La agenda de la TV del martes: Chelsea contra Arsenal, el torneo Apertura, y la Copa del Rey
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 3 enero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 Banfield vs. Estudiantes (RC). TNT Sports
- 21.15 Independiente Rivadavia vs. Sarmiento. ESPN
- 21.15 Instituto vs. Lanús. TNT Sports
Carabao Cup
- 17 Arsenal vs. Chelsea. La semifinal, partido de vuelta. ESPN
Copa del Rey
- 17 Albacete vs. Barcelona. Canal 116 (Flow)
Serie A
- 16.30 Bologna vs. Milan. ESPN 2
Copa Libertadores
- 21.30 The Strongest vs. Deportivo Táchira. La primera rueda de los playoffs, partido de ida. Fox Sports
Copa de Francia
- 16.30 Reims vs. Le Mans. DSports (1614)
- 17.10 Olympique de Marsella vs. Rennes. DSports (1610)
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 13 Dubai Basketball vs. Olympiacos. DSports2 (1612)
- 15 Zalgaris Kaunas vs. Mónaco. DSports (1615)
- 16.30 Barcelona vs. Fenerbahce. DSports2 (1612)
