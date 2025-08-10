La historia del pase de Rojo, que en Racing será “Marcos R”, un pedido especial de Costas

Marcos Rojo es nuevo jugador de Racing. La noticia fue confirmada este domingo de manera oficial por el club de Avellaneda: el defensor firmó un contrato por un año, realizó su primer entrenamiento y ya está disponible para el partido de la Copa Libertadores de este martes ante Peñarol, en Montevideo.

El domingo pasado, cuando Racing goleó 3-0 a Deportivo Riestra por la Copa Argentina, la primera frase de Gustavo Costas en conferencia de prensa no fue sobre el partido que acababa de terminar ni hacía referencia al siguiente, ante Boca, por el Clausura. “¿Tan importante es que lo llamé?”, contestó el entrenador -con una sonrisa pícara- en alusión a la consulta sobre si se había contactado con Marcos Rojo, quien había sido desplazado literalmente del vestuario del Xeneize. Como si se tratara de un partido de truco en el que uno de los jugadores no quiere revelar los tantos del envido, el estratega de la Academia apeló a ese interrogante y no le cerró la puerta al zaguero, en quien ya pensaba como una carta ganadora para encarar un semestre decisivo.

Marcos ya es jugador del 𝗣𝗥𝟭𝗠𝗘𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa #Libertadores pic.twitter.com/Fp7Pp6mKsy — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2025

En ese mismo contacto con los periodistas, Costas había reflexionado sobre cuánto daño había generado en el club la partida de Maximiliano Salas a River, porque –explicó- se había puesto en riesgo “la unión de todos”. “Por suerte tenemos un plantel de muy buenos pibes. Demasiado buenitos. Yo quiero que sean más malos”, había considerado el técnico, en cuya frase también podía leerse entre líneas la necesidad de sumar al grupo de futbolistas con los que tiene una gran relación a un caudillo. A un chico malo. Y Marcos Rojo, además de los pergaminos de una carrera que incluye en el currículum la disputa de dos Mundiales, Copas América y Eliminatorias con el seleccionado nacional, cuenta con esa personalidad que el entrenador académico pretende.

Los planetas se alinearon para el director técnico, ya que su deseo coincidió con la necesidad de Rojo de buscar un nuevo horizonte, dado que su relación con la dirigencia y el cuerpo técnico de Boca no tenía retorno. Estudiantes, el otro posible destino para el zaguero, había quedado descartado por dos motivos: la resistencia mayoritaria del público (con una advertencia incluida de la barrabrava, que en redes sociales lo había declarado “persona no grata”) y la evaluación de Eduardo Domínguez, entrenador del Pincha, quien no consideraba necesaria la contratación.

Marcos Rojo vs. Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 Anibal Greco

La propuesta de Costas fue bien recibida por Diego Milito, presidente de Racing, quien coincidió en una idea fundamental: que el marcador central podría darle un nuevo empuje a la defensa y apuntalarla para la Copa Libertadores. Así, la gestión prosperó rápidamente entre el jueves y el arranque del viernes, cuando el defensor cristalizó su salida del Xeneize, con el que disputó 118 partidos (en 75 completó los 90 minutos) y para el que no estuvo disponible en 141 ocasiones (103 veces por lesión –incluida la ausencia por una rotura de ligamentos-, 28 por ser preservado y 10 por suspensión).

Ahora bien, vale aclarar que Rojo no podrá jugar el torneo Clausura y sí la Libertadores y la Copa Argentina. ¿Por qué? Rojo no está habilitado por la AFA para el Clausura ya que el artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como “libre” haya rescindido su contrato previo al 24/7, día del cierre del libro de pases. Una falla desde la dirigencia de la Academia. Alguien omitió el dato sobre esta situación. Al cuerpo técnico de Costas le manifestaron desde la cúpula del club confianza en tener herramientas para solucionar la cuestión, pero no será sencillo.

Marcos Rojo, posando con la camiseta 6 que utilizará en Racing Prensa Racing

En vistas al inicio de los octavos de final del máximo certamen de América, Marcos Rojo fue incluido por Racing en la lista de buena fe, en la que cada plantel puede incluir cinco modificaciones. En la mitad celeste y blanca de Avellaneda no descartan que el central viaje con el plantel a Montevideo, donde el próximo martes será el duelo de ida con Peñarol, en el estadio Campeón del Siglo. Así, el ex capitán azul y oro se sumará en la nómina a Duván Vergara, Tomás Conechny, Elías Torres y Franco Pardo, las otras incorporaciones que se sumarán al certamen internacional.

