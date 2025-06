La dura crítica de Domènec Torrent, DT de Monterrey, al planteo de River: “No te dejaban jugar”

El 0-0 entre River y Monterrey en el Mundial de Clubes 2025 dejó sensaciones encontradas. Para el equipo mexicano, el punto sirve para seguir con chances en el Grupo E, pero el foco de la atención se corrió rápidamente hacia las declaraciones del entrenador de Rayados, Domènec Torrent, que lanzó duras críticas al estilo de juego del equipo que conduce Marcelo Gallardo, al que acusó de recurrir a la infracción sistemática para frenar los avances de sus jugadores.

“Nos ha faltado claridad para llegar, pero no es fácil. Cada vez que Nelson (Deossa), Johan (Rojas) o Roberto (De la Rosa) se iban, venía una falta, otra falta, y otra más. Es complicado jugar así”, disparó el técnico español en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles.

"EL RIVAL ESTÁ ACOSTUMBRADO A JUGAR A ESTO. FELICIDADES, PORQUE LO HACEN BIEN"



✍️ Domènec Torrent sobre la cantidad de faltas que cometió River



— SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2025

Torrent fue más allá e hizo su descargo en relación con la permisividad del árbitro. “Agarrás la pelota y tenés la sensación de que te vas al suelo. Recién, mientras los miraba a ustedes (los periodistas), tenía el televisor encendido. Creo que River hizo 22 faltas. No me quejo, es lo que hay, pero hay que decirlo”, señaló el entrenador español. Lo que no dijo que fue su equipo cometió 18. Fricciones hubo de los dos lados, que también generaron amonestaciones y hasta una expulsión, por doble amarilla, de Kevin Castaño, volante millonario, en los minutos finales, luego de intentar recuperar la pelota ante un mal pase de Gonzalo Montiel.

En diálogo con la transmisión oficial, Torrent también le dedicó elogios al equipo argentino, aunque con una fuerte advertencia: “River tiene muchas cualidades, pero una de ellas también es ganar duelos, hacer un montón de faltas. Las han hecho y luego ya aquí lo interpreta el arbitraje. Pero se convierte en otro tipo de juego, ¿no?”.

La molestia del DT catalán quedó plasmada también en sus gestos durante el partido, al reclamar airadamente cada contacto fuerte sobre sus dirigidos. La estadística le da la razón: Monterrey recibió 22 infracciones, lo que convirtió al partido en uno de los más trabados del certamen hasta ahora.

Enzo Pérez fue amonestado y no podrá jugar ante Inter Rodrigo Néspolo

Cabe destacar que si bien es cierto ese dato de la cantidad de infracciones cometidas por el conjunto millonario, también vale agregar que el partido tuvo un total de 40 faltas, ya que -como se había mencionado- el equipo mexicano cometió 18.

A pesar del fastidio, Torrent fue autocrítico: “Nos desordenamos por momentos, eso es cierto. Ellos en el segundo tiempo fueron más agresivos y nos ganaron los duelos individuales. Aun así, el empate no es malo, dependemos de nosotros. Si le ganamos a Urawa, podemos pasar”.

Una definición al rojo vivo en el Grupo E

Con este resultado, River y el Inter de Milán lideran el grupo con 4 puntos, mientras que Monterrey suma 2 y Urawa Red Diamonds, ya eliminado, no tiene unidades. En la última jornada, el Millonario y el conjunto italiano se enfrentarán en un partidazo, mientras que Monterrey deberá vencer a Urawa y esperar que River pierda para poder avanzar.

River deberá ganarle a Inter para no depender de otro resultado para avanzar a octavos de final del Mundial de Clubes Rodrigo Néspolo

La frustración del técnico de Rayados también se refleja en las bajas que tendrá River para ese decisivo encuentro ante el equipo de Lautaro Martínez. Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Maximiliano Meza recibieron su segunda amarilla y deberán cumplir una fecha de suspensión. Además, Kevin Castaño fue expulsado sobre el final del partido, dejando al equipo con diez y completando una jornada cargada de roces y tensión.

River ya es el segundo equipo con peor puntaje en la tabla de Fair Play del torneo (-10), solo por detrás de Boca (-13). Este índice castiga las tarjetas acumuladas, y en el caso del Millonario, las tres amarillas y la expulsión por doble amonestación le costaron caro en la contabilidad.

Torrent, sin nombrar directamente al árbitro, dejó en claro que espera otro tipo de condiciones para el juego: “Yo sé que River es un equipo muy grande, pero pedimos un poco de justicia. Si el reglamento es para todos igual, el partido cambia”.

Mientras su técnico se encargaba de poner el foco en el estilo del rival, Sergio Ramos, símbolo del equipo mexicano, optó por un mensaje más conciliador. En su cuenta de Instagram escribió: “Seguimos sumando. Un punto más y portería a cero. Contento con el compromiso, la entrega y el rendimiento del equipo. ¡Ahora, a por la victoria en el último partido de la fase de grupos!”.