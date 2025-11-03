Insólita confusión de hinchas de River: se fueron de la cancha antes, pensaron que Borja había hecho el penal y gritaron un gol que no existió
Simpatizantes del conjunto millonario protagonizaron una cómica secuencia que se viralizó en las redes
Un grupo de hinchas de River vivió una situación insólita en las afueras del estadio Monumental durante la derrota del equipo frente a Gimnasia por 1 a 0, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. Convencidos de que Miguel Borja había convertido un penal en los minutos finales, festejaron un gol que nunca existió.
El episodio ocurrió cerca del final del encuentro, que se disputaba en Núñez desde las 20:30, cuando el árbitro Nazareno Arasa sancionó una falta dentro del área por un supuesto agarrón de Gastón Suso a Martínez Quarta. Pese a revisar la acción en el VAR , el juez mantuvo su decisión y le otorgó el penal al conjunto local.
😳 ¡NO LO PODÍAN CREER! Estos hinchas de River se adelantaron en el festejo del penal de Borja pero luego se dieron cuenta que no había sido gol.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 3, 2025
Borja se encargó de la ejecución, pero el arquero de Gimnasia, Nelson Insfrán, adivinó la dirección del disparo y detuvo el remate. Sin embargo, algunos simpatizantes que se habían ido antes y seguían el partido desde sus celulares en las afueras del estadio creyeron que el colombiano había convertido y comenzaron a gritar el “agónico tanto”.
El desconcierto dio paso a la frustración, cómo muestran imágenes que se viralizaron en redes sociales. “No... es una joda”, reaccionó uno de los hinchas al enterarse del error, mientras otros mostraron su enojo. El penal fallado selló la derrota de River, que no logró revertir el resultado y lleva una racha de cuatro partidos perdidos de local.
Una derrota que complica al River
El equipo de Marcelo Gallardo no jugó bien y estuvo en desventaja durante un tiempo entero por un penal que Portillo le cometió a Merlini -que también necesitó de una revisión del VAR por parte de Arasa.
River sigue probando esquemas y nombres, pero no termina de afianzar su estructura defensiva ni ofensiva. La lesión de Colidio a los 16 minutos complicó todavía más al DT, que se vio obligado a una modificación.
Eligió a Cristian Jaime, un volante ofensivo y ahí quedó todo el bloque de ataque compuesto por zurdos: Subiabre, Juanfer Quintero, Jaime y Maxi Salas, que ya había arrancado como centrodelantero.
Contó con un par de chances claras para empatarlo el Millonario, pero todo fue muy forzado y terminó abusando de los centros. La vía que más repitió fueron los envíos de Acuña desde la izquierda al punto penal.
Si el conjunto de Núñez pretendía relanzarse en el torneo con una buena actuación y un triunfo ante Gimnasia justo en la antesala del partido ante Boca, se fue al extremo opuesto: volvió a perder como local y sumó interrogantes de cara al superclásico que puede resultar decisivo para cerrar el año en una buena nota.
Para acceder a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, River no debe caer más allá del tercer lugar. En caso de que termine del cuarto lugar hacia abajo y si no se liberan cupos, entrará a la Copa Sudamericana 2026. También puede clasificarse como campeón del Torneo Clausura 2025, en el que marcha sexto en la zona B con 21 puntos y está cerca de avanzar a los octavos de final, más allá de la racha negativa.
