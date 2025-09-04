LA NACION

La agenda de la TV del viernes: las semifinales del US Open, ensayos de la Fórmula 1 en Monza y los Pumas en Australia

La actividad deportiva en la continuidad del comienzo del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz buscan la final del US Open
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz buscan la final del US OpenCameron Spencer - Getty Images AsiaPac

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 5 septiembre de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

  • 15.30 Ucrania vs. Francia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 15.45 Eslovenia vs. Suecia. Disney+
  • 15:45 Suiza vs. Kosovo. Disney+
  • 15:45 Grecia vs. Bielorrusia. Disney+
  • 15:45 Islandia vs. Azerbaiyán. Disney+
  • 15:45 Moldavia vs. Israel. Disney+
  • 15:45 Montenegro vs. Chequia. Disney+
  • 15:45 Dinamarca vs. Escocia. Disney+
  • 15.45 Italia vs. Estonia. Disney+
  • 15:45 Islas Feroe vs. Croacia. Disney+
Juega la selección de Francia con Kylian Mbappé
Juega la selección de Francia con Kylian Mbappé Thibault Camus - AP

Amistoso internacional

  • 15 Rumania vs. Canadá. Disney+

Copa Argentina

  • 21 Tigre vs. Independiente Rivadavia. Los cuartos de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera Nacional

  • 15.30 CADU vs. Morón. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 19 Colegiales vs. San Martín (T). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 20 Estudiantes (BA) vs. Nueva Chicago. Dsports (610/1610 HD)

TENIS

US Open

  • 16 La primera semifinal masculina: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
  • 20 La segunda semifinal: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) y Disney+
Jannik Sinner se mide ante el canadiense Auger-Aliassime
Jannik Sinner se mide ante el canadiense Auger-AliassimeAL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 8.30 Práctica 1 del Gran Premio de Monza. Disney+
  • 12 Práctica 2 del Gran Premio de Monza. Disney+
Se disputan las primeras prácticas en el circuito italiano de Monza
Se disputan las primeras prácticas en el circuito italiano de MonzaPatrick Post - Pool AP

RUGBY

Rugby Championship

  • 1.30 (del sábado) Australia vs. Los Pumas. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 4 (del sábado) Nueva Zelanda vs. Sudáfrica
Los Pumas visitan a Australia por el Rugby Championship 2025
Los Pumas visitan a Australia por el Rugby Championship 2025Gero Uranga / Gaspafotos / Prens

GOLF

  • 9 Amgen Irish Open. La segunda vuelta. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

CICLISMO

  • 10.50 La Vuelta a España. Etapa 13. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
