La lista de convocados para el amistoso de la selección argentina ante Guatemala, en la Bombonera

El director técnico Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la próxima fecha FIFA, en la que la selección argentina se medirá el 31 de marzo frente a Guatemala, en la Bombonera. Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing, fueron citados por primera vez.

Entre los arqueros sobresale la vuelta de Juan Musso, de muy buen nivel en el Atlético de Madrid, donde tuvo protagonismo especialmente en la Copa del Rey. El ex Racing le ganó la pulseada a Walter Benítez, con poca continuidad en Crystal Palace, y a Facundo Cambeses, arquero de Racing, que había formado parte de la gira por Estados Unidos en octubre de 2025.

Gabriel Rojas, una de las principales novedades de la lista de Lionel Scaloni

En defensa, la ausencia más pesada es la de Lisandro Martínez, que arrastra una molestia en el sóleo derecho y recién podría reaparecer este viernes con Manchester United, en la visita a Bournemouth.

En ese contexto, la inclusión de Valentín Barco parece responder más a una alternativa en la mitad de la cancha -posición que ocupa en Racing de Estrasburgo- que a una necesidad en el lateral, un puesto que aparece cubierto por Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

Entre los volantes vuelven a aparecer Gianluca Prestianni, sostenido por su buen presente en Benfica, y Máximo Perrone, y quien quedó fuera de la lista fue Franco Mastantuono, de flojo nivel en Real Madrid.

Franco Mastantuono, uno de los principales ausentes en la lista de Lioneo Scaloni OSCAR DEL POZO - AFP

mientras que adelante hay una ausencia sensible: Lautaro Martínez, afectado por una distensión en el sóleo izquierdo desde febrero, todavía no volvió a sumar minutos en Inter. En ese escenario, José Manuel López se mantiene y gana terreno como principal candidato a ocupar el rol de tercer nueve en el Mundial.

Quien no logró sostener su lugar es Joaquín Panichelli: tras su estreno ante Angola y los minutos que sumó en Luanda, esta vez quedó fuera de la convocatoria.

José Manuel López se mantiene como alternativa en ataque y gana terreno para ser el tercer nueve en el Mundial Andre Penner - AP

Guatemala, que en las eliminatorias de la Concacaf terminó segunda en su grupo, pero quedó eliminada en tercera ronda al finalizar tercera detrás de Panamá y Surinam, ya fue rival de Argentina en el debut de la era Scaloni, con victoria 3 a 0, y en el partido previo a la Copa América 2024, en el que la selección se impuso 4 a 1.

La selección comenzará a entrenarse el próximo lunes en Ezeiza y tendrá su despedida del público. Luego, en junio, habrá una nueva ventana internacional en la que Argentina tenía previstos amistosos ante México y El Salvador, finalmente cancelados, por lo que el partido con Guatemala podría convertirse en el último ensayo antes del Mundial.

Lionel Scaloni probará jugadores frente a una débil selección: Guatemala figura en el 94° puesto del ranking mundial Manuel Cortina - LA NACION

La prueba, está claro, no será la más exigente, sobre todo en comparación con los amistosos que cerraron el resto de las potencias. Mientras Brasil y Francia se medirán con Ecuador y Croacia; Inglaterra lo hará ante Uruguay y Japón; y Portugal y Bélgica enfrentarán a México y Estados Unidos, por citar algunos casos, Argentina volverá a cruzarse con un rival sensiblemente inferior: Guatemala, ubicada hoy en el puesto 94 del ranking FIFA y sin antecedentes en Copas del Mundo.

Este amistoso terminó de concretarse después de la suspensión de la Finalissima ante España y del amistoso frente a Qatar en Doha. Ante el riesgo de llegar a la Copa del Mundo con siete meses de inactividad, la AFA finalmente cerró el duelo ante los guatemaltecos para que la selección argentina tenga su despedida ante el público en La Boca y aproveche la fecha FIFA para ultimar detalles de cara a la defensa del título.