La agenda de la TV del martes, con el US Open y la Champions League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Francisco Cerundolo se mide ante el italiano Matteo Arnaldi
Francisco Cerundolo se mide ante el italiano Matteo ArnaldiFrank Gunn - The Canadian Press

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 26 de agosto de 2025.

TENIS

US Open

  • 12 y 20 La primera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+
Jannik Sinner juega ante el checo Vit Kopriva
Jannik Sinner juega ante el checo Vit KoprivaSARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

FÚTBOL

Champions League

  • 13.30 Kairat Almaty vs. Celtic. Los playoffs, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 15.40 Pafos vs. Crvena Zvezda. Los playoffs partido e vuelta. Disney+
  • 15.40 Sturm Graz vs. Bodo/Glimt. Los playoffs partido e vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

BÁSQUETBOL

Americup

  • 19 Uruguay vs. Bahamas. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 22 Estados Unidos vs. Brasil. Dsports2 (612/1612 HD)

VÓLEIBOL

Mundial femenino

  • 6 Argentina vs. Eslovenia. Dsports (610/1610 HD)
  • 6 Francia vs. Suecia. Dsports (614/1614 HD)
  • 7 Italia vs. Bélgica. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 9.30 Brasil vs. Puerto Rico. Dsports (610/1610 HD)
  • 9.30 Estados Unidos vs. República Checa. Dsports (616/1616 HD)
  • 10.30 Tailandia vs. Países Bajos. Dsports (614/1614 HD)

CICLISMO

  • 10 La Vuelta a España. Etapa 4. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
