SAN PABLO.- Jorge Sampaoli tiene nuevo destino: Atlético Mineiro, de Brasil. El DT argentino vuelve al ruedo luego de su exitoso paso por el Santos. ¿Qué sucedió? En menos de una semana, el club echó por la borda dos de los objetivos clave de la temporada, la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil. Del torneo continental, fue eliminado por Unión, con un ajustado marcador global; el tropiezo nacional, sin embargo, fue lo que avivó el incendio: caída en la definición por penales ante el más que modesto Afogados da Ingazeira, de la Serie D del fútbol brasileño. El plantel ni siquiera había retornado de su tristísima expedición por tierras pernambucanas cuando la eyección de Rafael Dudamel del cargo de entrenador ya era inexorable; el venezolano solo había amontonado fracasos en poco más de dos meses de gestión.

Y ahí entró en escena Sampaoli. En realidad, volvió a entrar en escena. Los dirigentes del club mineiro sabían que no tenían más opciones, debían jugarse de nuevo la mano que habían perdido poco antes de la última Navidad. No les quedaba otra que ir nuevamente atrás del entrenador de Casilda, el segundo con mejor reputación dentro del actual mercado brasileño -detrás del portugués Jorge Jesús, DT de Flamengo, claro-, a quien ya habían tentado sin éxito en diciembre, horas después de la desvinculación del santafesino de Santos.

Lo cierto es que el último domingo por la mañana, Sampaoli desembarcó en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, junto al carioca Gabriel Andreata, su director de fútbol, y a quien conoce desde su paso por Coronel Bolognesi, de Perú, en 2004, para sellar el contrato que lo vincula al Galo mineiro hasta diciembre de 2021, a cambio de 1.200.000 reales (poco menos de 270.000 dólares) mensuales para él y su equipo de trabajo.

En medio de un clima bastante distendido, el encuentro tuvo lugar en la residencia de Renato Salvador, ingeniero y consejero del club. Además, estaban presentes los agentes Anderson Nassrala y Angelo Pimentel, ligados a la institución, y el presidente de Atlético, Sergio Sette Camara, quien se encargó de oficializar la llegada del santafesino en su cuenta personal de Twitter.

Decir que Sampaoli estaba esperando con lápiz y papel a los dirigentes de Atlético Mineiro no es exagerado, ya que después de la reunión en la que se selló el vínculo, todos los involucrados salieron impresionados de forma positiva por los amplios conocimientos sobre el club y el actual plantel que demostró el técnico argentino, quien además explicó su metodología y se comprometió a pasar 12 horas por día en la Cidade do Galo, complejo donde el equipo entrena, ubicado en Vespasiano, municipio adyacente a Belo Horizonte.

Qué refuerzos pidió

No obstante, la pregunta para muchos fue otra, porque estaba claro que a los dirigentes del Galo mineiro no le quedaban más cartuchos. Qué cambió para Sampaoli desde su negativa en diciembre de 2019 hasta hoy, para terminar dando el sí. El dinero, desde luego, es lo primero que se viene a la cabeza, ya que la antigua propuesta fue mejorada debido al aporte de los principales patrocinadores del club, como MRV Ingeniería y el Banco BMG. Sin embargo, lo que habría inclinado al ex entrenador de la selección Argentina fue la garantía de que contará con cinco refuerzos de jerarquía para poder pelear palmo a palmo con Flamengo, hoy rey absoluto del fútbol brasileño y continental.

Los deseos de Sampaoli son claros. Pretende un arquero, un volante recuperador, otro con características más ofensivas y, sobre todo, dos delanteros para fortalecer un ataque que hoy tiene al argentino Franco Di Santo, de pobre desempeño desde su llegada, y los veteranos Ricardo Oliveira, de 39 años, y Diego Tardelli, de 34.

Estos cinco pedidos se sumarían a la primera lista de siete refuerzos que ya llegaron para esta temporada: el colombiano Dylan Borrero, el joven Maílton, Allan (de buen paso por Fluminense), Arana (cedido a préstamo por Sevilla), Hyoran (ex-Palmeiras), el venezolano Jefferson Savarino (estaba en la MLS, fue pedido por Dudamel) y el antes mencionado Tardelli, quien fue campeón de la Libertadores 2013 con Atlético Mineiro pero viene de un paso sin brillo por Gremio.

Cláusula anti-despido

Otro factor importante para la decisión de Sampaoli fue, sin dudas, que Atlético Mineiro aceptó incluir en las líneas del acuerdo una cláusula con un valor de casi cinco años de contrato ante un eventual despido antes del final del vínculo que se extiende hasta 2021, lo que de alguna forma "blinda" financieramente el trabajo del santafesino, poniéndose a resguardo de que se repita lo que sucedió días atrás con Dudamel.

En este 2020, Atlético Mineiro deberá completar lo que resta del torneo mineiro y luego sí, el Campeonato Brasileño, que conquistó apenas una vez, en 1971. Lo que para muchos entrenadores podría ser un aspecto negativo, a Sampaoli lo motiva, le da aire para trabajar más tiempo con su nuevo plantel y, si todo corre como lo imagina, podrá pelearle el título al Flamengo de Jorge Jesús, Gabigol, Bruno Henrique y compañía.

Comienza una nueva era para Sampaoli en el fútbol brasileño, al cual tan bien se adaptó con Santos. Su contrato sería firmado este martes, en Río de Janeiro y estará nuevamente en Belo Horizonte antes del viernes. Sin embargo, no dirigirá al equipo en el clásico ante Cruzeiro que se disputará el próximo sábado, en el estadio Mineirão.

Dónde se alojará

La dirigencia y algunos allegados al mercado inmobiliario ya buscan residencia para Jorge Sampaoli y su familia. El lugar elegido sería Lagoa Santa, un municipio ubicado a 35 kilómetros de Belo Horizonte y a 20 minutos en automóvil de la Cidade do Galo, lugar donde el entrenador pasará buena parte de sus horas a partir de la próxima semana. La buena oferta de condominios de lujo y la cercanía con el aeropuerto de Confins seguramente son otros factores de peso a la hora de inclinarse por esta zona.

Los elogios de un histórico

El experimentado arquero Victor, que ganó la Libertadores con Atlético en 2013 y aún continúa en el plantel, se refirió a la llegada de Sampaoli como nuevo entrenador. "La directiva se esforzó para traer a uno de los mejores técnicos. Tenemos que asimilar rápidamente lo que él pretende para evolucionar, mejorar esta temporada y dejar felices a los hinchas", dijo luego del empate 1 a 1 ante Boa Esporte, por el Campeonato Mineiro.