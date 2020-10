Según Macri, Boca y River no existirían sin el otro Fuente: Archivo

20 de octubre de 2020 • 20:45

El expresidente Mauricio Macri volvió a referirse sobre la final de la Copa Libertadores que protagonizaron River y Boca en Madrid, en 2018, y comparó ese resultado con el descenso que el equipo millonario sufrió en 2011.

"Siempre quiero revancha. Lo de Madrid va a ser un hito, así como la B para River. No equilibra. La B es la B. Yo decía que no quería que se vayan a la B. Lo sufrí ese año, decía 'mirá si no vuelven nunca más', me moría", expresó Macri, en una entrevista con A24. El exmandatario argentino fue presidente de Boca entre 1995 y 2008.

En relación a la actualidad del fútbol argentino, Macri lo comparó con la política: "Nos tenemos que reconciliar en Argentina. Como Boca y River. Lo que hicimos con Ramón Díaz. Boca no existe sin River y River no existe sin Boca. Nada tendría sentido. Y eso hay que lograrlo, hay que lograr la reconciliación", cerró.

Además, el exmandatario aprovechó para volver a exponer su cariño hacia Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Hugo Ibarra. "Guillermo para mi es como un hermano menor, igual que Palermo, Ibarra y toda esa camada. Fue un momento único. El fútbol es una cosa única", resumió.

