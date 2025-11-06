La lista de convocados de la selección argentina para el amistoso con Angola

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el amistoso de la selección argentina frente a Angola, previsto para el viernes 14 de noviembre en Luanda. Con Lionel Messi, dos llamados por primera vez y numerosas ausencias, incluyendo a los jugadores de equipos de la Liga Profesional que se acordó no citarlos, el grupo se reunirá en Elche, España, para una serie de entrenamientos entre el 10 y el 18 y un único encuentro, ya que el otro duelo, contra India, ya había sido cancelado.

La nómina está liderada por el capitán y tiene algunas sorpresas. Por un lado, junto a Messi estarán por primera vez Joaquín Panichelli, delantero de 23 años del Racing de Estrasburgo que surgió en River y atraviesa un gran presente en Francia, con 10 goles en 14 partidos, y Gianluca Prestianni, que salió de Vélez, juega en Benfica y participó del reciente Mundial Sub 20.

El que también pertenece a Racing de Estrasburgo y volvió a ser considerado es Valentín Barco. El lateral formado en Boca es una de las alternativas ante la ausencia de Marcos Acuña y vuelve a abrazarse a la ilusión de estar en carpeta para el Mundial 2026. El Huevo es uno de los jugadores de River que no fueron incluidos, como Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, además de Leandro Paredes (Boca) y Facundo Cambeses (Racing), tomando como referencia a los que disputan el torneo local que sí estuvieron en Miami para los partidos con Venezuela y Puerto Rico.

Gianluca Prestianni, una de las figuras de la selección argentina Sub 20 que fue subcampeona en el Mundial de Chile, el mes pasado; fue citado por Scaloni por primera vez Esteban Felix - AP

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez tampoco fue citado, tras llegar a la doble fecha de octubre con dudas por el estado físico y algunas molestias. Tras ello, en su caso, se decidió que esta vez no forme parte y descanse, al igual que otros jugadores que se están recuperando de lesiones, como Lisandro Martínez, Franco Mastantuono y Paulo Dybala.

Sin Dibu ni Cambeses, Scaloni optó por llamar solamente a Gerónimo Rulli y a Walter Benítez, que habitualmente son parte del grupo. Al tener que afrontar un solo partido, el resto del plantel son jugadores de campo. Y allí regresa a la nómina otro joven formado en Vélez: Máximo Perrone. Tras su paso por Manchester City, el mediocampista es compañero actualmente en Como de Nicolás Paz, que se mantiene en la convocatoria.

Como la MLS, a diferencia del Torneo Clausura, sí se detiene en la doble fecha FIFA, además de Messi también estará Rodrigo De Paul, su compañero en Inter Miami, independientemente de lo que suceda con las Garzas, que definirán su continuidad en los playoffs el sábado ante Nashville.