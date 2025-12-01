LA NACION

La agenda de la TV del martes

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
Atlético de Madrid visita a Barcelona por la Liga de España
Atlético de Madrid visita a Barcelona por la Liga de EspañaJAVIER SORIANO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 2 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Liga de España

  • 17 Barcelona vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)

Premier League

  • 16.30 Fulham vs. Manchester City. ESPN
  • 16.30 Bournemouth vs. Everton. ESPN 2
  • 17 Newcastle vs. Tottenham. Disney+
El Tottenham del argentino Cristian Romero visita a Newcastle
El Tottenham del argentino Cristian Romero visita a NewcastleAntonio Calanni - AP

Copa Italia

  • 17 Juventus vs. Udinese. Los octavos de final. DSports+ (1613)

Copa de Alemania

  • 14 Borussia Monchengladbach vs. St. Pauli. Los octavos de final. Disney+
  • 14 Hertha Berlin vs. Kaiserslautern. Los octavos de final. Disney+
  • 17 Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen. Los octavos de final. ESPN 3
  • 17 RB Leipzig vs. Magdeburg. Los octavos de final. Disney+

RUGBY

  • 6 Sorteo Mundial de Australia 2027. ESPN y Disney+
