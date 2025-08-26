La agenda de la TV del martes, con el US Open y la Champions League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 26 de agosto de 2025.

TENIS

US Open

12 y 20 La primera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+

Jannik Sinner juega ante el checo Vit Kopriva SARAH STIER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

FÚTBOL

Champions League

13.30 Kairat Almaty vs. Celtic. Los playoffs, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

15.40 Pafos vs. Crvena Zvezda. Los playoffs partido e vuelta. Disney+

15.40 Sturm Graz vs. Bodo/Glimt. Los playoffs partido e vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

BÁSQUETBOL

Americup

19 Uruguay vs. Bahamas. Dsports2 (612/1612 HD)

22 Estados Unidos vs. Brasil. Dsports2 (612/1612 HD)

VÓLEIBOL

Mundial femenino

6 Argentina vs. Eslovenia. Dsports (610/1610 HD)

6 Francia vs. Suecia. Dsports (614/1614 HD)

7 Italia vs. Bélgica. Dsports2 (612/1612 HD)

9.30 Brasil vs. Puerto Rico. Dsports (610/1610 HD)

9.30 Estados Unidos vs. República Checa. Dsports (616/1616 HD)

10.30 Tailandia vs. Países Bajos. Dsports (614/1614 HD)

CICLISMO