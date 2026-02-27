¿Qué le pasa a Flamengo? Preguntas y respuestas sobre el presente futbolístico del gigante sudamericano

“No somos el Flamengo que queremos ser. Todos tenemos que mejorar”, dijo el capitán del equipo carioca, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, mientras intentaba digerir la decepción de perder la Recopa Sudamericana el jueves en el estadio Maracaná frente a Lanús. El fracaso agravó el mal inicio de temporada del plantel más lujoso del continente, en contraste con el triunfal 2025 que tuvo al ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao.

Ya había dejado escapar la Supercopa de Brasil, que terminó en manos del Corinthians. A continuación, preguntas y respuestas en torno a la crisis del equipo de Filipe Luís.

El entrenador Filipe Luís habla con Lucas Paquetá durante el partido con Lanús por la Recopa Sudamericana MAURO PIMENTEL - AFP

¿Qué le pasa a Flamengo?

Mucho volumen, poca profundidad. Así puede resumirse el mal momento del gigante brasileño. La Recopa Sudamericana ante Lanús fue reflejo de ello. Le costó hilar jugadas de peligro pese a ser dueño de la pelota. Tuvo 65% de la posesión de balón en la ida y perdió 1-0. La cifra subió a 77% en la vuelta en Rio y todo acabó con una derrota 3-2 en tiempo extra.

“Mi equipo tiene mi cara. En lo bueno y en lo malo”, comentó Filipe Luís, el entrenador del Mengao, en rueda de prensa, defendiendo su idea de juego cuando los elogios del pasado dan paso a críticas. “Creo que hicimos un buen partido. Cometimos un error que nos costó un gol, pero el equipo jugó todo el tiempo en el campo del adversario, hasta dos minutos antes de terminar el tiempo extra”, analizó. “Fuimos superiores, aunque, como no ganamos, esas palabras van a sonar mal”.

La desazón de Filipe Luís, entrenador de Flamengo, tras la derrota con Lanús en la Recopa Sudamericana MAURO PIMENTEL� - AFP�

¿Dónde está el hombre gol?

Flamengo rompió un récord en Sudamérica al pagar 42 millones de euros por el mediocampista Lucas Paquetá, pero un objetivo quedó pendiente en el mercado de fichajes: un 9. Apostaba por Kaio Jorge, goleador del Cruzeiro, quien finalmente renovó su contrato con el equipo de Belo Horizonte. Ni Pedro ni Bruno Henrique, extremo natural utilizado como centrodelantero, pasan un buen momento. Filipe Luís alineó a Everton Cebolinha en el frente del ataque en la ida contra Lanús y al ecuatoriano Gonzalo Plata en la vuelta.

¿Y la defensa?

Uno de los puntos fuertes del Flamengo en 2025 fue su línea defensiva, con la dupla Léo Ortiz-Léo Pereira, con el versátil Danilo como guardaespaldas, y los laterales Guillermo Varela y Alex Sandro. Incluso Alex Sandro se ganó estar en la órbita del italiano Carlo Ancelotti con la selección de Brasil con vistas al Mundial. Hoy están lejos de ese nivel.

Y la inseguridad se contagia. Ayrton Lucas, lateral izquierdo el jueves, dio un pase atrás demasiado corto para el arquero Agustín Rossi y Rodrigo Castillo aprovechó para marcar. El Flamengo tuvo entonces que remontar el partido.

Si bien lo consiguió con penales convertidos por De Arrascaeta y Jorginho, cedió en el tiempo extra por tantos del paraguayo José María Canale y Dylan Aquino al borde de la definición desde los doce pasos. “Desde afuera es muy fácil. Al momento todo pasa muy rápido, fue un error principalmente mío, un error que hizo daño”, dijo Ayrton Lucas.

¿Qué dicen los jugadores?

“Teníamos la ilusión de ganar una nueva copa en ese escenario tan importante para nosotros que es el Maracaná. Infelizmente, no se nos dio”, dijo De Arrascaeta. “Tenemos que bajar la cabeza, trabajar y volver a ser lo que fuimos”, agregó.

La autocrítica reinó en el plantel. “Hay una parte física, una parte técnica, una parte de desempeño individual. Que cada quien asuma su responsabilidad”, dijo Danilo, uno de los futbolistas de mayor experiencia en el equipo carioca, exjugador de gigantes de Europa como Real Madrid, Manchester City y Juventus.