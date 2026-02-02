LA NACION

La agenda de la TV del martes: Chelsea contra Arsenal, el torneo Apertura, y la Copa del Rey

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
Arsenal y Chelsea se miden por el desquite de las semifinales de la Carabao Cup; el equipo de Arteta ganó 3-2 en la ida
Arsenal y Chelsea se miden por el desquite de las semifinales de la Carabao Cup; el equipo de Arteta ganó 3-2 en la idaBEN STANSALL - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 3 enero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 Banfield vs. Estudiantes (RC). TNT Sports
  • 21.15 Independiente Rivadavia vs. Sarmiento. ESPN
  • 21.15 Instituto vs. Lanús. TNT Sports

Carabao Cup

  • 17 Arsenal vs. Chelsea. La semifinal, partido de vuelta. ESPN

Copa del Rey

  • 17 Albacete vs. Barcelona. Canal 116 (Flow)
Barcelona juega por la Copa del Rey
Barcelona juega por la Copa del ReyFADEL SENNA - AFP

Serie A

  • 16.30 Bologna vs. Milan. ESPN 2

Copa Libertadores

  • 21.30 The Strongest vs. Deportivo Táchira. La primera rueda de los playoffs, partido de ida. Fox Sports

Copa de Francia

  • 16.30 Reims vs. Le Mans. DSports (1614)
  • 17.10 Olympique de Marsella vs. Rennes. DSports (1610)

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 13 Dubai Basketball vs. Olympiacos. DSports2 (1612)
  • 15 Zalgaris Kaunas vs. Mónaco. DSports (1615)
  • 16.30 Barcelona vs. Fenerbahce. DSports2 (1612)
