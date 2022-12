La mirada de The Guardian sobre Alejandro Garnacho: “Su talento brillará a medida que madure en el Manchester United”

escuchar

Es sabido que la Premier League ofrece espectáculo incluso cuando se termina cada año, y es por eso que desde mañana habrá una nueva jornada de la liga más valorada del mundo. Entre el lunes y el miércoles se disputará la 27° fecha de un torneo que es liderado por Arsenal, con 37 puntos, seguido por Manchester City, con 32. Pero en medio de la actividad oficial, y después de los ecos del Mundial Qatar 2022 ganado por Argentina, los medios ingleses ponen el ojo en las figuras más frescas del certamen. Así, The Guardian trazó una semblanza del joven argentino Alejandro Garnacho, de apenas 18 años y que empieza a hacerse un lugar en Manchester United.

Bajo el título “El talento de Garnacho brillará a medida que madure en el Manchester United”, el artículo de The Guardian concluye en una idea alrededor del extremo izquierdo: “Es posible que se haya cuestionado su profesionalismo en el equipo, pero no hay duda de su habilidad en el campo”. El texto hace hincapié en el aspecto psicológico del futbolista nacido en Madrid y de madre argentina: “Jugar es lo único que le importa a Alejandro Garnacho y, cuando no lo hace, es cuando aparece la frustración. Nadie que lo haya visto sobre el terreno de juego puede dudar de su capacidad, pero el argentino se ha enfrentado a críticas públicas por su actitud esta temporada”.

The Guardian revela que el mes pasado, el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, le lanzó una advertencia, poco después de que su compañero Bruno Fernandes recordara un viaje de verano a Tailandia y Australia y dijera: “En la gira no tuvo la mejor actitud que debería haber tenido”, argumentando que esa reacción se explicaba por su falta de oportunidades al principio de la temporada. Garnacho llegó tarde a dos encuentros y, como consecuencia, sólo pudo disputar un amistoso durante el verano.

Después, The Guardian traza una semblanza de Garnacho como jugador: “Lo que es evidente es que Garnacho se anima con el balón en los pies, lo que no sorprende en alguien que ama el fútbol tanto como el argentino. Busca la posesión siempre que puede y corre sin miedo a los defensores, sin inmutarse por los fallos anteriores contra sus rivales. Tiene velocidad y habilidad, un truco nuevo en cada gambeta para intentar burlar a un lateral que cree tener su número. Sin embargo, todavía tiene que aprender cómo y cuándo utilizar cada atributo. Tiene que saber que a veces el camino más rápido hacia el gol no siempre implica un truco extra, porque el espacio está justo delante cuando alguien tiene velocidad, como demostró el regate directo de Garnacho para marcar contra la Real Sociedad. Esa definición y el gol de la victoria contra el Fulham en la Premier League demuestran su serenidad y su carácter imperturbable en situaciones de presión”.

Según el periódico de Inglaterra, Garnacho exhibio un progreso individual: “Ha mejorado su carrera sin balón, para asegurarse de que está en la posición correcta para recibirlo con el fin de tener el máximo impacto en el último tercio, y es excelente en las transiciones de ataque. Entender que no es un producto acabado es importante, y el ex canterano del Atlético de Madrid lo reconoce. Trabaja muy duro en el campo de entrenamiento para mejorar en el aspecto del juego que aún tiene que perfeccionar. Desde su llegada en 2020, Garnacho ha seguido un plan de desarrollo y ha superado las expectativas en el proceso. El United ha sido comprensivo con su prodigioso talento, que necesita un trato diferente al de otros”.

En el análisis sobre su contextura, se apunta: “Ayudado por un físico robusto, Garnacho podrá hacer frente a los rigores de la Premier League a largo plazo. No se deja intimidar por el fútbol del primer equipo, sino que lo abraza. En un futuro inmediato, todavía se está adaptando a las exigencias de jugar al más alto nivel durante 90 minutos. En un club como el United, que juega dos veces por semana, no hay lugar para recuperar el aliento”.

Después, The Guardian retrocede en el tiempo y refleja lo que vivió Garnacho antes de llegar al primer equipo: “La temporada pasada, Garnacho fue la estrella más brillante del United en su triunfo en la Copa Juvenil de la FA Cup, bajo la tutela de Travis Binnion, y marcó siete goles en la competición, dos de ellos en la final contra el Nottingham Forest, que contribuyeron a levantar el trofeo. A lo largo de la competición, fue el jugador en el que los Sub18 podían confiar para producir calidad. Como muestra de la confianza que tiene en su propia capacidad, dijo a los entrenadores que marcaría un doblete en la final, una predicción que se alegró de cumplir ante más de 60.000 espectadores en Old Trafford”.

Después, le llegó el momento del bautismo en la Premier League: “Ese doblete lo hizo quince días después de debutar en la Premier League con el Chelsea (1-1) en Old Trafford. Argentina lo convocó para la selección en marzo, lo que supone un espaldarazo impresionante para un muchacho que entonces tenía 17 años. Una semana entrenándose con su ídolo Lionel Messi y con un equipo que pronto será campeón del mundo podría ser una forma cínica de disuadir a Garnacho de volver a jugar con España, a la que representó en las categorías inferiores antes de cambiar su lealtad al país natal de su madre”.

Garnacho y un golazo con Manchester United

El United está estudiando la posibilidad de incorporar a otro delantero en enero tras la salida de Cristiano Ronaldo y con Jadon Sancho en un plan de entrenamiento individual alejado de sus compañeros durante la pausa del Mundial. “Garnacho tiene la oportunidad en las próximas semanas de demostrar que puede ser titular en lo que será un periodo intenso para clubes e individuos, lo que significa que los niveles de profesionalidad deberán ser elevados para gestionar el número de partidos en un pequeño espacio de tiempo”.

Para The Guardian, es el momento para que el jugador empiece a apuntalar su futuro. “Garnacho, que cumplirá 19 años en julio, no se definirá por lo que ocurra en los próximos seis meses de su carrera, pero será otro ejercicio de aprendizaje crucial a las órdenes de Ten Hag. Si la actitud de un adolescente es lo único de lo que hay que preocuparse, la naturaleza lineal del tiempo debería garantizar que Garnacho aproveche al máximo su incuestionable talento”.

