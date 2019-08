La emotiva carta de Nandez para Boca y qué número de camiseta usará en Cagliari

Nandez se despidió de Boca con una emotiva carta hacia los hinchas Crédito: @BocaJrsoficial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 17:58

Nahitan Nandez dejó un recuerdo imborrable en Boca. Representó, como pocos jugadores en los últimos años, el fiel sentimiento de lo que es vestir la camiseta de la entidad de la Ribera. Fue un símbolo, que atravesó el campo de juego, más allá de títulos logrados o finales perdidas. El "uruguayo, uruguayo", fue emocionante en su último encuentro, frente a Paranaense, por la Copa Libertadores, en una Bombonera que marcó una clara diferencia con otra de las salidas del equipo, Darío Benedetto, una transferencia envuelta en silencio. El volante del seleccionado de Uruguay pasó a Cagliari, una pequeña entidad del fútbol italiano. Y en la presentación oficial, no se olvidó de Boca, como cuando dejó el campo de juego entre lágrimas. El sentimiento no se olvida tan fácilmente.

Luego de dos temporadas, sigue respirando el ambiente de la Bombonera. "De Boca y de la Bombonera me llevo una experiencia muy linda, el estadio transmite algo único, la gente es muy pasional. Aquí lo que puedo decir es que desde el primer momento la gente me ha recibido de una manera muy especial", contó. Y aceptó que va a pelear por la permanencia, un concepto que no estaba instalado en su paso por el fútbol argentino. "Vengo de torneos importantes como la Copa América, luego tuve la Libertadores, los octavos de final. En lo físico estoy muy bien, arranqué a prepararme el sábado, ahora a pensar en la Copa Italia. Lo principal para mí es integrarme al grupo, conocer a los muchachos. "Uno de los principales objetivos es la permanencia, arrancar desde la base, pero después con el equipo que tenemos ¿por qué no soñar con tener una base más alta aún", advirtió.

El debut será este sábado contra Chievo Verona. Instalado definitivamente en Europa, Nandez escribió una larga carta en su cuenta de Instagram, en la que reflexiona y se emociona por su paso Boca. "...Y para terminar les quiero hablar a ustedes: los hinchas de Boca. Es muy difícil describir lo que me hicieron sentir. Desde el primer momento me dieron cariño y con el tiempo ese cariño se transformó en amor. Quiero que sepan que cada vez entre a una cancha con la camiseta de Boca, jugué representándolos a ustedes. Traté de dejar el alma y el corazón en cada jugada como lo hubieran hecho cada uno de ustedes", suscribe, en un párrafo, con una cuota de nostalgia.

El pase a Cagliari se selló en uno 18 millones de euros. En la sala de prensa fue acompañado por su mujer y su hija, pilares en su carrera más allá del campo de juego, según muestra en las redes sociales. Además, contó por qué jugará con la camiseta número 18. "He decidido quedarme con el N° 18; mis razones son porque desde chiquito mi primera camiseta a los 4 años fue con ese número y cuando debuté con la selección fue con ese número", señaló.

El equipo italiano tiene tradición con jugadores uruguayos como Enzo Francescoli, Nelson Abeijón y José Herrera, y Nández pretende dejar su huella también. "¿Por qué no dejar una marca y que con el tiempo la gente me recuerde como a esos jugadores?", apuntó el mediocampista, listo para el nuevo desafío. En el plantel hay un solo argentino, Lucas Castro, un exvolante de Gimnasia LP.