La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid, Barcelona, Inter y PSG en la Champions, y el torneo Clausura

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Atlético de Madrid y una visita de riesgo a Arsenal en Londres
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 21 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Champions League

  • 13.45 Kairat vs. Pafos. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 13.45 Barcelona vs. Olympiacos. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 13.45 Arsenal vs. Atlético de Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16 Union Saint-Gilliose vs. Inter de Milán. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16 Bayer Leverkusen vs. PSG. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)  
  • 16 PSV Eindhoven vs. Napoli. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 16 Villarreal vs. Manchester City. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 16 Newcastle vs. Benfica. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
El Inter de Lautaro Martínez visita Bélgica
Torneo Clausura

  • 19.15 Unión vs Defensa y Justicia, por la fecha 13. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

Copa Sudamericana

  • 21.30 Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro. La semifinal, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Fausto Vera, volante argentino de Atlético Mineiro
BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22 Quimsa vs. Racing (Chivilcoy). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
