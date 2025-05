La conexión de León XIV con el fútbol levanta polémica en Perú: ¿es hincha de Juan Aurich o de Alianza Lima?

Jorge Mario Bergoglio era futbolero de pura cepa. Fanático de San Lorenzo (de las calles de Boedo, de sus títulos, de su historia), su legado es profundo. Excede su genuina emoción cuando recibió entre sus manos la Copa Libertadores en 2014, la que el Ciclón esperó toda su vida.

El cardenal Robert Francis Prevost Martínez fue elegido como el nuevo papa, en un conmovedor acto en el que sucede a Francisco. El hombre, de 69 años, cuenta con una destacada trayectoria dentro de la Iglesia Católica. Pese a haber nacido en los Estados Unidos, tiene una enorme conexión con América Latina, especialmente con Perú, un país que es central en su historia.

Leon XIV, con un antiguo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo

Fanático del tenis, en las últimas horas se armó un revuelo en el universo futbolero de Perú. Es, por lejos, el deporte más popular en el país del ceviche. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta de qué equipo es hincha. Aunque algo está claro: el fútbol no es una pasión desbordante en su vida.

De entrañable relación con Francisco, fue nombrado por Bergoglio en 2014 como administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, en el noroeste de Perú, y un año después fue designado obispo de la misma diócesis. Allí descubrió un nuevo mundo. Y el fútbol, como tantas veces, entra en escena.

𝗘𝗹 𝗣𝗮𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗼́𝗻 𝗫𝗜𝗩 𝗯𝗲𝗻𝗱𝗶𝗷𝗼 𝗹𝗮 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗰𝗹𝗮𝘆𝗼, 𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗙𝗣𝗙 ⚽️🇵🇪



En 2021, el entonces obispo Robert Prevost, hoy Papa León XIV, acompañó la inauguración de la VIDENA de Chiclayo.



Hoy, esa presencia cobra… pic.twitter.com/ftKe9LIypg — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) May 9, 2025

Existe un debate en el medio local (y en el exterior), sobre con qué club simpatiza el nuevo papa. Juan Aurich está primero en la nómina: la pequeña entidad, ahora, se encuentra en la tercera división. Alianza Lima, un gigante, no se queda atrás.

Es, junto a Universitario, uno de los más grandes del fútbol peruano. Semanas atrás, provocó un bombazo al eliminar a Boca de la Copa Libertadores. En la Bombonera, al mando de Pipo Gorosito y por penales.

𝗟𝗮 𝗳𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗮. ⚽️🇵🇪



Un momento histórico que une a millones de personas. Desde la #FPF, celebramos con orgullo este nuevo capítulo de paz y esperanza. pic.twitter.com/e1WTSKnkhc — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) May 8, 2025

Juan Aurich reside justamente en Chiclayo. “La fe tiene nuevo capitán y con nacionalidad peruana. Un momento histórico que une a millones de personas. Desde la FPF, celebramos con orgullo este nuevo capítulo de paz y esperanza”, suscribió este jueves la Federación Peruana de Fútbol. Un día después, con fotos reveladoras, le dio más forma a esta relación.

“𝗘𝗹 𝗣𝗮𝗽𝗮 𝗟𝗲𝗼́𝗻 𝗫𝗜𝗩 𝗯𝗲𝗻𝗱𝗶𝗷𝗼 𝗹𝗮 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗰𝗹𝗮𝘆𝗼, 𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗙𝗣𝗙. En 2021, el entonces obispo Robert Prevost, hoy Papa León XIV, acompañó la inauguración de la VIDENA de Chiclayo. Hoy, esa presencia cobra aún más significado: una obra entregada por la Federación con el respaldo de FIFA y Conmebol, que sigue transformando el fútbol y la vida de miles de jóvenes en el norte del país. Un recinto que nació con visión, fe y compromiso por el futuro del fútbol peruano.” Se trata de un centro deportivo de alto rendimiento.

Con DNI peruano en la cima del mundo 🇵🇪😄 pic.twitter.com/QdM3mwbgYp — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 8, 2025

La Conmebol también tomó nota. “Con DNI peruano en la cima del mundo”, publicó, con una imagen de Paolo Guerrero, el ídolo de 41 años, justamente que juega en Alianza Lima. Y acrecentó la polémica.

