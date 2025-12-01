La agenda de la TV del martes
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 2 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Liga de España
- 17 Barcelona vs. Atlético de Madrid. DSports (1610)
Premier League
- 16.30 Fulham vs. Manchester City. ESPN
- 16.30 Bournemouth vs. Everton. ESPN 2
- 17 Newcastle vs. Tottenham. Disney+
Copa Italia
- 17 Juventus vs. Udinese. Los octavos de final. DSports+ (1613)
Copa de Alemania
- 14 Borussia Monchengladbach vs. St. Pauli. Los octavos de final. Disney+
- 14 Hertha Berlin vs. Kaiserslautern. Los octavos de final. Disney+
- 17 Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen. Los octavos de final. ESPN 3
- 17 RB Leipzig vs. Magdeburg. Los octavos de final. Disney+
RUGBY
- 6 Sorteo Mundial de Australia 2027. ESPN y Disney+
