La agenda de la TV del viernes: Racing-San Lorenzo por el Clausura; Argentina en la Copa Davis y los Pumas en Australia

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Racing recibe a San Lorenzo en uno de los clásicos de la fecha 8 del Clausura
Racing recibe a San Lorenzo en uno de los clásicos de la fecha 8 del Clausura

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 12 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 Riestra vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 19 Racing vs. San Lorenzo. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 19 Huracán vs. Vélez. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 21.15 Newell’s vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 21.15 Lanús vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Huracán recibe a Vélez en el Ducó
Huracán recibe a Vélez en el Ducó

Fútbol europeo

  • 15.30 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 15.30 Olympique Marseille vs. Lorient, por la Ligue 1. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 16 Sevilla vs. Elche, por la Liga de España. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16 Ipswich Town vs. Sheffield United, por el Championship. Disney+

TENIS

Copa Davis

  • 8 Eslovenia vs. Uruguay. Grupo Mundial. Dsports (611/1611 HD)
  • 9 Países Bajos vs. Argentina. El primer single, con Jesper de Jong vs. Tomás Etcheverry. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Dsports+ (613/1613 HD)
  • 10 Hungría vs. Austria. Segunda rueda. Dsports (616/1616 HD)
  • 11 Croacia vs. Francia. Segunda rueda. Dsports (614/1614 HD)
  • 12 Países Bajos vs. Argentina. El segundo single, con Botic van de Zandschulp vs. Francisco Cerúndolo. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y Dsports (613/1613 HD)
  • 12 Eslovaquia vs. Colombia. Grupo Mundial. Dsports (610/1610 HD)
  • 19 Estados Unidos vs. República Checa. Segunda rueda. Dsports (618/1618 HD)
  • 23.55 Australia vs. Bélgica. Segunda rueda. Dsports (610/1610 HD)
Jugadores y cuerpo técnico de la Argentina en Groningen: Eduardo Schwank y Javier Frana, subcapitán y capitán, respectivamente; Etcheverry y Zeballos, arriba; Molteni, Comesaña y Cerúndolo, abajo
Jugadores y cuerpo técnico de la Argentina en Groningen: Eduardo Schwank y Javier Frana, subcapitán y capitán, respectivamente; Etcheverry y Zeballos, arriba; Molteni, Comesaña y Cerúndolo, abajo

RUGBY

Championship

  • 1 (del sábado) Australia vs. Argentina. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 4 (del sábado) Nueva Zelanda vs. Sudáfrica. Disney+
Los Pumas se miden ante Australia
Los Pumas se miden ante Australia

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 11 Finlandia vs. Alemania. La semifinal. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 15 Grecia vs. Turquía. La segunda semifinal. Dsports2 (612/1612 HD)

GOLF

BMW PGA Championship

  • 8 La segunda vuelta, desde Surrey. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

CICLISMO

La vuelta a España

  • 10.50 La Etapa 19. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
