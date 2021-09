La increíble protección de Jorge Sampaoli a una figura francesa que llamó la atención en España

Samir Nasri fue un volante de particulares talentos. No muy difundidos como los de las grandes estrellas, pero logró convertirse a lo largo de 15 temporadas en un jugador muy valorado por los grandes equipos europeos. Ahora se retira. Y en medio de los recuerdos y las despedidas que los medios le hicieron, dejó al pasar una frase sobre el argentino Jorge Sampaoli que llamó mucho la atención en España.

El francés, que le puso punto final a su carrera a los 34 años, jugó la mayor parte de su vida en grandes equipos. Comenzó en Olympique de Marsella, siguió en Arsenal y Manchester City. En las últimas cuatro temporadas pasó por Sevilla, Antalyaspor (Turquía), West Ham y Anderlecht (Bélgica).

Samir Nasri en Sevilla

Pero la escala española es la que despertó la curiosa anécdota con el entrenador argentino. En una entrevista con Le Journal du Diamche, Nasri contó que tuvo una particular relación con Sampaoli, hasta puntos insospechados.

En la curva descendente de su carrera, Nasri planeaba dejar Manchester City después de seis temporadas. Y el argentino estaba muy interesado en que Sevilla consiga su pase. Con el acuerdo en lo económico listo, lo que faltaba era convencer al jugador de cambiar de país, adaptarse a una nueva vida. Fue allí cuando el DT le abrió todas las puertas para convencerlo. “ Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Vení con nosotros. Podés beber, salir a las discotecas, hacer lo que quieras y yo te voy a cubrir con el club . Sólo te pido que juegues bien el fin de semana’”, aseguró en una charla con el periódico francés.

En el cierre de su carrera ,Samir Nasri pasó por Sevilla, donde coincidió con Sampaoli

Pero los beneficios con Sampaoli no terminaron allí para Nasri. Los favores fueron mucho más personales. “Si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, agregó Nasri.

Y dejó en claro que el vínculo fue diferente a la que haya tenido con cualquier otro director técnico: “Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador”

El jugador, que representó a la selección de Francia en los Mundiales de 2010 y de 2014, jugó apenas 30 encuentros en Sevilla y convirtió tres goles. En las vacaciones de 2016, visitó Los Angeles con su familia y allí recibió un tratamiento intravenoso para mejorar su nivel de hidratación.

En el City, Nasri fue compañero de Carlos Tevez y ganó varios títulos Archivo

Unos meses después, tras anunciar que le habían hackeado su teléfono, en sus redes sociales se publicaron detalles de su tratamiento en la clínica Los Ángeles DripDoctors. La FIFA actuó de oficio para investigar la situación y concluyó que había violado las normas antidoping, por utilizar inyecciones de más de 50 mililitros cada seis horas.

Se marchó a Turquía mientras esperaba el proceso de investigación y fue sancionado un año más tarde. No pudo jugar por 18 meses.