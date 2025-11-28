La final de la Copa Libertadores: Flamengo vs. Palmeiras definen al O’Rey del fútbol sudamericano

Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, algo así como el “O Rei”. Palmeiras y Flamengo decidirán este sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica. Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.

Una marea de torcedores del equipo carioca desfiló con una réplica del trofeo en el distrito turístico de Miraflores. Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdao y el Mengao, se veían en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en medio de cánticos que tronaban en los pasillos.

Ramón Sosa y Aníbal Moreno, intérpretes de Palmeiras LUIS ACOSTA - AFP

El Fla aspira a un doblete: el equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, roza el campeonato de la liga local con la punta de los dedos, con cinco puntos de ventaja sobre Palmeiras y dos partidos por disputar.

El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria. “Es un equipo con espíritu ganador, capaz de dar la vuelta los resultados cuando nadie cree”, advirtió este viernes en rueda de prensa Ferreira, doble campeón continental.

Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo de Brasil.

𝓢𝓬𝓸𝓹𝓹𝓲𝓪 𝓬𝓱𝓮 𝓵𝓪 𝓿𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓮̀ 𝓷𝓸𝓼𝓽𝓻𝓪 💚 pic.twitter.com/IxeLQy7gve — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2025

Se espera a unos 50.000 aficionados brasileños en la ciudad, en estado de emergencia desde finales de octubre por una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Brasilia se postuló como alternativa para albergar el juego ante las protestas sociales que se registraron paralelamente en Lima, pero la propuesta no encontró eco. El 9 es la mayor duda de Flamengo para la final, con pitazo inicial desde las 18.

Con Pedro lesionado y el ecuatoriano Gonzalo Plata suspendido, Bruno Henrique se perfila como titular, con el colombiano Jorge Carrascal como alternativa.

O continente inteiro de olho na grande final.

Milhares de rubro-negros embarcando nessa paixão que vai muito além das fronteiras. 📷📷

E a Assist Card está junto, cuidando de quem viaja pra viver o futebol de perto.#AssistCard #Flamengo #AssistFla #NaçãoRubroNegra #ad pic.twitter.com/s95GrNH9Pc — Flamengo (@Flamengo) November 28, 2025

“Va a ser un gran partido, con los dos mejores equipos de Brasil y América del Sur”, proyectó Bruno Henrique, de 34 años, después de anotar el gol del empate del Fla el martes como visitante ante el Atlético Mineiro (1-1).

Filipe Luís dio un voto de confianza a Bruno Henrique, con quien compartió plantel como jugador en los títulos ganados por el Fla en las Libertadores de 2019 y 2022.

Otra interrogante es Léo Ortiz. El jugador aceleró en los entrenamientos, tras una lesión en el tobillo derecho, para formar dupla de centrales con Léo Pereira. Danilo, exdefensor del Manchester City y Real Madrid, espera turno.

Abel Ferreira, pensativo, antes de la última función LUIS ACOSTA - AFP

“No tenemos descanso”, dijo el técnico sobre el “maratón” de partidos del equipo, pero resaltó la profundidad de la delegación.

Aunque el gol se les resiste últimamente, no hay secretos en punta para el Palmeiras, con el mortal dueto de Vitor Roque y el argentino José Manuel López.

Ferreira reservó una decena de jugadores en el partido jugado el pasado martes por el elenco paulista en la liga, en que sufrió quizás un decisivo revés ante Gremio (3-2). Este sábado, se asoma una línea de tres en defensa y Khellven y Joaquín Piquerez como carrileros.

De Arrascaeta y Carrascal, en el primer plano de Flamengo Buda Mendes - Getty Images South America

El regreso de Weverton podría ser la sorpresa, tras la aparición del portero en sala de prensa junto a Ferreira. Carlos Miguel suele ser cuestionado en el arco.

“El jefe es quien sabe”, bromeó el arquero experimentado, fuera de la cancha desde mediados de octubre por una fractura en la mano derecha.

Desde que el Santos de Pelé inauguró en 1962 la lista de ganadores de la Libertadores de Brasil, ningún club del país pentacampeón mundial pudo conquistar cuatro veces el trofeo.

🚁⭐️ ¡Se viene la Final! Solo un día para conocer al nuevo campeón de la CONMEBOL #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/0rDTkGGnN4 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2025

El Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, lidera el listado de campeones continentales con siete coronas, aunque la última se remonta a 1984. En cuanto a los triunfos por países, Brasil igualará a su gran rival, la Argentina, con 25 cada uno. Un dato que a esta altura es demoledor: el último campeón se remonta a 2018, cuando River venció a Boca.

El vencedor en Lima disputará además la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 (frente a Lanús) y el Mundial de Clubes 2029.