El 10 de mayo de este año, ante Lanús, fue la última vez que Rojo jugó un partido. Debido a que lleva tres meses sin minutos en encuentros oficiales, y con los antecedentes de lesiones musculares que tuvo durante su periplo en Boca, el protagonista del pase más resonante de la Academia en este mercado accedió a firmar un contrato por productividad, según le confirmaron a LA NACION desde la dirigencia. “Es un jugador de jerarquía y tiene voz de mando, su experiencia puede ser muy útil para sumar a los objetivos del equipo”, le confió a este medio una fuente de la institución sobre la valía del defensor.

🎙️ Sebastián Saja



"Vimos que Marcos Rojo tenía la chance de rescindir con #Boca y vimos una oportunidad de mercado. Me sorprendió las ganas de Marcos de jugar en #RACING, nos dijo que quería ganar la Libertadores".



pic.twitter.com/MfiJghUjZZ — ESTO ES RACING (@EstoesRacingOk) August 8, 2025

“A los jugadores los trae Racing, no los trae Milito, ni Costas ni la Secretaría Técnica por separado”, coincidieron desde la Academia, aunque la contratación de Rojo nació de la propuesta del entrenador y de la aceptación del presidente, ya que el perfil del futbolista de 35 años no estaba dentro de los parámetros de búsqueda del grupo de trabajo que lidera Sebastián Saja. El ex Estudiantes se suma como Franco Pardo, proveniente de Unión y de auspicioso debut ante Deportivo Riestra, a las nuevas alternativas que habrá una zona del campo de juego donde hoy asoman más incertidumbres que certezas.

Marcos Rojo llega a la revisión médica para incorporarse a Racing, recibido por Franco Zuculini Noelia Guevara

A los flojos niveles de Marco Di Césare y Nazareno Colombo, se suma que Agustín García Basso no está en plenitud física ni en su mejor momento, lo que lo llevó a tener errores groseros –impropios de su perfil-, como los que terminaron con goles de Bucaramanga y Estudiantes (en sendas derrotas en el Cilindro). Para el cuerpo técnico, además, Rojo podrá dar soluciones tanto con línea de tres zagueros como con un cambio de esquema y cuatro defensores, lo que podría llevar a disponer de Santiago Sosa como mediocampista central.

Despedido en las redes sociales con varias muestras de cariño de sus ahora ex compañeros de Boca, Marcos Rojo se reencontrará con un viejo conocido: Agustín Almendra. Cuando el mediocampista había sido desplazado del plantel xeneize, por haber insultado al entrenador Sebastián Battaglia, Rojo fue el único referente que le dedicó el título de la Copa de la Liga 2022. “El título también es de Agustín. Es un gran amigo, lo quiero mucho y una lástima que no esté acá”, había declarado el otrora capitán del club de la Ribera, quien se despegó de la actitud de Darío Benedetto, que públicamente había fustigado al entonces juvenil por sus actos de indisciplina.

“El color rojo está prohibido, ya lo saben los jugadores. No como ni gelatina de ese color”, había enfatizado Costas en varias ocasiones, en referencia a su fanatismo por Racing y la fuerte rivalidad con Independiente. Y este domingo tras el empate con Boca en Avellaneda, el entrenador había dicho: “No quiero hablar de Rojo, hoy quiero elogiar a los jugadores que estuvieron en la Bombonera, que hicieron un gran partido y demostraron que el plantel que está unido, que queremos pelear en todos los frentes”. Pero sabía que era cuestión de horas.

En la Academia, desde que la posibilidad de Rojo había empezado a sonar como una chance, comenzaron a imaginar cómo sería que la camiseta celeste y blanca lleve un apellido que referencia el apodo del histórico adversario de la ciudad. Por eso, el estruendoso refuerzo que crea discordia entre los racinguistas en las redes, lucirá la casaca 6 con una particularidad: no llevará inscripto Rojo. Simplemente dirá Marcos R.