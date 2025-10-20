La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid, Barcelona, Inter y PSG en la Champions, y el torneo Clausura
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 21 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Champions League
- 13.45 Kairat vs. Pafos. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 13.45 Barcelona vs. Olympiacos. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 13.45 Arsenal vs. Atlético de Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 16 Union Saint-Gilliose vs. Inter de Milán. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16 Bayer Leverkusen vs. PSG. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 16 PSV Eindhoven vs. Napoli. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 16 Villarreal vs. Manchester City. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 16 Newcastle vs. Benfica. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
Torneo Clausura
- 19.15 Unión vs Defensa y Justicia, por la fecha 13. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Copa Sudamericana
- 21.30 Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro. La semifinal, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22 Quimsa vs. Racing (Chivilcoy). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
