LA NACION

La final de la Copa Libertadores: Flamengo vs. Palmeiras definen al O’Rey del fútbol sudamericano

Esta tarde, en Lima, se resuelve el campeón más prestigioso del continente

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El último entrenamiento de Flamengo
El último entrenamiento de FlamengoBuda Mendes - Getty Images South America

Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, algo así como el “O Rei”. Palmeiras y Flamengo decidirán este sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica. Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.

Una marea de torcedores del equipo carioca desfiló con una réplica del trofeo en el distrito turístico de Miraflores. Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdao y el Mengao, se veían en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en medio de cánticos que tronaban en los pasillos.

Ramón Sosa y Aníbal Moreno, intérpretes de Palmeiras
Ramón Sosa y Aníbal Moreno, intérpretes de PalmeirasLUIS ACOSTA - AFP

El Fla aspira a un doblete: el equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, roza el campeonato de la liga local con la punta de los dedos, con cinco puntos de ventaja sobre Palmeiras y dos partidos por disputar.

El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria. “Es un equipo con espíritu ganador, capaz de dar la vuelta los resultados cuando nadie cree”, advirtió este viernes en rueda de prensa Ferreira, doble campeón continental.

Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo de Brasil.

Se espera a unos 50.000 aficionados brasileños en la ciudad, en estado de emergencia desde finales de octubre por una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Brasilia se postuló como alternativa para albergar el juego ante las protestas sociales que se registraron paralelamente en Lima, pero la propuesta no encontró eco. El 9 es la mayor duda de Flamengo para la final, con pitazo inicial desde las 18.

Con Pedro lesionado y el ecuatoriano Gonzalo Plata suspendido, Bruno Henrique se perfila como titular, con el colombiano Jorge Carrascal como alternativa.

“Va a ser un gran partido, con los dos mejores equipos de Brasil y América del Sur”, proyectó Bruno Henrique, de 34 años, después de anotar el gol del empate del Fla el martes como visitante ante el Atlético Mineiro (1-1).

Filipe Luís dio un voto de confianza a Bruno Henrique, con quien compartió plantel como jugador en los títulos ganados por el Fla en las Libertadores de 2019 y 2022.

Otra interrogante es Léo Ortiz. El jugador aceleró en los entrenamientos, tras una lesión en el tobillo derecho, para formar dupla de centrales con Léo Pereira. Danilo, exdefensor del Manchester City y Real Madrid, espera turno.

Abel Ferreira, pensativo, antes de la última función
Abel Ferreira, pensativo, antes de la última funciónLUIS ACOSTA - AFP

“No tenemos descanso”, dijo el técnico sobre el “maratón” de partidos del equipo, pero resaltó la profundidad de la delegación.

Aunque el gol se les resiste últimamente, no hay secretos en punta para el Palmeiras, con el mortal dueto de Vitor Roque y el argentino José Manuel López.

Ferreira reservó una decena de jugadores en el partido jugado el pasado martes por el elenco paulista en la liga, en que sufrió quizás un decisivo revés ante Gremio (3-2). Este sábado, se asoma una línea de tres en defensa y Khellven y Joaquín Piquerez como carrileros.

De Arrascaeta y Carrascal, en el primer plano de Flamengo
De Arrascaeta y Carrascal, en el primer plano de FlamengoBuda Mendes - Getty Images South America

El regreso de Weverton podría ser la sorpresa, tras la aparición del portero en sala de prensa junto a Ferreira. Carlos Miguel suele ser cuestionado en el arco.

“El jefe es quien sabe”, bromeó el arquero experimentado, fuera de la cancha desde mediados de octubre por una fractura en la mano derecha.

Desde que el Santos de Pelé inauguró en 1962 la lista de ganadores de la Libertadores de Brasil, ningún club del país pentacampeón mundial pudo conquistar cuatro veces el trofeo.

El Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, lidera el listado de campeones continentales con siete coronas, aunque la última se remonta a 1984. En cuanto a los triunfos por países, Brasil igualará a su gran rival, la Argentina, con 25 cada uno. Un dato que a esta altura es demoledor: el último campeón se remonta a 2018, cuando River venció a Boca.

El vencedor en Lima disputará además la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 (frente a Lanús) y el Mundial de Clubes 2029.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: cuándo se juega el partido del Torneo Clausura 2025
    1

    Boca vs. Argentinos Juniors: cuándo se juega el partido del Torneo Clausura 2025

  2. 50 fotos de Boca campeón del mundo: el álbum menos conocido, a 25 años de la gloria ante Real Madrid
    2

    50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón

  3. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    3

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  4. Neymar se tiene que operar por una lesión, pero decidió arriesgarse para evitar el descenso con Santos
    4

    Neymar forzó su regreso a Santos para intentar salvarlo del descenso pese a que tiene una lesión que requiere operación

Cargando banners ...