik Sinner vs. Alexander Bublik y Amanda Anisimova vs. Beatriz Haddad Maia, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 8.45 Estonia vs. Turquía. Dsports2 (612/1612 HD)
- 10 Alemania vs. Gran Bretaña. Dsports (610/1610 HD)
- 12 Portugal vs. Letonia. Dsports2 (612/1612 HD)
- 14.30 Finlandia vs. Lituania. Dsports2 (612/1612 HD)
- 15.15 Serbia vs. República Checa. Dsports (610/1610 HD)
