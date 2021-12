La Copa África, una verdadera catástrofe para la Premier League

Este año hubo muchas quejas desde las principales ligas de Europa. Las ventanas internaciones por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 hicieron que unos 20 jugadores sudamericanos se perdieran tres o cuatro partidos . El fastidio más grande lo tuvo PSG, que se perdió a Lionel Messi en varios encuentros y su mánager, el brasileño Leonardo, hizo público su malestar. Los clubes ingleses llegaron a prohibirle a sus jugadores que viajen y en algunos casos hasta aplicaron sanciones. Pero aquello fue insignificante si se lo compara con lo que ocurrirá en los próximos días por la Copa África, que se disputará entre el 9 de enero y el 6 de febrero próximos.

La sangría que se producirá en las grandes ligas de Europa (España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania), es enorme: más de 100 jugadores se podrían ausentar y se perderían cinco o seis fechas de sus competencias.

Argelia fue campeón de la última edición de la Copa África, que se celebró en 2019 en Egipto; además, viene de ganar la Copa Arabe y es el gran candidato en el certamen que se desarrollará en Camerún Mahmoud Hefnawy - dpa

El tradicional certamen africano, que debía jugarse en junio de 2021, fue postergado y reprogramado por la pandemia de coronavirus. Eso la quitó del calendario de las ventanas internacionales de la FIFA, y el trastorno le provocará a los equipos pérdidas incalculables.

Todas las alarmas se encendieron cuando se confirmó el certamen, que se hará en Camerún, se jugará en pleno desarrollo de la competencia de clubes. Hasta este lunes, la mitad de los equipos presentaron sus listas, que se ampliaron a 28 jugadores por la conocida dificultad de la pandemia y la necesidad de tener más reservas ante los posibles contagios.

La competencia que más afectada estará por este certamen, es la Premier League, ya que 15 equipos sufrirán bajas y se cree que podrían ser más de 40 los jugadores que participen en el torneo africano de selecciones. En el principal torneo de Francia se perderán al menos 30 futbolistas. Italia tampoco sabe el número definitivo, pero serían más de 20 jugadores. España tiene afectados a 11, mientras que la Bundesliga alemana es la que menos sufre por ahora, con 6.

Un problema sin solución

En junio de 2021 se debía haber disputado la Copa, pero la pandemia obligó a posponerla para el invierno. Con el aplazamiento, había dudas de si el campeonato seguiría adelante por la cantidad de brotes por Covid surgidos en numerosos equipos, pero el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, confirmó la realización.

El único alivio para los equipos más poderosos se vincula con la realización de los octavos de final de la Champions League, ya que se disputarán a partir del 15 de febrero, por lo que ya deberían tener a sus jugadores de regreso. Además, la FIFA sacó un comunicado anunciando que se retrasará una semana la concentración para la disputa de la Copa África. Por lo tanto, otras ligas, como la de España, podrán contar con sus futbolistas para la jornada 19.

Pierre-Emerick Aubameyang, una de las bajas para Arsenal AFP

En la Premier League, los equipos ya evalúan cómo deberán solucionar las ausencias. Uno de los equipos más complicados en cantidad de futbolistas convocados es Watford, ya que no contará con Emmanuel Dennis (Nigeria), Peter Etebo (Nigeria), Adam Masina (Marruecos), Ismaila Sarr (Senegal) y William Troost-Ekong (Nigeria). Sin embargo, en Liverpool sienten que son de los más perjudicados porque las piezas que pierden son de mayor jerarquía en su estructura: Naby Keita (Guinea), Sadio Mane (Senegal) y Mohamed Salah (Egipto)

Ahora bien, Arsenal también está haciendo malabares para pensar cómo reemplazar a sus futbolistas, ya que no contará con Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Mohamed Elneny (Egipto), Thomas Partey (Ghana) y Nicolas Pepe (Costa de Marfil). Mientras que el City no podrá contar con Riyad Mahrez (Argelia) y Chelsea con Edouard Mendy (Senegal). Incluso, el Manchester United pierde piezas importantes: Eric Bailly (Costa de Marfil) y Amad Diallo (Costa de Marfil).

Sadio Mané (Senegal) y Mo Salah (Egipto), las dos principales figuras del Liverpool de Klopp, que no estarán en el arranque del año AP

“Debemos pensar como club y tomar decisiones, y saber que durante cuatro semanas no vamos a poder contar con ellos no ayuda a los jugadores africanos. No puedo respetar más la Copa África, es un torneo muy interesante, pero que se juegue en mitad de la temporada es un problema obvio. Cambiarla a enero es una catástrofe para el Liverpool ”, dijo Jürgen Klopp hace más de un año cuando se enteró que la disputa de la Copa sería en enero.

En España, los más afectados son Sevilla con tres bajas (Bono, Munir, En-Nesyri) y Villarreal con cuatro (Mandi, Dia, Aurier y Chukwueze). En Italia, Napoli se quedará sin Koulibaly (Senegal), Ounas (Argelia) y Osimehn (Nigeria), mientras que Milan perderá a Bennacer (Argelia), Kessie (Costa de Marfil) y Toure (Senegal).

