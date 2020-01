La desilusión de Siego Simeone: Atlético de Madrid cayó en su visita a Cultural Leonesa y quedó afuera de la Copa del Rey Fuente: AFP - Crédito: César Manso

23 de enero de 2020 • 20:33

Atlético de Madrid, conducido por el argentino Diego Simeone, fue eliminado este jueves de los 16avos de final de la Copa del Rey por Cultural Leonesa, un equipo que juega en la tercera categoría del fútbol español. El gran golpe llegó en el tiempo suplementario, luego de haber terminado 1-1 en los 90 minutos. Los locales se impusieron por 2-1, pese a estar en desventaja hasta faltando ocho minutos.

Ángel Correa había adelantado a los visitantes a los 17 minutos de la segunda etapa y el equipo estuvo varias veces en condiciones de marcar otro gol. No obstante, Cultural Leonesa lo dio vuelta con las anotaciones de Julen Castañeda, a los 37 del segundo tiempo reglamentario, y Sergio Benito, a los 3 del segundo período del suplementario desarrollado en el estadio Reino de León.

El resumen del partido

El conjunto que dirige Simeone no volvió a ganar después de vencer a Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España: perdió por penales la final de ese certamen con Real Madrid, luego con Eibar por la Liga y ahora, con Cultural Leonesa.

"Nos quedamos fuera de una competición bonita porque no te permite tener traspiés. Felicito al rival, nosotros tenemos que mirar para adentro y mejorar. Siempre hubo momentos complicados en todas las temporadas", señaló el DT argentino. "Tuvimos ocasiones de gol, pero no las pudimos concretar. No tuvimos la contundencia que necesitamos tener. Estoy con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué. No me han cambiado los penales en la Champions, cuando nos hemos quedado afuera ni me va a cambiar esto ahora. Estoy convencido que tengo grandes futbolistas, una plantilla importante y que seguramente los resultados nos acompañarán en breve", agregó.

En esta instancia de la Copa del Rey, ya habían sufrido para avanzar Barcelona, que dio vuelta el marcador frente a Ibiza y se impuso por 2-1 para evitar el papelón, y Atlhetic de Bilbao, que necesitó de los penales para dejar en el camino a Elche tras la igualdad en un tanto.

Ya tenía un antecedente similar el equipo colchonero: el 21 de diciembre de 2011, Albacete, que también estaba en la Segunda B, lo eliminó por el mismo marcador en esa copa y aquella derrota marcó el comienzo de la era de Simeone. El Cholo fue llamado al día siguiente para dirigir al club.

Los clasificados a los octavos de final son Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Real Zaragoza, Sevilla, Atlhetic Bilbao, Valencia, Granada, Tenerife, Villarreal, Real Sociedad, Leganés, Mirandés, Betis, Badajoz y Cultural Leonesa.