La historia de Héctor Cúper en la República Democrática de Congo, una de las naciones más pobres del mundo

La persistente violencia, la inseguridad alimentaria, la negligencia de las autoridades y las enfermedades, entre otros problemas, situaron a la de República Democrática del Congo como “una de las peores crisis del siglo XXI” y, al mismo tiempo, de las más olvidadas, según distintos estudios. Con un 80% de su población en la pobreza, en las últimas horas, las calles de Kinshasa, la capital del país africano, fueron escenario de distintas manifestaciones sociales, de un extremo anímico al otro. Primero: miles de personas protestaron, reclamando la renuncia del primer ministro Félix Tshisekedi. Este domingo, las calles celebraron el triunfo del seleccionado de fútbol que dirige un argentino, Héctor Cúper, ante Benín, por las Eliminatorias mundialistas.

La victoria de Congo no fue una más, porque luego de seis partidos disputados por el Grupo J, se encumbró como líder, con 11 puntos y se clasificó para el repechaje de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los goles del equipo conducido por el exjugador de Ferro, de 65 años, los anotaron Dieumerci Mbokani, de penal, y Ben Malango.

Antes del partido y en medio de revueltas sociales en Kinshasa, el primer ministro Felix Tshisekedi se reunión con Héctor Cúper

Antes de esta última ventana de la segunda rueda de la durísima clasificación africana para Qatar 2022, la prensa congoleña no tuvo piedad con Cúper. Se dijo que firmó un contrato para cobrar 55.000 dólares por mes sin conocer nada del fútbol del país. Y lo acusaron de volver a la Argentina y sólo visitar el país para los partidos.

Claro que no sólo cuestionaron al DT, sino también a la dirigencia que no le dio las condiciones para vivir en Kinshasa. Las quejas de la prensa llegaron al Ministerio de Deportes, que emitió un comunicado que decía: “El gobierno de la República hará los arreglos necesarios para que Héctor Cúper viva de manera permanente en Kinshasa. Así podrá monitorear los talentos del campeonato nacional, para encontrar aquellos que puedan unirse a la selección que lidera”.

Pero Cúper no volvió a Congo. Viajó directamente a Dar es Salaam, la ciudad donde se jugó el encuentro en Tanzania en la última ventana internacional. Iragi Elisha, periodista del portal Foot RDC, escribió: “Casi un mes desde aquella promesa y… silencio de radio. Cúper firmó un contrato que vale oro”. El mismo periodista cita en off a un dirigente de la federación de fútbol que hizo una metáfora curiosa: “Para que el entrenador resida en el Congo, debe tener una casa a su disposición. Si un hombre se casa con una mujer y ella deja a su familia, ¿la recibiría en la calle? ¡Tenés que preparar todo lo que necesitas para asegurarte de que todo salga bien! ”, protestó.

Las protestas sociales en Kinshasa, capital de Congo, contra el gobierno. ARSENE MPIANA - AFP

Tras el empate con Tanzania, en septiembre, Cúper ya había advertido que necesitaba más contacto con la competencia local de Congo, la Linafoot. “Desearía tener más tiempo para prepararme para este juego, pero no fue posible. Al mismo tiempo, no debería tomar eso como una excusa. Tenemos que estar preparados, eso es lo que cuenta”, se lamentó. En la lista actual, con la que consiguió la clasificación para el repechaje, convocó a un solo jugador que se desempeña en el torneo local: Hervé Lomboto, el tercer arquero, que no fue ni al banco de suplentes.

El 1-1 como local, en Kinshasa, en la apertura del Grupo J en septiembre, y el posterior empate con Benín (1-1), dejaron al seleccionado con pocas posibilidades, según la prensa local. Y el peor momento se dio en octubre, tras la derrota ante el débil Madagascar (0-1). Pero los Leopardos de Cúper se recuperaron con una inesperada goleada como visitantes por 3 a 0 sobre Tanzania, en Dar es-Salaam. Y ahora derrotaron a Benín para conseguir el primer lugar, algo impensado hace apenas cinco días.

Félix Tshisekedi, primer ministro de Congo, celebra en el estadio la clasificación del equipo de Héctor Cúper para el repechaje

Protestas por la comisión electoral

Pocas horas antes del partido ante Benín, miles de personas se manifestaron en las calles de Kinshasa para protestar contra la decisión del presidente Félix Tshisekedi de instalar a un amigo cercano para encabezar la comisión electoral del país. La medida de Tshisekedi se produjo a pesar de la objeción de la oposición política y de los influyentes líderes religiosos católicos y protestantes.

Los críticos dicen que Denis Kadima, el nuevo director de la CENI (Comisión Electoral Nacional Independiente), es corrupto y demasiado cercano al presidente. “Este es nuestro país, y nadie nos impedirá reclamar nuestros derechos”, dijo un manifestante en Kinshasa a la cadena Al Jazeera. “Rechazamos una comisión electoral politizada. Queremos que las cosas cambien en este país “, agregó, según el sitio newtimes.co.rw. Las próximas elecciones presidenciales están programadas para diciembre de 2023.

Mientras las manifestaciones le exigían respuestas al primer ministro, Tshisekedi almorzaba con el plantel de fútbol, horas antes del crucial encuentro con Benín. En la mesa principal, Héctor Cúper compartió la comida. “Jueguen liberados, pero con concentración”, les pidió el mandatario a los futbolístas.

Niños desplazados en Kishanga, en Congo, uno de los países en mayor estado de emergencia del mundo.

En la calle la realidad es muy distinta a la que rodea al primer ministro. Según distintos informes, Congo alberga a más personas hambrientas que ninguna otra parte del mundo, ya que las organizaciones internacionales calculan que 27 millones de congoleños (entre ellos tres millones de niños) sufren inseguridad alimentaria. Uno de cada tres ciudadanos no tienen suficiente comida que llevarse a la boca. Además, Congo registró en 2020 unos dos millones de nuevos desplazados y la cifra de desplazados internos supera ya los cinco millones, a los que se sumaría el millón de personas que han huido del país.

Muertos por un ataque de rebeldes ugandeses

La frontera con Uganda, por la que varios habitantes se escapan, fue en las últimas horas otro foco de tensión. El total de víctimas del último ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo rebelde ugandés Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) subió a 32 después del reciente hallazgo de otros 18 cadáveres, informaron a la agencia EFE fuentes de la sociedad civil.

Miles de personas marcharon en Kinshasa para expresar su descontento con la situación social de la población. ARSENE MPIANA - AFP

La autoría del asalto se atribuye a miembros de la milicia Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que en esta zona operan en cooperación con los rebeldes Mai Mai. Fuerzas del Ejército congoleño fueron desplegadas en el área para tratar de rescatar a los desaparecidos y encontrar a los culpables.

El colorido en las tribunas en el triunfo de Congo sobre Benín

El noreste de Congo lleva más de dos décadas sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y por los ataques de soldados del Ejército congoleño, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (MONUSCO), que tiene desplegados a más de 14.000 efectivos.

En ese contexto vive el país. La gente volvió a la calle 24 horas después de los reclamos. Esta vez para celebrar en Kinshasa la clasificación para el repechaje. Desde 1974 que el país no participa en un Mundial (por entonces se llamaba Zaire). El equipo de fútbol volvió a servir como excusa. Para que los necesitados tengan una razón para festejar. Para que el poder consiga desviar la atención de los problemas al menos por un rato.