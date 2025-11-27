La agenda de la TV del viernes: los ensayos y la clasificación del GP de Qatar y el fútbol de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 28 de noviembre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

10.30 Práctica del Gran Premio de Qatar. Disney+ y Fox Sports

14.30 Clasificación carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Disney+ y Fox Sports

Los McLaren quieren dejar atrás lo sucedido en Las Vegas y luchar por el campeonato Clive Mason - Getty Images AsiaPac

FÚTBOL

Bundesliga

16.30 Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig. ESPN 2

Liga de España

17 Getafe vs. Elche. DSports+ (1613)

Primera B Metropolitana

20 Argentino de Merlo vs. Excursionistas. Cuartos de final, partido de ida. TyC Sports

HANDBALL

Mundial femenino de Países Bajos

14 Uruguay vs. Alemania. DSports 2 (1612)

16.30 Países Bajos vs. Argentina. TyC Sports

BÁSQUETBOL

Eliminatorias FIBA

20 Jamaica vs. Puerto Rico. DSports (1617)

22 Nicaragua vs. Estados Unidos. DSports2 (1612)

22.30 Bahamas vs. Canadá. DSports+ (1613)

23.30 México vs. República Dominicana. DSports (1617)

VOLEIBOL

Copa RUS