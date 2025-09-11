La agenda de la TV del viernes: Racing-San Lorenzo por el Clausura; Argentina en la Copa Davis y los Pumas en Australia
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 12 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.30 Riestra vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 19 Racing vs. San Lorenzo. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 19 Huracán vs. Vélez. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
- 21.15 Newell’s vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 21.15 Lanús vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Fútbol europeo
- 15.30 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 15.30 Olympique Marseille vs. Lorient, por la Ligue 1. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 16 Sevilla vs. Elche, por la Liga de España. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16 Ipswich Town vs. Sheffield United, por el Championship. Disney+
TENIS
Copa Davis
- 8 Eslovenia vs. Uruguay. Grupo Mundial. Dsports (611/1611 HD)
- 9 Países Bajos vs. Argentina. El primer single, con Jesper de Jong vs. Tomás Etcheverry. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Dsports+ (613/1613 HD)
- 10 Hungría vs. Austria. Segunda rueda. Dsports (616/1616 HD)
- 11 Croacia vs. Francia. Segunda rueda. Dsports (614/1614 HD)
- 12 Países Bajos vs. Argentina. El segundo single, con Botic van de Zandschulp vs. Francisco Cerúndolo. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Dsports (613/1613 HD)
- 12 Eslovaquia vs. Colombia. Grupo Mundial. Dsports (610/1610 HD)
- 19 Estados Unidos vs. República Checa. Segunda rueda. Dsports (618/1618 HD)
- 23.55 Australia vs. Bélgica. Segunda rueda. Dsports (610/1610 HD)
RUGBY
Championship
- 1 (del sábado) Australia vs. Argentina. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 4 (del sábado) Nueva Zelanda vs. Sudáfrica. Disney+
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 11 Finlandia vs. Alemania. La semifinal. Dsports2 (612/1612 HD)
- 15 Grecia vs. Turquía. La segunda semifinal. Dsports2 (612/1612 HD)
GOLF
BMW PGA Championship
- 8 La segunda vuelta, desde Surrey. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
CICLISMO
La vuelta a España
- 10.50 La Etapa 19. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del jueves. Empiezan la octava fecha del torneo Clausura y el BMW Championship de golf
La TV del miércoles. Se definen los cuartos de final del Eurobasket y continúa la Vuelta de España
TV y streaming del martes. La Argentina visita a Ecuador y juegan Inglaterra, Francia y Portugal por las eliminatorias de Europa
Más leídas de Fútbol
- 1
Qué países ya están clasificados para el Mundial 2026
- 2
Así quedó la tabla de posiciones final de las Eliminatorias 2026, tras la fecha 18 y con todos los clasificados
- 3
Cristiano Ronaldo, el caza-récords, ya igualó el de máximo goleador mundial en las eliminatorias
- 4
Amistosos de la selección argentina: fechas y rivales de los próximos partidos