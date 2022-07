La íntima revancha de Laurina Oliveros, una de las arqueras de la selección: “Soñé que ganábamos la Copa América”

Imposible definir bajo qué parámetros se puede medir el crecimiento de una persona, pero en ocasiones el camino futbolístico deja ver algunos indicios: en rendimientos, en ventanitas que muestran gestos de maduración, en heridas que se ven elaboradas. A la arquera Laurina Oliveros (Ramallo, Buenos Aires; 10 de septiembre de 1993) la Copa América que aparece en la ruta de Argentina desde el 9 de julio la encuentra más calma y también curtida.

Hace cuatro años atrás, en el mismo torneo, ella y sus compañeras posaron con las manos en las orejas, simulando al Topo Gigio para reclamar ser escuchadas. El proceso de medidas para exigir mejores condiciones para la selección femenina había arrancado antes: en 2015 las futbolistas habían escrito una carta declarándose en huelga y pidiendo el pago de viáticos, una cancha de césped natural para entrenar y un hotel para dormir cuando viajaban. Después de haber vivido estas experiencias, hoy, dice, se siente más madura pero también “más tranquila”. “Más de la mitad de este plantel somos las mismas que estuvimos en esa Copa América y lo que pasó ahí quedó como parte de la historia. Nos marcó pero ya cambiamos de página y hoy en día no tenemos motivo para hacer algún tipo de reclamo porque AFA nos está brindando todo. Ahora por suerte podemos tener la cabeza puesta sólo en ir y jugar”, dice.

Laurina Oliveros, en acción, con el buzo de arquera de la selección

En un campeonato, que durará 22 días (desde el 8 al 30 de julio, en Colombia), definirá los próximos dos años de calendario de competición, ya que ahí se definirán tres boletos directos a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 -y dos al repechaje-, dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y tres lugares para los Juegos Panamericanos.

-En la Copa América anterior y en un contexto adverso para ustedes lograron ir al repechaje y después meterse en el Mundial. ¿Qué cambió en estos cuatro años?

-Ahora la AFA cumplió con todas las fechas FIFA, estamos concentrando, tenemos un lugar, tenemos cancha, tenemos indumentaria, todo. Creo que hoy por suerte estamos listas para ir y jugar, que es lo que siempre se tiene que hacer, preocuparte por la Copa. En la anterior teníamos la cabeza en otras cosas. Por eso creo que esta es la Copa y es el momento para lograr todo lo que nos propusimos juntas.

Oliveros y una atajada en el predio de la AFA, en Ezeiza, durante un entrenamiento

-Si viajás en el tiempo, ¿de qué te acordás?

-El otro día tuve un sueño muy particular, muy loco, como reviviendo muchas emociones del pasado que hoy también me dan la fuerza para estar acá. Haberme quedado afuera de una lista (la del Mundial de Francia 2019), una convocatoria tan importante como un Mundial, te hace replantearte cosas. Por entonces me replanteé si quería estar o no, si quería seguir jugando o no. Hoy me siento mucho más madura, mucho mejor física y futbolísticamente que la Copa América anterior. De hecho, también soñé que ganábamos la Copa.

-Seguramente vas a pelear el puesto con una experimentada como Vanina Correa.

-Estoy preparada si me toca jugar o no. Si no me toca jugar soy parte del equipo. Me tocó alentarlas desde casa en el Mundial y lo hice con todo el amor del mundo. Estoy con muchas ganas y la selección está con muchas ganas. Creo que nos va a ir bien y si nos va bien sabemos que eso se traslada, que al fútbol argentino le va ir bien. El objetivo es meternos en el Mundial, sin dudas.

El momento del himno: la selección va por el pasaje al Mundial 2023

Oliveros, que hace poco tiempo empezó a hacer el curso para ser directora técnica, también tuvo que atajar piedras personales que el camino le puso en el medio. La arquera que empezó a conocer en puesto en su infancia en Estados Unidos se reconstruyó después de haberse perdido el último Mundial, de perder la titularidad en UAI Urquiza, de quedarse sin club. Hasta que resurgió en Boca, donde ganó tres títulos ya en la era semiprofesional (Torneo de Transición 2020, Clausura y Superfinal 2021). En el primero, cuya final se disputó en enero de 2021 por la pandemia, terminó con la valla invicta.

