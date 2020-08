La argentina con Natalia Barulich, exnovia de Maluma y aparentemente actual del brasileño. Crédito: Instagram

Wanda Nara compartió en sus redes sociales una serie de fotos con las novias y esposas de los futbolistas del Paris Saint-Germain y, quizás sin intención alguna, puede haber confirmado el noviazgo de Neymar con la modelo Natalia Barulich, quien, según las imágenes de la argentina, estuvo en esa misma reunión.

"Hermosa @wanda_icardi", escribió la exnovia de Maluma y aparentemente actual del futbolista brasileño en una foto junto a la esposa de Mauro Icardi, quien compartió esa misma story con otro mensaje: "Por las noches así, linda amiga".

La storie de Natalia Barulich que Wanda Nara compartió Crédito: Instagram

Wanda Nara, Andrea Salas y Natalia Barulich. Crédito: Instagram

El encuentro entre ellas se dio en el contexto de una reunión entre las parejas del plantel del PSG, ya que Wanda subió otra foto con Barulich y Andrea Salas, mujer del arquero costarricense Keylor Navas.

Si bien la modelo croata cubana dejó al descubierto en sus redes que está en París, las postales con las esposas de Icardi y Navas confirma lo que se anduvo rumoreando durante la última semana: Neymar y la exnovia de Maluma están en pareja.

Los rumores de noviazgo

El caso es que en octubre de 2019 el crack brasileño fue señalado como el motivo de la ruptura entre el cantante de reguetón y Barulich aunque, en ese entonces, la modelo lo negó y dijo que ella y Ney simplemente eran amigos.

Neymar con la modelo Natalia Barulich. Crédito: Instagram @natalia

Sin embargo, una sesión de fotos y algunos mensajes en redes después los rumores siguieron creciendo hasta que, justo antes de la final de la Champions League, explotó todo.

Videoclip de "Hawai", de Maluma. Crédito: Youtube 04:18

Video

Es que Maluma le dedicó a Barulich el tema "Hawai", publicado a finales de julio, en el que, despechado, le hablaba de lo que ella posteaba en Instagram "con él" y, después de que algunos futbolistas del PSG como Ángel Di María, Leandro Paredes e incluso Neymar compartieran un video en redes cantando esa canción entre risas, el colombiano cerró sus redes sociales.

Neymar y los jugadores de PSG festejan cantando "Hawai", el tema de Maluma 00:14

Video

El público tomó esa actitud como una reacción a la supuesta burla del brasileño, pero el cantante de 26 años se mostró desentendido al respecto. "Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida", dijo Maluma un día después de haber desaparecido de las redes.

Barulich y Neymar posaron para la tapa de una revista Crédito: Instagram

Ahora, la foto de Wanda podría confirmar lo que hasta el momento fue un rumor. Natalia Barulich parece estar entre las parejas del PSG, aunque todavía Neymar no se animó a confirmarlo de manera oficial.