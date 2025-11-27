LA NACION

La agenda de la TV del viernes: los ensayos y la clasificación del GP de Qatar y el fútbol de Europa

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Franco Colapinto comienza el fin de semana de acción en Qatar
Franco Colapinto comienza el fin de semana de acción en QatarPATRICK T. FALLON - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 28 de noviembre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 10.30 Práctica del Gran Premio de Qatar. Disney+ y Fox Sports
  • 14.30 Clasificación carrera sprint del Gran Premio de Qatar. Disney+ y Fox Sports
Los McLaren quieren dejar atrás lo sucedido en Las Vegas y luchar por el campeonato
Los McLaren quieren dejar atrás lo sucedido en Las Vegas y luchar por el campeonatoClive Mason - Getty Images AsiaPac

FÚTBOL

Bundesliga

  • 16.30 Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig. ESPN 2

Liga de España

  • 17 Getafe vs. Elche. DSports+ (1613)

Primera B Metropolitana

  • 20 Argentino de Merlo vs. Excursionistas. Cuartos de final, partido de ida. TyC Sports

HANDBALL

Mundial femenino de Países Bajos

  • 14 Uruguay vs. Alemania. DSports 2 (1612)
  • 16.30 Países Bajos vs. Argentina. TyC Sports

BÁSQUETBOL

Eliminatorias FIBA

  • 20 Jamaica vs. Puerto Rico. DSports (1617)
  • 22 Nicaragua vs. Estados Unidos. DSports2 (1612)
  • 22.30 Bahamas vs. Canadá. DSports+ (1613)
  • 23.30 México vs. República Dominicana. DSports (1617)

VOLEIBOL

Copa RUS

  • 20 Boca vs. Ferro, segundo partido de la final. Fox Sports