Riyad Mahrez, de Manchester City, es una de las estrellas de Argelia Rui Vieira - AP

En esta Copa de Africa participan 24 selecciones: Camerún, Senegal, Burkina Faso, Etiopía, Cabo Verde, Zimbabue, Guinea, Malawi, Marruecos, Ghana, Comoras, Gabón, Argelia, Sierra Leona, Nigeria, Egipto, Sudán, Guinea-Bisáu, Túnez, Mali, Mauritania, Gambia, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil. El alcance total de las convocatorias aún no puede medirse, ya que 12 seleccionados todavía no presentaron sus listas oficiales.

Si se cuentan todas las categorías, Francia perderá más de cien jugadores. Y son muchas las Ligas que tendrán bajas en sus equipos. Bélgica perderá más de 30 futbolistas; Turquía, 20, y Países Bajos, 15. Algunas de las figuras involucradas más allá de “las cinco grandes”, son Sebastien Haller (Ajax/Costa de Marfil) y Sofiane Feghouli (Galatasaray/Argelia).

Por lo pronto todos los jugadores africanos no estarán en los torneos locales hasta el 20 de enero. Fecha cuando está previsto que concluya la etapa de grupos. Los octavos de final están previstos a partir del 23 del mismo mes, los cuartos de final desde el 29; quedando las semifinales para el 2 y 3 del mes de febrero y la gran final para el 6 de febrero.

El marroquí Youssef En-Nesyri será una de las bajas de Sevilla MIGUEL RIOPA / AFP - AFP

Incluso, en la segunda división del fútbol español también hay dos equipos que no tendrá a dos jugadores importantes: Kenneth Omerou (Leganés) y Umar Sadiq (Almería), son parte de la convocatoria de Nigeria.

En la Liga de Francia también hay muchos jugadores africanos que serán parte de la Copa África. Una de las bajas más importante será para PSG que no podrá contar con Achraf Hakimi que fue convocado por Marruecos y tampoco tendrá a Idrissa Gueye que es parte de la convocatoria de Senegal. En Lyon se quedarán sin los goles de Karl Toko-Ekambi, que es parte de la nómina de Camerún.

El lateral derecho marroquí Achraf Hakimi no estará disponible para PSG

También en Alemania, en Bayern Munich, se advertirá una ausencia importante, ya que no tendrán al camerunés Choupo-Moting.

Más preocupaciones

La Asociación Europea de Clubes le expresó a la FIFA su preocupación por el desarrollo de los torneos de seleccionados, especialmente por la Copa de las Naciones africanas. En un comunicado aclara: “Especialmente a la luz del empeoramiento de la situación de la salud pública y de los graves problemas a los que se ha enfrentado durante las últimas ventanas internacionales”. Y exigió: “Es necesario tomar todas las precauciones para proteger a los jugadores y los intereses de los clubes, ya que la situación sanitaria sigue deteriorándose de forma alarmante”.

Los organizadores aseguran que sólo podrán ingresar en los estadios de la Copa de las Naciones aquellas personas que tengan completo su plan de vacunación. Pero en Camerún apenas el 3% de la población tiene dos dosis.

La situación de los jugadores que viajen a Camerún podría sumar más complicaciones. Es que el crecimiento de contagios por la variante ómicron hizo que varios países reestablezcan las restricciones. Cada nación es diferente. Pero en Gran Bretaña, por ejemplo, se prohibieron los vuelos a seis naciones africanas (entre las que no se encuentra Camerún), pero eso podría imponer también cuarentenas a los jugadores que regresen desde algún destino incluido en la lista roja.

Hasta el mes de octubre, Gran Bretaña le imponía diez días de cuarentena a los deportistas que abandonaban el país y pasaban por destinos considerados de riesgo según las normas sanitarias (Alemania volvió a instrumentar ese régimen esta semana). Hoy, esa medida no está en vigencia. Pero el gobierno de Boris Johnson ya evalúa cierres de discotecas y pidió que las reuniones familiares por las fiestas sean limitadas. Si alguna de esas medidas se toma antes del regreso de los jugadores, podrían perderse otras dos fechas más de la Premier League.

En un acto de promoción de la Copa de las Naciones de Africa, la mascota del torneo aparece rodeada de militares; la seguridad es uno de los grandes problemas del torneo en Camerún

Pero el coronavirus no es la única preocupación. La seguridad también quedó muy cuestionada luego de que el 5 de diciembre último estallaran conflictos en el norte de país por peleas entre grupos de pastores, pescadores y agricultores, ante la escasez de recursos hídricos. Los enfrentamientos se agravaron al punto de que muchas personas eligieron huir a Chad.

En los preparativos del certamen, una imagen de la mascota del torneo, rodeada de militares con chalecos antibalas, durante un acto de promoción en Bamenda hace diez días, se hizo viral en las redes sociales. Fue todo un símbolo de una situación que preocupa y que causa mucha incomodidad en Europa.