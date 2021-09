La impactante lesión que sufrió el futbolista de Liverpool, Harvey Elliott, que preocupó a todo el estadio de Leeds en el duelo de la Premier League

El triunfo de Liverpool frente a Leeds por 3 a 0 en el duelo de la cuarta fecha de la Premier League dejó una imagen estremecedora. Harvey Elliott, mediocampista del conjunto ganador, sufrió una durísima fractura en su pierna izquierda. El joven de 18 años debió ser retirado en camilla y fue aplaudido por todos los espectadores que se hicieron presentes en Elland Road. Todavía no hay un parte médico sobre la lesión del jugador, pero seguramente estará fuera de las canchas por bastante tiempo. Además, dejó un mensaje de agradecimiento.

Cuando se disputaban 12 minutos de la segunda etapa , se dio el momento de la impactante lesión del futbolista de Liverpool. Un pase de Fabinho con el borde externo fue directo hacia Elliot, con la intención de armar el contraataque. El joven mediocampista tomó el balón y en ese momento Pascal Struijk se tiró a barrer para recuperar la pelota. Con su pierna derecha, pudo quitarle el balón, pero con la izquierda trabó a su rival contra el césped provocándole la durísima fractura. Elliot intentó levantarse, pero al darse cuenta de la gravedad, se tiró nuevamente al piso, mostrando muchísimos gestos de dolor.

La dura lesión de Harvey Elliott

Quien se dio cuenta de la grave lesión en el acto fue su compañero Mohamed Salah, que estaba ubicado a pocos metros de la acción. De inmediato, el egipcio llamó al cuerpo médico de Liverpool y también llamó la atención del árbitro Craig Pawson.

Dos integrantes del banco de Klopp entraron corriendo y la acción se detuvo por parte de los 22 futbolistas presentes en el campo y también en los bancos de suplentes. Todos mostraron su preocupación, llevaron sus manos a su cara y se agarraron la cabeza como no pudiendo creer lo que sucedió. El público presente también dejó un silencio prolongado desde sus ubicaciones.

Todos los espectadores de Elland Road aplaudieron a Harvey Elliott que se retiró en camilla retribuyendo la ovación recibida. John Powell - Liverpool FC

El capitán de Liverpool, Virgil van Dijk , fue el primero en acercarse al juez del partido protestando la acción, creyendo que correspondía ser expulsión. Cuando todos estaban pendientes de la situación de Elliott, Pawson, a instancias de lo que le dijeron desde el VAR , decidió sacarle la roja directa a Struijk, un falló que no fue bienvenido por los espectadores del estadio ni tampoco por los futbolistas de Leeds, entendiendo que la acción no era para expulsión.

El encuentro estuvo detenido durante 13 minutos hasta que el joven de 18 años se retiró de la cancha bajo una lluvia de aplausos que él retribuyó estando acostado en la camilla. Una vez en la ambulancia, Elliott se tomó un tiempo para agradecer a través de su cuenta de Instagram todos los mensajes de apoyo que recibió luego de que se supo la gravedad de la lesión: “Gracias por sus mensajes, ahora vamos con la recuperación. YNWA (You will never walk alone)”, expresó el joven de quien todavía no se sabe el parte médico oficial, pero que estará fuera de las canchas por mucho tiempo. En cuanto al mensaje, recurrió al “Nunca caminarás solo” , el lema de Liverpool.

La foto de Elliott agradeciendo los mensajes que recibió Instagram Elliott

LA NACION