La FIFA entregó US$ 209 millones a los clubes por Qatar 2022: cuáles fueron los argentinos más beneficiados y las perlitas

Los clubes argentinos recibieron más de dos millones de dólares de la FIFA por ceder a sus futbolistas al Mundial de Qatar 2022. Así, la AFA se transformó en la asociación que más dinero cobró de todo el continente sudamericano, por delante de Brasil. River, con US$ 1,2 millones, fue el equipo más beneficiado por el programa que entrega 10.950 dólares por día por cada jugador cedido a los seleccionados que disputan la Copa del Mundo. Los argentinos Franco Armani, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Gonzalo Montiel más el uruguayo Nicolás De la Cruz contribuyeron a las arcas millonarias. Le siguen Vélez (365.014 dólares por Thiago Almada y el uruguayo Diego Godín) e Independiente (200.757 dólares gracias al arquero charrúa Sebastián Sosa).

Otras entidades argentinas que también recibirán dinero del “Programa de Asistencia a Clubes” fueron Talleres de Córdoba (124.104 dólares), Defensa y Justicia (96.553 dólares, gracias a Enzo Fernández), Newell’s Old Boys (93. 078 dólares) y Boca (32.851 dólares). El club xeneize percibió dinero por el lateral Nahuel Molina Lucero, formado en la Ribera y emigrado primero a Udinese (de Italia) y más tarde vendido a Atlético de Madrid (España). Como el futbolista se fue de Boca en septiembre de 2020 y la FIFA toma en cuenta los dos años previos al Mundial (en los que se disputa la clasificación a la cita máxima), al Xeneize le corresponde la retribución .

El gol de Nahuel Molina Lucero ante Países Bajos; por su participación en la Copa del Mundo, Boca recibió dinero de la FIFA Aníbal Greco - La Nación

Claro que el dinero que los clubes argentinos generaron gracias a su talento en los diferentes seleccionados será acreditado en sus cuentas bancarias...pesificado al valor del dólar oficial. Es decir, por cada billete norteamericano recibirán $275,50. En total, la selección argentina generó más de US$ 11 millones para los diferentes clubes que prestaron a sus futbolistas. Seis de los 23 jugadores de la Scaloneta aportaron dinero para una sola institución: Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Armani (River) y Guido Rodríguez (Betis). Una perlita: Lionel Messi le significó US$ 131.405 para Barcelona.

Las curiosidades del informe de la FIFA

La FIFA destaca que distribuyó más de 209 millones de dólares entre todos los clubes que aportaron futbolistas a la Copa del Mundo. Y promete incrementar esa cifra para el torneo ecuménico que en 2026 organizarán Estados Unidos, México y Canadá. “En total, 440 clubes de todo el mundo se beneficiaron con una porción de los 209 millones del programa de ayudas”, dice la abogada italiana Ornella Bellia, directora de desarrollo y relaciones del fútbol profesional, en el prólogo del informe de la FIFA. Y cita clubes “medianos y chicos” que percibieron dinero gracias a su aporte de talento para Qatar 2022: cinco equipos de Túnez cobraron cerca de US$ 1,5 millones; 11 entidades de Costa Rica percibieron US$ 3,4 millones; tres conjuntos mexicanos cobraron US$ 4,74 millones; seis instituciones australianas recibieron más de US$ 2 millones; ocho clubes de Grecia ingresaron US$ 2,47 millones; diez clubes de Corea del Sur se beneficiaron en más de US$ 3,3 millones y cinco entidades de Ecuador cobraron más de US$ 800 mil.

En el desagregado por confederación, Oceanía fue el continente que menos dinero cobró. Apenas US$ 95.816 dólares para un solo club, Wellington Phoenix (Nueva Zelanda). Australia, el país más importante del continente, pertenece a la confederación asiática y no a la oceánica. En el otro extremo de la tabla, la UEFA fue la confederación que más dinero recibió, señal inequívoca de que allí está la mayor cantidad de talento futbolístico del mundo. La entidad que preside el esloveno Aleksandr Çeferin percibió un total de US$ 158,9 millones.

Manchester City, campeón de la última Champions League, fue el equipo más beneficiado por el programa de ayudas de la FIFA: sus seleccionados le dejaron más de 3,5 millones de dólares por su participación en Qatar 2022 PAUL ELLIS - AFP

El galés Sorba Thomas jugaba en la quinta división del fútbol inglés hace dos años. Eso hizo que el humilde Boreham Wood FC, de la National League recibiera US$ 31.026, una pequeña fortuna para un club que disputa sus partidos en un estadio con capacidad apenas superior a las cuatro mil personas. Otro club del ascenso profundo que se benefició con el Mundial es el Mantova, de la Serie C italiana. Y todo gracias al marroquí Walid Cheddira, quien llegó a las semifinales de la Copa del Mundo y militó en ese club entre 2020 y 2021 (38 partidos, 9 goles) .

La sorpresiva actuación de Marruecos en Qatar 2022 disparó los beneficios para clubes impensados, en los que militaron los futbolistas del equipo magrebí. Uno de ellos es el AS Avranches, de la tercera categoría del fútbol francés. El conjunto normando cobró US$ 127.755 gracias a Azzedine Ounahi, quien jugó allí entre las temporadas 2020 y 2021. De allí pasó al Angers y desde enero es nuevo jugador de Olympique de Marsella.

