“La misma sangre, hermano”: el emotivo video que publicó Torino para presentar su nueva camiseta, en honor a River

Torino y River están unidos por un lazo que atraviesa fronteras, idiomas y épocas. No es una relación construida a partir de un acuerdo comercial, ni está relacionada con traspasos frecuentes de futbolistas, ni algo que una sus orígenes.

En este caso, esa hermandad es auténtica y nació después de un hecho que marcó para siempre la historia del fútbol. Setenta y cinco años después de la tragedia de Superga, el club italiano decidió rendir un nuevo tributo a River Plate con una camiseta especial inspirada en el manto sagrado millonario. Una muestra de gratitud eterna hacia el club argentino que fue el primero en tenderle una mano cuando el destino golpeó con más fuerza.

El lanzamiento fue presentado oficialmente en Turín como parte de la línea conmemorativa del Grande Torino, aquel equipo legendario que dominó Italia en la década del 40.

Una camiseta cargada de historia

Durante la mañana de este martes, Torino presentó su tercera equipación para la temporada 2025/26 y sorprendió con su homenaje explícito al Millonario, reforzado con un video en el que se exhiben imágenes de archivo de aquel amistoso de 1949 y postales del Monumental. “Un lazo nacido en dolor, transformado en respeto. Una señal viva, promesa de eterna amistad”, se escucha en la voz en off. Precisamente “Eterna Amistad” se lee en la zona de la nuca de la casaca, en donde el escudo de ambos clubes se fusionan.

La camiseta es completamente negra con unos toques suaves en color bordó (en el toro del escudo del frente, el del pantalón y los sponsors) y cuenta con el detalle -muy leve- de la Banda Roja.

El protagonista del lanzamiento fue Giovanni Simeone, delantero argentino que actualmente integra el plantel del Toro y debutó en Primera con la Banda Roja.

El lazo afectivo entre ambas instituciones comenzó el 4 de mayo de 1949, cuando el avión que transportaba al plantel del Torino –por entonces el mejor equipo del mundo– se estrelló contra la Basílica de Superga, una colina cercana a la ciudad, cuando el plantel volvía de disputar un partido en Lisboa. No hubo sobrevivientes. La tragedia dejó 31 muertos y sumió al club y a toda Italia en una conmoción nacional.

Fue un golpe devastador no solo para el club granate, sino para todo el fútbol mundial. De hecho, como gran parte de ese equipo representaba a Italia, la Azzurra disputó el Mundial de Brasil del año siguiente con un plantel diezmado.

Tras la tragedia, Torino quedó devastado. El plantel había perdido a casi todos sus jugadores titulares, varios de ellos integrantes de la selección italiana. Fue River, en un gesto de solidaridad deportiva sin precedentes, el que organizó un partido benéfico en Turín para ayudar al club granate y a las familias de las víctimas.

El 26 de mayo de 1949, una delegación de figuras millonarias viajó a Italia para jugar aquel amistoso que quedó grabado como el inicio de un vínculo irrompible que se fortaleció con el paso de las décadas.

Los futbolistas de River se mezclan con los de un combinado italiano en Torino, en 1949, antes del amistoso para ayudar a los familiares de las víctimas de la tragedia de Superga

River viajó con una delegación histórica: Ángel Labruna, Félix Loustau, Amadeo Carrizo, Pipo Rossi y Bruno Rodolfi, entre otros. El partido se disputó ante más de 60 mil personas. No importaba el resultado: era una cita con la memoria colectiva. El partido finalizó 2 a 2, gracias a los goles de Nyers y Annovazzi para el equipo italiano, y de Labruna y Di Stéfano para el Millonario.

Desde entonces, Torino mantiene a River en el altar de sus afectos futboleros y los guiños en sus diversas equipaciones son frecuentes.

“Uniti per sempre”, respondieron desde Núñez en redes sociales.

La tragedia de Superga dejó cicatrices profundas en Torino y River ayudó a cicatrizar. Por eso, el club turinés nunca olvida.