La decisión del Tata Martino sobre la inclusión de Messi y Busquets, y la tajante respuesta sobre el arribo de Andrés Iniesta a Inter Miami

Una nueva ilusión comienza este viernes para Inter Miami. Todo se revolucionó con la llegada de Lionel Messi que fue presentado este último domingo ante un estadio colmado. Aunque el equipo que dirige Gerardo Tata Martino comienza a armarse también con el arribo de Sergio Busquets, que firmó su contrato con la franquicia y en la previa del duelo ante Cruz Azul por la League Cup, como locales, el entrenador y el volante catalán hablaron en conferencia de prensa. El DT se refirió a la titularidad de las flamantes estrellas y también de lo que podría ser el arribo de Andrés Iniesta, un rumor que surgió en Europa en las últimas horas. Por su parte, el futbolista contó la importancia que tuvo Messi para haber elegido el mismo destino de quien fuera su compañero en Barcelona durante tantos años.

Este viernes, desde las 21 de la Argentina, Inter recibe a Cruz Azul de México, por la Leagues Cup, una competencia que se disputa entre clubes de la Major League Soccer y la Liga MX desde 2019 y que da acceso a la Concachampions. Sobre este debut, Martino expresó: “A la hora de que la pelota ruede hay pocas explicaciones para dar, son pocos días de entrenamientos con futbolistas recién llegados y hay que darle forma. Se esperan los resultados de manera inmediata y nosotros esperamos que también sea así, para que todo fluya de la mejor manera”, dijo el argentino.

La bienvenida de Gerardo Martino para Lionel Messi. El DT habló en conferencia de prensa y se refirió al futbolista

De inmediato, Martino fue consultado sobre la titularidad de Messi y Busquets para el choque de este viernes, pero no dio indicios concretos: “Seguramente mañana lo definiremos”. También fue consultado sobre la posible llegada de Andés Iniesta, debido a que en varios medios europeos circuló la noticia de que el exjugador de Barcelona podría unirse a Inter Miami, pero el Tata casi descartó su arribo, por lo menos para este mercado de pases: “Andrés es probablemente uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir y una de las mejores personas. Dicho esto, no tengo más para agregrar”, aclaró.

Ante la consulta sobre en qué cambiaron Lionel Messi y Gerardo Martino tras el momento juntos en Barcelona, el DT expresó: “Yo estoy más viejo y Leo está sin una mochila inmensa que se sacó hace siete meses. Eso es lo más importante y de todas maneras es mucho más importante cómo está él que cómo estoy yo”.

Sobre el encuentro de este viernes, Martino hizo un análisis sobre el rival: “Cruz Azul va a salir a buscar el partido. Sabemos que no empezó la liga de la mejor manera, pero esta semana empezaron a sumarse jugadores que estuvieron en la selección en la Copa de Oro. Es un plantel compuesto por muy buenas individualidades, pero necesitan un proceso de acomodamiento”.

Otra de las cosas que remarcó el entrenador fue sobre cómo se va a ir armando el plantel e hizo hincapié en la importancia los jugadores que todavía restan llegar como por ejemplo, Jordi Alba y el argentino Facundo Farías: “Tenemos que empezar a encontrar la mejor forma para el equipo, terminar de tener a la plantilla completa, hay algunos nombres públicamente reconocidos por el club que todavía deben llegar y necesitan entrenamiento, pero si podemos empezar a lograr resultados, seguramente la forma en que se vayan acoplando los futbolistas que faltan, será más fácil y rápido”.

Sergio Busquets también fue presentado este último domingo en el Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale junto a Lionel Messi y ante la pregunta sobre si incidió la llegada del rosarino al club para que él tome la misma determinación, reveló: “Es verdad que él lo anunció un poquito antes que yo, pero con Inter yo ya tenía conversaciones. Sabíamos las opciones que teníamos los dos. Yo lo tenía un poco más claro a la hora de salir de Europa para ir a otro fútbol, Leo quizá tenía un poquito más dudas. Pero se dio totalmente diferente. Cada uno eligió su destino, pero si es verdad que en mi caso, personalmente, que Leo pudiera venir aquí era un aliciente más para tomar esa decisión”.

En otra de las respuestas volvió a referirse a Messi y dijo: “Muy contento de volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona, donde fue todo muy lindo. Nos separamos, pero el tiempo nos volvió a dar la oportunidad de estar juntos, de volver a disfrutar y con muchísimas ganas de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol. Es una gran persona, que eligió vivir acá con su familia y ojalá que podamos traer a Inter todo lo que hicimos allá”.

El futbolista catalán también se refirió a los rumores de las llegadas de Andrés Iniesta, e incluso Luis Suárez a Inter Miami. Al igual que el DT fue cauto a la hora de responder y dejó en claro su pensamiento: “De momento estamos Leo y yo, lo demás no sé si es posible o si es realidad, quizás Jordi (Alba) es el que se haya hablado un poquito más porque habló nuestro jefe, pero yo estoy encantado de coincidir con gente con la que he compartido y convivido muchas cosas. Hemos pasado buenos momentos, no solo ellos sino otros compañeros y entrenadores como el Tata; al final, tendrá que ser lo que el club decida, es el que hace los fichajes, el que decide quien puede venir, si se dan las condiciones y yo estoy contento por todo eso, pero sabiendo que la realidad es diferente”.

Por último, el volante catalán habló sobre el equipo, el proyecto y los objetivos de Inter Miami: “La situación es diferente, sobre todo en la liga, donde no estamos de la mejor manera. Pero venimos con ganas y ambición, el club está haciendo un cambio que es el que queremos todos para ir hacia adelante y conseguir títulos. Tenemos un período de adaptación, para conocernos, y tenemos mucho margen de mejora. La primera oportunidad es mañana, en un torneo que empieza de cero para todos, jugando en casa, con la energía que se dio en estos días, y espero que podamos conseguir una victoria para comenzar con mucha más calma y resultados favorables”, cerró.