Germán Portanova lleva tres arqueras a Colombia. Además de Oliveros estarán Vanina Correa (Rosario Central, 38 años) y Solana Pereyra (Tenerife de España, 23 años). En estos días el DT contó qué busca bajo los tres palos: “Sobre todo quiero seguridad y las tres me generan confianza. A Lauchi -como le dicen a Oliveros- y a Solana las tuve en UAI, ambas hicieron un recorrido. Y me encontré con Vanina, que es una profesional de primera, que tiene una esencia y una ubicación increíble en el arco. Quiero una arquera que sea segura, que juegue con los pies porque cuando uno busca salir desde abajo, una de las opciones es la arquera, aunque sea para saltar líneas”.

-Habías dicho que no creías volver a la selección con el cuerpo técnico anterior. Ahora con Portanova, ¿hay un cambio?

-Ahora tenemos una idea de juego que antes nos costaba un poco tener un estilo, una idea, decir: ‘Jugamos a esto’. Ahora eso está. Más allá de que quizás sea corto el tiempo que trabajamos muchas vienen jugando de una misma forma en sus clubes y eso hace que después cuando nos juntamos todas estamos conectadas. En las fechas FIFA se vieron cosas positivas. la última contra Chile nos hizo bien. Jugar en casa, con nuestra gente, con récord de público, con un triunfo (en Córdoba perdieron 1 a 0 y en San Luis ganaron 1 a 0). Estamos ilusionadas y con muchas ganas, ansiosas, contando los días para que arranque la Copa.

Laurina sonríe a cámara: la preparación en Ezeiza llegó a su fin. Se viene la Copa América

-Portanova habló mucho del grupo y lo clave que era la unión. ¿Está consolidado eso?

-Yo lo veo muy bien. Todas tenemos un mismo objetivo y se nota. Las chicas que se sumaron lo hicieron muy bien. El grupo es lo más importante, sin dudas. Podés tener muy buenas jugadoras, pero si afuera no son unidas y no se respetan adentro de la cancha no va a estar esa conexión. Que estemos bien hace que nos podamos entender, que podamos conectar adentro. y eso se ve. Después de la clasificación al mundial anterior hubo muchos cambios en el futbol femenino argentino y después del Mundial, muchos más. Sabemos que esto depende mucho, el cómo nos va, de lo que pase en Argentina y con la selección, y obvio que queremos lo mejor y que la disciplina siga creciendo.

-¿Qué esperás del torneo y las rivales del grupo?

-Sabemos que va a ser una competencia difícil donde el físico va a ser fundamental. Estamos haciendo doble turno, metiendo gimnasio, corriendo un montón, muchos trabajos con pelota para llegar de la mejor manera.

La selección tuvo un proceso de crecimiento notable en los últimos años. Laurina, lista para el próximo paso

-¿Brasil, que tocó en el debut, es el más complicado?

-Es un rival de mucha potencia. Muy difícil. Hay una cosita a favor, que es que no va a estar Marta, que es un punto clave porque hace la diferencia en todos lados. El año pasado las enfrentamos por fecha FIFA, ellas nos dejaron hacer nuestro juego, pero físicamente nos costó mucho. La clave va a ser que nosotras estemos convencidas de nuestro estilo de juego. Después, a Venezuela la última vez que la enfrentamos fue en la Copa América anterior, les ganamos 2 a 0. Pero cambió mucho Venezuela estos años, es otra selección. Perú tiene un juego muy similar al de Bolivia, debería ser un rival accesible. Nosotras podemos aprovechar mucho a nuestras delanteras, aprovechar la velocidad en partidos como éste. Y bueno, Uruguay no tiene mucho juego sino más pelotazos al área. Buscan la olla, son ásperas, aguerridas. Creo que ahí podemos tener espacios y que tenemos que estar atentas a esos pases largos.

-¿Cómo incide el apoyo del público? Se ve que cada vez más gente sigue a la selección, ¿qué les dirías antes del inicio del torneo?

-Hay personas que nos siguen desde que esto no era nada y a medida que fuimos recorriendo ese camino se fue subiendo gente al colectivo. Ahora somos un montón y mucha gente a la que le empezó a gustar. También se empezaron a televisar los partidos, lo empezaron a ver. En el repechaje en cancha de Arsenal en 2018 hubo mucho público (12500 personas), contra Chile en Córdoba y San Luis también. Esas cosas son muy lindas, nos llegan. en San Luis estábamos en el hotel y no pudimos salir a dar una vuelta porque estaba lleno de gente. Creo que muchas no tomamos dimensión de lo que estamos viviendo y logrando. Se siente muy bien tenerlos cerca.