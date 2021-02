Miguel Angel Russo durante el partido contra Internacional, el 9 de diciembre de 2020 Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarian

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2021 • 13:54

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, señaló que el Club Atlético Boca Juniors debe salir en la búsqueda de un conductor como el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, para alcanzar los resultados que desea.

Primeramente, Vignolo le preguntó a sus compañeros de programa qué institución tiene mejor plantel de fútbol profesional, si Boca o River. Tras escuchar las respuestas de sus compañeros, el animador dio su propia visión, y dijo que para él, la diferencia está en sus directores técnicos.

"Me gusta más Gallardo que Russo, ¿está mal?¿No lo puedo decir? ¿Se van a enojar conmigo? ¿Qué pasa, Russo se va a calentar? Que se preocupe por lo que tiene que hacer", sentenció el relator.

Luego, Vignolo opinó que "Boca tiene que encargarse de conseguir un Gallardo", con lo cual disintió el panelista Sebastián Domínguez, por considerar que "Russo necesita tiempo para dirigir". "Sí, tiene tiempo, tiene un año más", le contestó el narrador.

Finalmente, el periodista deportivo indicó que "la gente de Boca tiene que volver a confiar en su entrenador. Tiene que estar orgulloso y decir: está bien el equipo, mirá cómo domina, mirá cómo ataca, mirá cómo presiona, mirá cómo corre, no un tipo que se queda parado, y te dice: tengo cinco atrás, ¿cuál es el problema? No puede pasar".

La aparición de Riquelme en el predio de Ezeiza

En medio de la discusión por los planteles xeneizes y millonarios, las cámaras captaron al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, mientras hablaba con el entrenador de la reserva del club, Sebastián Battaglia; su ayudante, Hugo Ibarra; y el técnico de las inferiores Blas Armando Giunta.

"Es una imagen fuerte ver a Riquelme. Este es el afiche de Boca. Habla Gallardo ahora, y no me parece casual esto, me parece muy bien. Esta es la foto de Boca, la historia de Boca. Todos trabajando en el club", analizó Vignolo.