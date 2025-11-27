La agenda de la TV del viernes: los ensayos y la clasificación del GP de Qatar y el fútbol de Europa
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 28 de noviembre de 2025.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 10.30 Práctica del Gran Premio de Qatar. Disney+ y Fox Sports
- 14.30 Clasificación carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Disney+ y Fox Sports
FÚTBOL
Bundesliga
- 16.30 Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig. ESPN 2
Liga de España
- 17 Getafe vs. Elche. DSports+ (1613)
Primera B Metropolitana
- 20 Argentino de Merlo vs. Excursionistas. Cuartos de final, partido de ida. TyC Sports
HANDBALL
Mundial femenino de Países Bajos
- 14 Uruguay vs. Alemania. DSports 2 (1612)
- 16.30 Países Bajos vs. Argentina. TyC Sports
BÁSQUETBOL
Eliminatorias FIBA
- 20 Jamaica vs. Puerto Rico. DSports (1617)
- 22 Nicaragua vs. Estados Unidos. DSports2 (1612)
- 22.30 Bahamas vs. Canadá. DSports+ (1613)
- 23.30 México vs. República Dominicana. DSports (1617)
VOLEIBOL
Copa RUS
- 20 Boca vs. Ferro, segundo partido de la final. Fox Sports
