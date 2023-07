La durísimas confesiones de Dele Alli, el fenómeno inglés que abrió su corazón: abusos sexuales, drogas y adicciones

escuchar

Cada palabra estremece. A corazón abierto contó su historia. Días complejos, una infancia muy traumática y un camino cargado de dificultades. Irrumpió en el fútbol inglés y su nombre se erigió de una manera fantástica, pero con el transcurso del tiempo la ruta se fue oscureciendo. Su mochila de vida es demasiado pesada como para soportar más presiones y exigencias. Sus últimos tres años resultaron muy incómodos, muy lejos del brillo que supo tener en Tottenham cuando era dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. Se replanteó dejar el fútbol con tan sólo 24 años, pero ahora a los 27, Dele Alli, tras rehabilitarse de su adicción a los somníferos, tomó la determinación de hablar, de sacar hacia afuera todo eso que desde hace décadas carga: abusos, drogas, excesos...

Eligió el momento, encontró el interlocutor adecuado y se soltó. En el programa The Overlap, en una entrevista con el ex futbolista Gary Neville, abordó temas que impactan, que nadie conocía en profundidad. Después de su explosión en Tottenham, de ser parte importante en el mundial 2018 con la selección de Inglaterra, pasó a Everton con altibajos y emigró a Besiktas, pero las cosas no resultaron en la temporada 2022-23 y su mundo definitivamente se dio vuelta. Alli contó que había hecho cosas “ para adormecer los sentimientos que tení a”. La bebida y las pastillas para poder dormir se apoderaron de él.

“ Me volví adicto a las pastillas para dormir y probablemente sea un problema que no solo tengo yo. Creo que es algo que está dando vueltas más de lo que la gente se da cuenta en el fútbol... Con nuestros horarios, que tenés un partido por la noche y a la mañana siguiente necesitás levantarte temprano para ir a entrenarte, estás cargado con toda la adrenalina y esas cosas... Así que a veces tomaba una pastilla para dormir y estar listo para el día siguiente. Pero cuando tu sistema de dopamina está tan roto como el mío, obviamente puede tener el efecto contrario, porque funciona para los problemas con los que quieres lidiar y ese es el problema: funciona hasta que deja de funcionar. Definitivamente abusé de ellos. Estaba mal mentalmente. Decidí ir a un centro de rehabilitación moderno que trata adicciones, salud mental y traumas. Sentí que era mi momento ”, contó el futbolista de 27 años que estuvo seis semanas en una clínica de rehabilitación en los Estados Unidos.

Cada minuto de la charla entre Neville y Alli se volvió más intensa, profunda e íntima. Entonces, el futbolista que regresó a Everton, dio un paso más hacia su universo, su pasado y allí el aire se puso más espeso: “Cuando era más joven me pasaron muchas cosas que no podía entender y cometía estupideces por las que me culpaba. A los seis años, un amigo de mi madre, que iba mucho a casa, abusó de mí. Mi madre era alcohólica y eso ocurrió cuando yo tenía seis años . Después de eso me enviaron a África para aprender disciplina y luego me devolvieron”. Las palabras entrecortadas de Alli y los ojos húmedos de Neville permitieron comprender exactamente el pulso de lo que ellos estaban viviendo. “Es la conversación más emotiva, difícil e inspiradora que he tenido en mi vida”, confesó Neville.

Y después de unos segundos y de reponerse, Alli volvió a tomar la palabra y se sumergió todavía más en su intimidad: “ A los siete empecé a fumar y a los ocho a traficar con drogas . Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi pelota de fútbol, y luego por detrás llevaba las drogas. A los 11 años viví un momento terrible, porque un hombre me colgó de un puente”. Pero la vida le iba a ofrecer un guiño, porque a los 12 fue adoptado: “ Fui adoptado, y desde entonces, tuve la fortuna de estar con una familia increíble. No podría haber pedido que mejores personas hicieran lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ella s”.