Sor Margarita conoció al Papa León XIV en 2023, en un período de transición de obispo a cardenal. “También me enteré de que el Papa es hincha de Alianza Lima. El Padre Fidel, su mano derecha, lo ha escuchado hablar (en teoría, del club). Él lo acompañaba en sus viajes y lo escuchaba hablar de fútbol y de Dios. Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta”, cuenta, entre otros secretos de su vida, no tan lejana. ¿Entonces?

Leonardo Pisculichi, en un recordado River-Juan Aurich, en la primera rueda de la Libertadores 2015 JUAN MABROMATA - AFP

El diario El Comercio, de Perú, cita en una nota la palabra de los periodistas chiclayanos Daniel Gustavo Vera y Luis Arturo Reyes, quienes lo conocieron en los patios universitarios de la USAT (La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo), la casa donde León XIV asistía con regularidad para diversas reuniones religiosas y talleres con estudiantes.

Tanto Vera como Reyes coinciden en que la relación con Juan Aurich se fue forjando a partir de distintos encuentros con autoridades locales y su relación con la gente, en la calle. Vera, que en su momento le hizo hasta dos entrevistas “que duraron más de tres horas”, explica: “No era un fanático del fútbol pero sí expresó en apariciones públicas su cariño por el Aurich, el equipo tradicional de Chiclayo”.

Lo cierto es que a Prevost le gustaba el tenis y el básquetbol. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, contó en una entrevista años atrás, según la prosa de José Antonio Bragayrac.

¿Una imagen real? En redes, circuló esta imagen...

Nacionalizado peruano en 2015, vivió como obispo de Chiclayo la histórica clasificación de la selección peruana al Mundial, luego de 36 años. Y sufre, a su modo, las desventuras de la actualidad.

Amante del ceviche y el cabrito, lo que sí está claro es que simpatiza por los Medias Blancas de Chicago en el béisbol norteamericano, el enemigo íntimo de los Cachorros. Ese debate quedó zanjado minutos después del “Habemus papam” que anunció su reinado, según cita la agencia AFP.

“Siempre fue fan de los Medias Blancas”, aclaró su hermano John Prevost al canal WGN, después de que el archirrival publicara en la pantalla de su estadio Wrigley Field: “Es un fanático de los Cubs...”. Error: este punto no admite confusiones.

✝️🏆 Los Papas, el fútbol y los títulos de sus clubes mientras fueron líderes de la Iglesia Católica. pic.twitter.com/yWa9nFmtDv — Paladar Negro (@PaladarNegroWeb) May 8, 2025

No se trata, justamente, de un equipo ganador. Los Chicago White Sox no logran un título desde la Serie Mundial de 2005, cuando derrotaron a los Houston Astros. Antes de esa victoria, su último título había sido en... 1917. Cuentan, además, que en el caso del básquetbol, específicamente se inclina por la NBA.

Para los creyentes, sus oraciones serán útiles para aguardar otro milagro: que Perú juegue el próximo Mundial. Está último con 10 puntos, en la misma posición que Chile, en las eliminatorias sudamericanas. Está a 21 puntos de la Argentina, el líder.

En 2021, el entonces obispo Robert Prevost, hoy Papa León XIV, acompañó la inauguración de la VIDENA de Chiclayo. X

Miguel Villegas, editor de Deporte Total de El Comercio, pone paños fríos frente a ciertas habladurías. “Lo que hay son supuestos, y esos dichos, los más autorizados al menos, hablan de una afinidad por el gran equipo chiclayano de mediados de los 2000, Juan Aurich”, cita el periodista.

Su mirada resulta más profunda. “Hinchas de la U y de Alianza Lima han decidido disputarse ahora, mientras hablamos, la simpatía futbolera del Papa en las redes. Difícil saberlo, sobre todo, al no ser un futbolero declarado. Yo creo que él mismo zanjará el tema, diciendo que es hincha del Aurich o... ¡del Perú de Gareca!... Pero es solo una breve interpretación”, resume una historia que apenas ofrece los primeros capítulos.