Empezó a jugar al fútbol y a los 16 estaba debutando como profesional en el primer equipo del MK Dons inglés. En febrero de 2015, cuando tenía 18, Tottenham lo compró a cambio de 7 millones de euros. “Cuando tenía 18 años, mis padres biológicos aparecieron y empezaron a acusar a la familia que me adoptó. Fueron a la prensa diciendo que estas personas se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos y yo no había hablado con ellos durante años. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado.. . Dolido por no poder mantener una relación con mi madre. Y no quiero una relación con mi padre”, contó Dele Alli.

Dele Alli no tuvo un gran paso por Besiktas, de Turquía BSR Agency - Getty Images Europe

Aunque su madre biológica fue la raíz de muchos de sus problemas, el jugador del Everton explicó cómo ve la vida desde ahora: “ Mi madre bebía mucho y no la culpo en absoluto por lo que pasó. Ir a rehabilitación me ayudó a entenderla , era todo lo que sabía hacer. Incluso cuando me dejó ir y me adoptaron. Ella y yo sabíamos que era lo que necesitaba para tener la oportunidad de vivir la vida que quería vivir y tener éxito, y porque solo iba en una dirección si me quedaba allí”.

La temporada 2020-2021 fue un punto de inflexión en la carrera del futbolista inglés. José Mourinho reemplazó a Pochettino en Tottenham y desde ese momento las cosas para Alli se pusieron muy difíciles: “Me ayudó mucho en ese período de mi carrera, y por eso fue muy duro para mí cuando se fue (Mauricio Pochettino). Porque entonces llegan nuevos entrenadores, y a mí me resultaba difícil dejar entrar a alguien y ser abierto. Y sentí que todo era tan falso...”. Incluso, Alli contó qué pasó con el entrenador portugués, ya que en el documental que se hizo sobre Tottenham y fue emitido por Amazon Prime, se vio un momento “especial” entre ambos: “ Me llamó vago . Eso fue al día siguiente del día de recuperación. Una semana después, me pidió disculpas por haberme llamado vago, porque me había visto entrenar y jugar. Pero eso no aparecía en el documental, y nadie habló de eso porque solo estábamos él y yo. En la reunión del equipo me llamó vago, pero luego, uno a uno, creo que en el campo, me pidió disculpas. No le di importancia porque me conozco, no soy vago”, explicó e jugador inglés.

Esa sentencia de Mou, no ayudó en nada a la imagen de Alli, tanto que le quedó esta “etiqueta” y le costó salir de ese lugar: “Después de eso, creo que la gente definitivamente trató de usarlo para algunas otras decisiones. Creo que otros entrenadores, tal vez, se aferraron a eso, porque era una especie de recurso fácil de usar ”.

Dele Alli quiere volver a disfrutar del fútbol en este regreso a Everton BEN STANSALL - AFP

Por eso Dele Alli valora tanto haberse encontrado con Pochettino en su momento: “ Fue el mejor entrenador y no podría haber pedido un entrenador mejor en ese momento . Era muy comprensivo con las decisiones que tomaba y me guiaba, se preocupaba por mí como persona antes que por el fútbol, que era lo que yo necesitaba en aquel momento, y creo que eso es importante para los jugadores jóvenes”, dijo Neville que jugó 194 bajo las órdenes del DT argentino, durante los cuales marcó 55 goles y repartió 52 asistencias.

Ahora, su mirada está puesta en el futuro y quiere regresar a un campo de juego para ofrecer su mejor versión: “Ahora sólo se trata de volver a un campo de juego y demostrarle (a Sean Dyche, entrenador de Everton) lo que puedo hacer. Sólo tengo que volver a ponerme en forma, para lo que no falta demasiado. Me siento bien en ese sentido, probablemente me falten unas semanas y después quiero volver a jugar y disfrutar del fútbol, que es lo que quiero hacer. Estoy listo para una gran temporada y estoy más preparado para afrontar cualquier reto que venga con ella”.

LA NACION